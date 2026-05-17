Επιστροφή Ντρισμπιώτη με πανελλήνιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο βάδην
Κατάφερε να συνδυάσει την επάνοδό της και την πρώτη της εμφάνιση το 2026 με μια τρίτη θέση
Το «χρυσό» μίτινγκ βάδην Ρίο ντε Μαϊόρ στην Πορτογαλία επέλεξε η Αντιγόνη Ντρσιμπιώτη για την επιστροφή της στους αγωνιστικούς χώρους, έπειτα από συνεχόμενα προβλήματα με τραυματισμούς.
Η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 κατάφερε να συνδυάσει την επάνοδό της και την πρώτη της εμφάνιση το 2026, με μια τρίτη θέση και ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση του ημιμαραθωνίου με επίδοση 1:36.33. Την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα σε αυτό το νέο αγώνισμα είχε η Χριστίνα Παπαδοπούλου με 1:37.34 από τους Βαλκανικούς στη Σμύρνη τον περασμένο Μάρτιο.
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος πήρε μέρος στον ημιμαραθώνιο του Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας. Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας τερμάτισε 7ος με επίδοση 1:07.21 σε μια διαδρομή αρκετά δύσκολη. Φέτος έχει σημειώσει 1:06.41 στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.
