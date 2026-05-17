«Πέταξε» στα 8.21 ο Τεντόγλου στα Βεργώτεια
Παντός καιρού αποδείχτηκε ο Ολυμπιονίκης του μήκους
Οι καιρικές συνθήκες ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικές με βροχή και υγρασία, η έναρξη του προγράμματος καθυστέρησε σημαντικά, ωστόσο, παρά τα απρόβλεπτα εμπόδια, ο Μίλτος Τεντόγλου αποζημίωσε το φίλαθλο κοινό που γέμισε τις κερκίδες στο στάδιο «Ανδρέας Βεργώτης» στην Κεφαλλονιά, με μια εξαιρετική εμφάνιση
Ο Ολυμπιονίκης του μήκους ήταν το κεντρικό πρόσωπο στα Βεργώτεια με το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη σεζόν του ανοιχτού στίβου με άλμα στα 8.21. Ο Τεντόγλου, που για κάθε ενδεχόμενο δεν αποχωρίστηκε το προπονητικό κολάν, βρήκε ρυθμό στη δεύτερη προσπάθειά του πηδώντας 8.20 (-0.2), συνέχισε με τα 8.21 (-0.5) και έκλεισε τον αγώνα του με ένα τέταρτο άλμα στα 8.04 (-0.5), πριν αποχωρήσει χειροκροτούμενος.
Δεύτερος, στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόκτηση της ελληνικής αθλητικής υπηκοότητας, ήταν ο Τζέικομπ Χριστιανόπουλος με 7.52.
Μετά τους τραυματισμένους που την ταλαιπώρησαν πέρυσι, αλλά και φέτος στον κλειστό στίβο, η Παναγιώτα Δόση έδειξε απελευθερωμένη ξεπερνώντας το 1.86 στο άλμα εις ύψος, ενώ είχε και τρεις αποτυχημένες στα 1.89, το οποίο πέρασε η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς.
Σε ανοδική τροχιά παρέμεινε και η Σπυριδούλα Καρύδη με άλμα 6.37 (0.7) στο μήκος. Η Κερκυραία πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20 ολοκληρώνει φέτος τις σπουδές στην οδοντιατρική. Ακολούθησε η Αναστασία Ντραγκομίροβα με 6.29 (0.4), ενώ η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου προσγειώθηκε στα 6.16 (0.6).
Ενθαρρυντικό ξεκίνημα και από την Σοφία Ιωσηφίδου στα 100 μ. εμπόδια με χρόνο 13.39 (0.8), αλλά και την Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 100 μ. με 11.50 (0.4). Από κοντά και η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου με 11.66, μόλις ένα εκατοστό μακριά από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, που σημείωσε στις 5 Μαΐου. Η Σπανουδάκη πήρε μέρος και στα 200 μ. όπου πέτυχε 23.66 (-0.5).
Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα την περασμένη εβδομάδα, ήταν ο καλύτερος Έλληνας στα 100 μ. με επίδοση 10.55 (0.5).
Στη σφαιροβολία ο Οδυσσέας Μουζενίδης επικράτησε του Ιάσονα Μαχαίρα με 18.60 έναντι 18.44, ενώ στο ύψος ο Χάρης Αλιβιζάτος πέρασε τα 2.06.
