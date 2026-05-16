Το στίγμα των κορυφαίων της ΝΔ: Οι πλατφόρμες Πιερρακάκη και Δένδια, ο «διάλογος» Χατζηδάκη-Άδωνι και ο πυρσός Μαρινάκη
Το στίγμα των κορυφαίων της ΝΔ: Οι πλατφόρμες Πιερρακάκη και Δένδια, ο «διάλογος» Χατζηδάκη-Άδωνι και ο πυρσός Μαρινάκη
Μήνυμα ενότητας και προσήλωσης στις αρχές της κοινωνίας από τον υπουργό Οικονομικών - Αιχμηρός και προβληματισμένος για τις δημοσκοπήσεις ο υπουργός Αμυνας - Προσκλητήριο ενότητας και πολιτικής υπευθυνότητας από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Ένα συνέδριο με ενδιαφέρουσες πολιτικές τοποθετήσεις, με «γωνίες» και αιχμές, από τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ είναι αυτό που εξελίσσεται σήμερα στο Metropolitan Expo. Εκτός από τις παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ευκαιρίας δοθείσης προσδιορίζει με σαφήνεια το δίλημμα της κάλπης, οι κεντρικοί υπουργοί της κυβέρνησης κάνουν παρεμβάσεις με πολιτικό νόημα τόσο για το «σήμερα», όσο και για την επόμενη μέρα.
Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου συζητήθηκαν δύο πολιτικές πλατφόρμες, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με εσωκομματικό βάρος. Χρονολογικά, την αρχή έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Εurogroup. Ο υπουργός Οικονομικών έστειλε μήνυμα ενότητας και προσήλωσης στις αρχές της κοινωνίας, ασκώντας παράλληλα έμμεση κριτική σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές.
«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες περιμένουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα και βελτίωση της ζωής τους», τόνισε. Ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε ακόμη τα στελέχη της παράταξης να επιδείξουν πολιτική τόλμη, τονίζοντας ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας». «Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε», κατέληξε.
Μεγάλη συζήτηση, από την άλλη όχθη του ιδεολογικού στίγματος, προκάλεσε η μεσημεριανή ομιλία του Νίκου Δένδια. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με μια τοποθέτηση «εκ δεξιών» του κέντρου, προσανατολισμένη στον «ιδεολογικό πυρήνα» της ΝΔ, άφησε σε ορισμένα σαφείς αιχμές, εμφανίστηκε προβληματισμένος για τις δημοσκοπήσεις, ενώ περιέγραψε την Ατζέντα 2030 που εφαρμόζεται στο υπουργείο Άμυνας ως ένα «όχημα» μεταρρύθμισης εφ’όλης της ύλης. Στην πραγματικότητα, ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε ως αυτόνομος και διακριτός εσωκομματικός πόλος.
«Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι», είπε με ηχηρό τρόπο. «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», είπε με νόημα. Μίλησε ως «καθαρόαιμο» στέλεχος της ΝΔ, με αρκετές αναφορές στο DNA της παράταξης και στα στοιχεία που συνθέτουν το γενετικό της υλικό και ξόρκισε την τεχνοκρατική αντίληψη της πολιτικής. Κατά σύμπτωση, την ίδια ώρα σε άλλη αίθουσα του συνεδρίου, μιλούσε ο Άκης Σκέρτσος.
Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό», είπε ακόμα με νόημα, τονίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ακούει τους προβληματισμούς των βουλευτών. Οι συνειρμοί έγιναν αυτόματα, μετά τη συζήτηση για το κείμενο των «5» βουλευτών στα «Νέα» προ ημερών.
Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου συζητήθηκαν δύο πολιτικές πλατφόρμες, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με εσωκομματικό βάρος. Χρονολογικά, την αρχή έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Εurogroup. Ο υπουργός Οικονομικών έστειλε μήνυμα ενότητας και προσήλωσης στις αρχές της κοινωνίας, ασκώντας παράλληλα έμμεση κριτική σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές.
«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες περιμένουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα και βελτίωση της ζωής τους», τόνισε. Ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε ακόμη τα στελέχη της παράταξης να επιδείξουν πολιτική τόλμη, τονίζοντας ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας». «Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε», κατέληξε.
