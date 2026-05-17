«Πέταξε» στα 8.21 ο Τεντόγλου στα Βεργώτεια

Κλείσιμο

Οι καιρικές συνθήκες ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές με βροχή και υγρασία, η έναρξη του προγράμματος καθυστέρησε σημαντικά, ωστόσο, παρά τα απρόβλεπτα εμπόδια, οαποζημίωσε το φίλαθλο κοινό που γέμισε τις κερκίδες στο στάδιο «Ανδρέας Βεργώτης» στην Κεφαλλονιά, με μια εξαιρετική εμφάνισηΟ Ολυμπιονίκης του μήκους ήταν το κεντρικό πρόσωπο στα Βεργώτεια με το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη σεζόν του ανοιχτού στίβου με άλμα στα. Ο Τεντόγλου, που για κάθε ενδεχόμενο δεν αποχωρίστηκε το προπονητικό κολάν, βρήκε ρυθμό στη δεύτερη προσπάθειά του πηδώντας 8.20 (-0.2), συνέχισε με τα 8.21 (-0.5) και έκλεισε τον αγώνα του με ένα τέταρτο άλμα στα 8.04 (-0.5), πριν αποχωρήσει χειροκροτούμενος.Δεύτερος, στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόκτηση της ελληνικής αθλητικής υπηκοότητας, ήταν ομε 7.52.Μετά τους τραυματισμένους που την ταλαιπώρησαν πέρυσι, αλλά και φέτος στον κλειστό στίβο, ηέδειξε απελευθερωμένη ξεπερνώντας το 1.86 στο άλμα εις ύψος, ενώ είχε και τρεις αποτυχημένες στα 1.89, το οποίο πέρασε η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς.Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε και ημε άλμα 6.37 (0.7) στο μήκος. Η Κερκυραία πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20 ολοκληρώνει φέτος τις σπουδές στην οδοντιατρική. Ακολούθησε ημε 6.29 (0.4), ενώ η 18χρονηπροσγειώθηκε στα 6.16 (0.6).Ενθαρρυντικό ξεκίνημα και από τηνστα 100 μ. εμπόδια με χρόνο 13.39 (0.8), αλλά και τηνστα 100 μ. με 11.50 (0.4). Από κοντά και η 17χρονημε 11.66, μόλις ένα εκατοστό μακριά από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, που σημείωσε στις 5 Μαΐου. Η Σπανουδάκη πήρε μέρος και στα 200 μ. όπου πέτυχε 23.66 (-0.5)., που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα την περασμένη εβδομάδα, ήταν ο καλύτερος Έλληνας στα 100 μ. με επίδοση 10.55 (0.5).Στη σφαιροβολία οεπικράτησε τουμε 18.60 έναντι 18.44, ενώ στο ύψος οπέρασε τα 2.06.