Γεωργιάδης: Αποσύρονται από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ όλα τα προϊόντα κάνναβης
Ο υπουργός Υγείας  έκανε λόγο για ανάγκη να μπει «τέλος στην ασυδοσία» της ανεξέλεγκτης αγοράς

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάνναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανακοινώνει την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάνναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Star, «από την άλλη βδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάνναβης από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ», προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή.

Θυμίζουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο, με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες… και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή στην ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάνναβης.



Οι βασικές αλλαγές

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νέου πλαισίου είναι η απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης από περίπτερα, μίνι μάρκετ και αυτόματους πωλητές, καθώς και η δημιουργία ειδικού Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης στο Υπουργείο Υγείας.

Στόχος της νέας ρύθμισης είναι ο αυστηρότερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά.


Ανησυχία για τους ανήλικους

Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων κάνναβης, όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια, από ανήλικους μαθητές, τα οποία προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές και στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για ανάγκη να μπει «τέλος στην ασυδοσία» της ανεξέλεγκτης αγοράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει διευκρινίσει ότι η φαρμακευτική κάνναβη θα συνεχίσει να χορηγείται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης από γιατρούς και όχι μέσω ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών.
