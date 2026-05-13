Ο Αρης παίζει σαν κανονική, ποδοσφαιρική ομάδα

Μέσα σε διάστημα λιγότερο των τριών μηνών ο έλληνας τεχνικός κατάφερε να κάνει τον Αρη να μοιάζει με κανονική, ποδοσφαιρική ομάδα.Προφανώς όλα αυτά έγιναν ενώ είχαν χαθεί όλοι οι στόχοι της ομάδας (προφανώς όχι με δική του ευθύνη), σε παιχνίδια χαμηλής έντασης όπως είναι αυτά των πλέι οφ στο 5-8.Οι «κιτρινόμαυροι» κερδίζοντας σήμερα στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο ΝΠΣ συμπλήρωσαν τέσσερις σερί νίκες, οι οποίες θα έπρεπε να είναι πέντε εάν δεν υπήρχε η απαράδεχτη διαιτησία του Παπαπέτρου στο πρώτο ματς της σειράς των πλέι οφ, στη Λιβαδειά.Παρά το γεγονός πως έγιναν επτά αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, συγκριτικά με το ματς της περασμένης Κυριακής με τον ΟΦΗ, ο Αρης παρέμεινε συμπαγής, είχε πλάνο, έβγαλε συνδυασμούς και συνεργασίες και θα μπορούσε να είχε επικρατήσει με μεγαλύτερο σκορ, από το 2-1 με το οποίο τελικά κέρδισε, εάν οι παίκτες του ήταν πιο εύστοχοι στην τελική τους προσπάθεια.Συνολικά έκανε 14 τελικές προσπάθειες (6 οι on target), με 1,41 xGoals, είχε τρία δοκάρια και οι αντίπαλοι τερματοφύλακες (για το Βόλο έπαιξε 75 λεπτά ο Μορέιρα και εν συνεχεία τον αντικατέστησε ο Παπαθανασίου) έκαναν 5 σημαντικές αποκρούσεις.Πέραν των αριθμών, που πάντα είναι κατατοπιστικοί, ο Αρης ήταν ωραίος στο μάτι, έπαιξε συνδυαστικό ποδόσφαιρο (φαίνεται πως γίνεται δουλειά στις προπονήσεις) και δεν κινδύνεψε ιδιαιτέρως στην άμυνα.Και έδειξε χαρακτήρα: όταν δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης, με το σουτ του Λάμπρου έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο 54ο λεπτό, πέτυχε το 1-2 μετά από μόλις 11 δευτερόλεπτα: ο Ράτσιτς έβγαλε εκπληκτική κάθετη στον κενό χώρο στον Γιαννιώτα, αυτός πάτησε περιοχή, σέντραρε και ο Τριανταφύλλου στην προσπάθειά του να διώξει, έστειλε την μπάλα στη δική του εστία.Γκαρέ, Ράτσιτς και Χόνγκλα, οι τρεις δηλ. που έπαιξαν στον άξονα, ήταν οι κινητήριοι μοχλοί: ο αργεντινός έκανε 2-3 εντυπωσιακές ενέργειες - φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους αντίπαλους αμυντικούς, ο σέρβος (που σήμερα φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού) ήταν κυρίαρχος στο κέντρο (κι έκανε την πάσα στο 1-2) και ο καμερουνέζος σκόραρε και γενικώς ανταπεξήλθε στο ρόλο του.Το αρχικό πλάνο της συνεργασίας του Γρηγορίου με τον Αρη ήταν να τρέξει την ομάδα από τα τέλη Φλεβάρη, όταν είχε αναλάβει, μέχρι το τέλος της σεζόν.«Υφίσταται ως ενδεχόμενο η παραμονή μου και την επόμενη σεζόν αλλά είναι θέμα της διοίκησης» είπε ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου μετά το ματς.Πλέον, η παραμονή του Γρηγορίου -μάλλον- αποτελεί την πιθανότερη εξέλιξη ενόψει της επόμενης σεζόν– εκτός και αν τελικώς υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΠΑΕ.