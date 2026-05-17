Γιασικεβίτσιους ενόψει Final Four: Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ στον τελευταίο αγώνα της πριν το Final Four της EuroLeague (22-24/05), με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να πραγματοποιεί δηλώσεις και να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του.Ο Λιθουανός τεχνικός ανέφερε: «Υπήρξαν στιγμές σήμερα που παίξαμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό. Συγχαίρω την ομάδα μας που ολοκλήρωσε την κανονική σεζόν ως πρωτοπόρος. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα που είχαμε και όλα όσα συνέβησαν, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα».Στη συνέχεια ο Σάρας θέλησε να μιλήσει για το Final Four, τονίζοντας πως πρέπει να προετοιμάσει σωστά τους παίκτες του για να είναι έτοιμοι ενόψει του ημιτελικού κόντρα στον Ολυμπιακό (22/05, 18:00): «Τώρα πρέπει να περάσουμε μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και να επικεντρωθούμε στο να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».