Μεγάλη συζήτηση, από την άλλη όχθη του ιδεολογικού στίγματος, προκάλεσε η μεσημεριανή ομιλία του Νίκου Δένδια. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με μια τοποθέτηση «εκ δεξιών» του κέντρου, προσανατολισμένη στον «ιδεολογικό πυρήνα» της ΝΔ, άφησε σε ορισμένα σαφείς αιχμές, εμφανίστηκε προβληματισμένος για τις δημοσκοπήσεις, ενώ περιέγραψε την Ατζέντα 2030 που εφαρμόζεται στο υπουργείο Άμυνας ως ένα «όχημα» μεταρρύθμισης εφ’όλης της ύλης. Στην πραγματικότητα, ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε ως αυτόνομος και διακριτός εσωκομματικός πόλος.
«Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι», είπε με ηχηρό τρόπο. «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», είπε με νόημα. Μίλησε ως «καθαρόαιμο» στέλεχος της ΝΔ, με αρκετές αναφορές στο DNA της παράταξης και στα στοιχεία που συνθέτουν το γενετικό της υλικό και ξόρκισε την τεχνοκρατική αντίληψη της πολιτικής. Κατά σύμπτωση, την ίδια ώρα σε άλλη αίθουσα του συνεδρίου, μιλούσε ο Άκης Σκέρτσος.
Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό», είπε ακόμα με νόημα, τονίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ακούει τους προβληματισμούς των βουλευτών. Οι συνειρμοί έγιναν αυτόματα, μετά τη συζήτηση για το κείμενο των «5» βουλευτών στα «Νέα» προ ημερών.
Ο διάλογος των αντιπροέδρωνΣτα πιο ενδιαφέροντα ενσταντανέ του συνεδρίου ο ιδιότυπος διάλογος του Κωστή Χατζηδάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη, των δύο αντιπροέδρων του κόμματος που εκλέγονται αμφότεροι στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών. Ο Κωστής Χατζηδάκης Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και πολιτική υπευθυνότητα στο συνέδριο του κόμματος, αλλά υπογράμμισε παράλληλα ότι τα στελέχη οφείλουν να προστατεύουν το ήθος της παράταξης και να υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο από τους εαυτούς τους.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη σειρά του υπογράμμισε την ανάγκη τα στελέχη της ΝΔ μην «φοβούνται» και να δίνουν τις μάχες με σθένος, απέναντι στο bullying που μπορεί να δέχονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ξόρκισε το…comme il faut ως στρατηγική επιλογή-είναι γνωστό ότι ο έτερος αντιπρόεδρος είναι υπέρμαχος της μετριοπαθούς πολιτικής έκφρασης. «Κανείς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να μας κουνά το δάχτυλο», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, στρέφοντας εκ νέου τα πυρά του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την υπόθεση με το ακίνητο στο Ηράκλειο.
Κατά ενδιαφέρουσα συγκυρία, οι δύο αντιπρόεδροι συναντήθηκαν και λίγο αργότερα στο press room, καθώς ήρθαν για να μιλήσουν με τους δημοσιογράφους. Ο μεν κ. Γεωργιάδης κατά την έξοδό του, ο δε κ. Χατζηδάκης κατά την είσοδό του. Αμφότεροι πάντως απηύθυναν προσκλητήριο ενότητας σε στελέχη που έχουν αποχωρήσει από τη ΝΔ.
Ο «πυρσός» του ΜαρινάκηΜε κομματικό χρώμα η ομιλία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, κυβερνητικού εκπροσώπου και πρώην γραμματέα της ΝΔ Παύλου Μαρινάκη. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τις πόρτες του κόμματος, έδωσε ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, όχι μόνο νέα στην ηλικία», είπε ο κ. Μαρινάκης. Και ενθυμούμενος την ατάκα του Κώστα Καραμανλή στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ το 2008 στα Καμμένα Βούρλα για τον «πυρσό που περνά από γενιά σε γενιά», επέλεξε να προσδιορίσει τι σημαίνει αυτό.
«Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες. Ο πυρσός είναι οι αγωνίες της κοινωνίας. Ο πυρσός είναι το εμείς και όχι το εγώ. Ο πυρσός είναι όλες εκείνες και όλοι εκείνοι που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και όταν τους καλούσε η παράταξη ήταν παρούσες και παρόντες. Ο πυρσός μας έχει μάθει να αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες της κοινωνίας και όταν έρχεται η μάχη, να βάζουμε τις όποιες πικρίες, αντιρρήσεις στην άκρη για την πατρίδα. Ο πυρσός είναι ο λόγος, οι ιδέες μας δηλαδή, που κράτησαν τη Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια τη μόνη μεγάλη παράταξη», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα