Συνέδριο ΝΔ: Τα διλήμματα Μητσοτάκη και το…τριψήφιο- Τα πηγαδάκια, τα κουπόνια και τα βραδινά τραπέζια
Το δίλημμα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο, είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος - Live οι εργασίες
Στα συνέδρια της ΝΔ μπορεί να «μυρίσει» κανείς το πολιτικό κλίμα ήδη από τον προθάλαμο. Και στη χθεσινή έναρξη του γαλάζιου συνεδρίου στο Metropolitan Expo αυτό που κυριαρχούσε πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ένα κράμα αναμονής, καθώς τα κομματικά στελέχη έχουν πρακτικά μπει σε προεκλογικό πνεύμα, αλλά και προβληματισμού, καθώς η ΝΔ είναι μεν πρώτη, αλλά απέχει από την αυτοδυναμία, ενώ και το πολιτικό τοπίο παραμένει εν πολλοίς αχαρτογράφητο με την προσδοκία των νέων κομμάτων.
Από την άλλη, ανοίγοντας το 16ο συνέδριο της ΝΔ και το έβδομο με τον ίδιον στο κομματικό τιμόνι ο κ. Μητσοτάκης είχε τρεις βασικούς στόχους. Να θέσει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, να στείλει μήνυμα εσωκομματικής ενότητας και να απευθυνθεί και σε στελέχη ή ψηφοφόρους που μπορεί να έχουν απομακρυνθεί, αλλά και να μιλήσει για την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας, με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030.
Ο πρώτος στόχος θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ο πιο εύκολα επιτεύξιμος. Η ΝΔ είναι κόμμα εξουσίας, τα στελέχη της είναι έμπειρα και η προοπτική της εξουσίας λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία, παρά τις επιμέρους διαφορές. Κοινώς, η ΝΔ ξέρει να κάνει εκλογές, ίσως καλύτερα από κάθε άλλο κόμμα. Ο δεύτερος στόχος, αυτός της ενότητας, δεν είναι απλός. Μετά από μια διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού και την αποστασιοποίηση ενός ακόμα, μετά από μια ζωηρή συζήτηση για τον ρόλο του επιτελικού κράτους και την αναλογία τεχνοκρατών-πολιτικών στελεχών στο κυβερνητικό επιτελείο, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές εντός της ΝΔ. Η επταετής κυβερνητική θητεία παράγει φθορά και οι κρίσεις πλέον αφήνουν τραύματα στο «σώμα» του κυβερνώντος κόμματος. Μπορούσε κανείς να καταλάβει τον προβληματισμό μιλώντας έστω επ’ ολίγον με στελέχη της ΝΔ, ενώ και ο συνεδριακός παλμός ήταν διαφορετικός σε σχέση με αντίστοιχα συνέδρια του πρόσφατου παρελθόντος. Και δεν έφταιγαν γι’ αυτό τα δυνατά κλιματιστικά που λειτουργούσαν από νωρίς.
Μηνύματα και διλήμματαΗ προοπτική της τρίτης τετραετίας όμως είναι ίσως το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει ο κ. Μητσοτάκης. Όχι γιατί ο κόσμος αυτομάτως θέλγεται από την προοπτική ανανέωσης της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, αλλά σε μια ταραγμένη περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται με το επιχείρημα του σταθερού χεριού στο τιμόνι και με ένα συνεκτικό πρόγραμμα. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε από τώρα τομείς πολιτικών πρωτοβουλιών, από την εθνική άμυνα και την οικονομία, ως τις μεταρρυθμίσεις και τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Και έχει ένα θεμελιώδες επιχείρημα, φέρνοντας μαζί του ένα πρόγραμμα της ΝΔ από το 2023, το οποίο κρατούσε τακτικά στα χέρια του: η ΝΔ υλοποίησε τις υποσχέσεις της, άρα μπορεί να υλοποιήσει και όσα θα υποσχεθεί στις επικείμενες εκλογές.
Το ισχυρό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη όμως συνδέεται με το πρόσωπο του. Χθες ξεκαθάρισε ότι το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», όπως πολλοί μπορεί να σκέφτονται. Αντιθέτως, τα διλήμματα είναι και προσωποπαγή. Γι’ αυτό και λέω, το δίλημμα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. “Είναι «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης». Είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». Είναι «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος», είπε ο κ. Μητσοτάκης με νόημα. Ή αλλιώς, «αν έπρεπε, λοιπόν, να το πω με μια εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 03:00 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας;».
Τα πηγαδάκια και τα κουπόνιαΣε κάθε περίπτωση, σήμερα η δεύτερη μέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, αλλά και θεματικά πάνελ, όπως αυτό που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες του Κωστή Χατζηδάκη, του Νίκου Δένδια, του Άδωνι Γεωργιάδη, του Κυριάκου Πιερρακάκη, του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Βασίλη Κικίλια, ενώ θα πρέπει να αναμένονται αιχμές και σε ομιλίες αρκετών βουλευτών.
Από χθες πάντως είχαν στηθεί αρκετά ενδιαφέροντα πηγαδάκια, με το βλέμμα και στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, οι κάλπες για την οποία θα στηθούν την Κυριακή. Από αυτή θα προκύψει το όνομα του νέου γραμματέα, με τα ονόματα του Γιώργου Στύλιου, του Βασίλη Σπανάκη και του Γιάννη Παππά να «παίζουν». Ένα πρόσωπο που εμφανίστηκε με άνεση στο εσωκομματικό τερέν ήταν ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος διατηρεί «πέρασμα» στον εσωκομματικό μηχανισμό. Επίσης, θερμή υποδοχή δέχθηκαν στελέχη που ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2.
Σήμερα, αναμένονται αρκετές συζητήσεις για τα περίφημα «κουπόνια» των υποψηφίων της Πολιτικής Επιτροπής, αν και η διαδικασία είναι μάλλον αποδραματοποιημένη, χωρίς κόντρες κορυφής. Ως προς τις υποψηφιότητες, ακούγονται τα ονόματα έμπειρων στελεχών της ΝΔ, όπως ο Διομήδης Νταούλας, ο Μπάμπης Σιάτρας, η Βίκυ Νάκου, η πρώτη της σταυροδοσίας του 2022 Όλγα Μαγγανά, αλλά και τα δύο πρόσωπα που «τρέχουν» την Ομάδα Αλήθειας, ο Κώστας Δογάνης και ο Κίμων Μπένος. Επίσης υποψήφια θα είναι η Μάρθα Σαμαρά που είχε εκλεγεί ψηλά το 2022, ο προερχόμενος από την ΟΝΝΕΔ Αποστόλης Μπακόλας, ο Βασίλης Γακόπουλος και η Κωνσταντίνα Κόλλια που ανάγονται στο περιβάλλον του Παύλου Μαρινάκη, ο έμπειρος Αντώνης Παναγόπουλος κ.α.
Τα τραπέζια και οι ζυμώσειςΣυνέδριο χωρίς τραπέζια και ζυμώσεις δεν γίνεται, εξ ου και χθες το παρασκήνιο ήταν πλούσιο, ενώ και σήμερα θα υπάρξει συνέχεια. Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ραντεβού σε πολλούς φίλους του για ένα ποτό στο Abi Rouge, στις αρχές της λεωφόρου Συγγρού. Πιο παραλιακά, η Νομαρχιακή του Νοτίου Τομέα μαζί με την ΟΝΝΕΔ διοργάνωσε gathering στο Golf της Γλυφάδας, προσελκύοντας όλους τους βουλευτές και τα στελέχη της ευρύτερης περιοχής. Σε πιο χαλαρούς τόνους, ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας με φίλους του έδωσε ραντεβού στο κατάστημα που διατηρεί ο βουλευτής Δωδεκανήσων της ΝΔ Γιάννης Παππάς στo εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Σήμερα, το κεντρικό ραντεβού δίνεται στο Il Giardino, καθώς εκεί διοργανώνεται το καθιερωμένο ποτό της ΟΝΝΕΔ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οργανωτική εμπλοκή με το συγκεκριμένο event έχει σιωπηρά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
