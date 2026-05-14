Πιστοποιημένοι σύμβουλοι FinTHESIS: Πώς να πάρεις τη σωστή απόφαση για το στεγαστικό σου
Η FinTHESIS παρέχει δωρεάν συμβουλευτική και σε συνοδεύει σε κάθε βήμα, από την αρχική σκέψη μέχρι την τελική απόφαση και την απόκτηση του ακινήτου.
Sponsored Content
Η απόκτηση κατοικίας στην Ελλάδα είναι μια σημαντική απόφαση, αλλά ταυτόχρονα μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τι θέλουν – ένα σπίτι δικό τους – όμως δεν είναι σίγουροι πώς να φτάσουν εκεί. Η πορεία από την επιθυμία μέχρι την απόφαση είναι γεμάτη ερωτήματα, αβεβαιότητα και πρακτικές δυσκολίες. Οι όροι των στεγαστικών δανείων είναι συχνά δύσκολοι να κατανοηθούν, οι επιλογές πολλές και η διαδικασία απαιτεί χρόνο, γνώση και συντονισμό.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων διαμορφώνεται αλλά παράλληλα το κοινό εκφράζει έντονη ανάγκη για υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι δεν αναζητούν απλώς ένα δάνειο· αναζητούν κάποιον που θα τους υποστηρίξει, θα τους εξηγήσει και θα τους βοηθήσει να πάρουν τη σωστή απόφαση χρηματοδότησης.
Η FinTHESIS δεν αποτελεί έναν ακόμη ενδιάμεσο μεταξύ πελάτη και τράπεζας. Αντίθετα, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της κατηγορίας, λειτουργώντας ως ένας εξειδικευμένος σύμβουλος που συνοδεύει τον πελάτη σε όλη τη διαδρομή: από την αρχική σκέψη μέχρι την τελική απόφαση και την απόκτηση του ακινήτου.
Η FinTHESIS απαντά σε μια απλή αλλά ουσιαστική αλήθεια: οι άνθρωποι δεν θέλουν απλώς να αποκτήσουν ένα σπίτι, θέλουν να είναι σίγουροι ότι το κάνουν σωστά. Δεν αναζητούν περισσότερη πληροφορία, αλλά εξειδικευμένη υποστήριξη.
Θέλουν να ξέρουν τι τους συμφέρει, να έχουν δίπλα τους κάποιον που καταλαβαίνει τις ανάγκες τους, που μιλάει τη δική τους γλώσσα και να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο σε μια διαδικασία που αλλιώς μοιάζει περίπλοκη και πιεστική.
Η FinTHESIS ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσω των Πιστοποιημένων Συμβούλων της οι οποίοι παρέχουν στον ενδιαφερόμενο όλο το εύρος της πληροφορίας ώστε να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές από όλες τις τράπεζες, εξηγεί με απλό τρόπο τι σημαίνουν οι όροι, αναλαμβάνει τη διαδικασία και βοηθά τον πελάτη να φτάσει στο σωστό αποτέλεσμα. Επιπλέον η εταιρία παρέχει ένα σύγχρονο εργαλείο υποβολής αίτησης του δανείου που είναι το e-stegastiko, σημείο από το οποίο ξεκινάει όλη η διαδικασία. Παράλληλα, επεκτείνει τον ρόλο της πέρα από το δάνειο, συμβάλλοντας και στην εύρεση ακινήτου μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργαζόμενων μεσιτών, καλύπτοντας έτσι ολόκληρο το ταξίδι του πελάτη. Και όλα αυτά τα παρέχει εντελώς δωρεάν, χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης για την υπηρεσία διαμεσολάβησης.
Παράλληλα στο πλαίσιο των προνομίων που εξασφαλίζει η FinTHESIS στους πελάτες της σε συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες, προσφέρει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 20% έκπτωση σε ΟΛΕΣ τις οικιακές συσκευές, αλλά και στην επέκταση εγγύησης SafetyNet, φροντίζοντας έτσι σημαντικό μέρος του οικιακού εξοπλισμού. Ο πελάτης επωφελείται της προσφοράς εκταμιεύοντας το δάνειο του σε οποιαδήποτε Τράπεζα της επιλογής του.
Η FinTHESIS δεν παρουσιάζει απλά μία υπηρεσία, αλλά δημιουργεί έναν νέο ρόλο στην αγορά, αυτόν του αξιόπιστου συμβούλου που αναλαμβάνει με γνώση και υπευθυνότητα μια πολύπλοκη διαδικασία και βοηθά τον ενδιαφερόμενο να πάρει μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής του με σιγουριά και προς τη σωστή κατεύθυνση.
