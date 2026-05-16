Συνέδριο ΝΔ: Τα διλήμματα Μητσοτάκη και το…τριψήφιο- Τα πηγαδάκια, τα κουπόνια και τα βραδινά τραπέζια

Τα πηγαδάκια και τα κουπόνια

Τα τραπέζια και οι ζυμώσεις

Το ισχυρό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη όμως συνδέεται με το πρόσωπο του. Χθες ξεκαθάρισε ότι το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», όπως πολλοί μπορεί να σκέφτονται. Αντιθέτως, τα διλήμματα είναι και προσωποπαγή. Γι’ αυτό και λέω, το δίλημμα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. “Είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης». Είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». Είναι «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος», είπε ο κ. Μητσοτάκης με νόημα. Ή αλλιώς, «αν έπρεπε, λοιπόν, να το πω με μια εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 03:00 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας;».Σε κάθε περίπτωση, σήμερα η δεύτερη μέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, αλλά και θεματικά πάνελ, όπως αυτό που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες τουτου, του, τουτου, του, ενώ θα πρέπει να αναμένονται αιχμές και σε ομιλίες αρκετών βουλευτών.Από χθες πάντωςμε το βλέμμα και στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, οι κάλπες για την οποία θα στηθούν την Κυριακή. Από αυτή θα προκύψει το όνομα του νέου γραμματέα, με τα ονόματα του, τουκαι τουνα «παίζουν». Ένα πρόσωπο που εμφανίστηκε με άνεση στο εσωκομματικό τερέν ήταν ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, ο οποίος διατηρεί «πέρασμα» στον εσωκομματικό μηχανισμό. Επίσης, θερμή υποδοχή δέχθηκαν στελέχη που ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2.Σήμερα, αναμένονται αρκετές συζητήσεις για τα περίφημα «κουπόνια» των υποψηφίων της Πολιτικής Επιτροπής, αν και η διαδικασία είναι μάλλον αποδραματοποιημένη, χωρίς κόντρες κορυφής. Ως προς τις υποψηφιότητες, ακούγονται τα ονόματα έμπειρων στελεχών της ΝΔ, όπως ο, η, η πρώτη της σταυροδοσίας του 2022, αλλά και τα δύο πρόσωπα που «τρέχουν» την Ομάδα Αλήθειας, οκαι ο. Επίσης υποψήφια θα είναι ηπου είχε εκλεγεί ψηλά το 2022, ο προερχόμενος από την ΟΝΝΕΔκαι ηπου ανάγονται στο περιβάλλον τουο έμπειροςΣυνέδριο χωρίς τραπέζια και ζυμώσεις δεν γίνεται, εξ ου και χθες το παρασκήνιο ήταν πλούσιο, ενώ και σήμερα θα υπάρξει συνέχεια. Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ραντεβού σε πολλούς φίλους του για ένα ποτό στο Abi Rouge, στις αρχές της λεωφόρου Συγγρού. Πιο παραλιακά, η Νομαρχιακή του Νοτίου Τομέα μαζί με την ΟΝΝΕΔ διοργάνωσε gathering στο Golf της Γλυφάδας, προσελκύοντας όλους τους βουλευτές και τα στελέχη της ευρύτερης περιοχής. Σε πιο χαλαρούς τόνους, ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας με φίλους του έδωσε ραντεβού στο κατάστημα που διατηρεί ο βουλευτής Δωδεκανήσων της ΝΔστo εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Σήμερα, το κεντρικό ραντεβού δίνεται στο Il Giardino, καθώς εκεί διοργανώνεται το καθιερωμένο ποτό της ΟΝΝΕΔ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οργανωτική εμπλοκή με το συγκεκριμένο event έχει σιωπηρά και ο