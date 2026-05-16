Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ: «Αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα» - «Παρακολουθείς τη διάλυση χωρίς να θες ή να μπορείς να αντιδράσεις»
Ο Πολάκης κατηγόρησε για αφωνία τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την πρόταση Χατζησωκράτη για αυτοδιάλυση και ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα - Φάμελλος: Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική
Με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε ο Σωκράτης Φάμελλος να προλάβει την υπαρξιακή κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που πυροδοτήθηκε από την πρόταση του Δημήτρη Χατζησωκράτη για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ενσωμάτωση του σε αυτό.
Ο βουλευτής Χανίων, που είναι ο φυσικός αρχηγός όσων δεν σκοπεύουν να συνταχθούν με τον πρώην πρωθυπουργό, αντέδρασε έντονα ζητώντας για άλλη μία φορά από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια την Κεντρική Επιτροπή.
Η φράση που έδωσε λαβή για την διαγραφή του ήταν η εξής: Tι ακριβώς υπηρετείς Σωκράτη Φάμελλε με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα;
Αναλυτικά η ανάρτηση: «ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ! Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2). ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;; ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;; Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!»
Εξηγώντας την απόφασή του, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.
Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.
Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.
Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Πολάκης: Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική ΟμάδαΛίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελλου για τη διαγραφή Πολάκη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής επιτέθηκε εκ νέου στον Σωκράτη Φάμελο με ανάρτησή του. «Δυστυχώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι ανέφερε μεταξύ άλλων και τόνισε ότι όλοι θα κριθούν από τον λαό.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Εσπασα το παγκοσμιο ρεκορ !!
Τρεις προεδροι στη σειρα με διαγραφουν απο την Κοινοβουλευτική ομαδα.(!!!)
Ο τελευταιος ,χωρις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!
Ανεχεται βουλευτες του να δηλωνουν πως εχουν μετακομισει σε άλλο κομμα, ή στελεχη του να το παιζουν εκπροσωποι τυπου άλλου κομματος και τολμαει να βγαζει εμενα απο την Κοινοβουκευτικη Ομαδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδη ζηταω εδω και μερες να συνεδριασει η Πολιτικη Γραμματεια για να παρουμε αποφασεις!!!
Δυστυχως τοσος ειναι και προφανως παρακολουθεί τη διαλυση χωρις να θέλει ή να μπορει να αντιδρασει!
Με βγαζει απο την Κοινοβουλευτική Ομαδα ΧΩΡΙΣ καμια ενημερωση πριν ,οπως και ο προηγουμενος!
Εγω ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ…..
ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ !!
Οπως εκρινε και στο παρελθον και τους προηγουμενους προεδρους και εμενα!!
Θα τα πουμε στην Πολιτικη Γραμματεια!!
Παυλος Πολακης
Βουλευτης Χανιων ,μελος της ΠΓ του Συριζα-ΠΣ»
