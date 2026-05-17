Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Η Βενεζουέλα εξέδωσε στις ΗΠΑ στενό συνεργάτη του Μαδούρο
Η Βενεζουέλα εξέδωσε στις ΗΠΑ στενό συνεργάτη του Μαδούρο
Ο επιχειρηματίας Άλεξ Σάαμπ είχε διοριστεί υπουργός Βιομηχανίας της Βενεζουέλας τον Δεκέμβριο του 2024
Την έκδοση στις ΗΠΑ του Άλεξ Σάαμπ, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε το Καράκας.
Η απόφαση απέλασης του Σάαμπ, που είναι υπήκοος Κολομβίας, εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη «εμπλέκεται στην τέλεση διαφόρων εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Αρχών της Βενεζουέλας.
Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε ενισχύσει τους δεσμούς της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας και του Ιράν, διορίστηκε υπουργός Βιομηχανίας της Βενεζουέλας τον Δεκέμβριο του 2024.
Απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση προτού συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από την αιχμαλώτιση του μέντορά του στο Καράκας στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.
Ο Άλεξ Σάαμπ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα.
Η απόφαση απέλασης του Σάαμπ, που είναι υπήκοος Κολομβίας, εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη «εμπλέκεται στην τέλεση διαφόρων εγκλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Αρχών της Βενεζουέλας.
Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε ενισχύσει τους δεσμούς της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας και του Ιράν, διορίστηκε υπουργός Βιομηχανίας της Βενεζουέλας τον Δεκέμβριο του 2024.
Απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση προτού συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από την αιχμαλώτιση του μέντορά του στο Καράκας στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου.
Ο Άλεξ Σάαμπ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα