Η Πέμπτη Φάλαγγα

Έχει πολύ καιρό τώρα που τους παρατηρώ σιωπηλά. Για κάθε θέμα έχουν να πουν “κάτι”. Είναι λογαριασμοί που ξαφνικά (τυχαία) αποκτούν δημοσιότητα. Πρόσωπα που εμφανίζονται ως “επαϊοντες” και αισχρολογούν, λασπολογούν, προσπαθούν να καταρρακώσουν το φρόνημα του μέσου Έλληνα, να τον τρομοκρατήσουν, να τον βουλιάξουν μέσα σε ένα τοξικό άγχος. Κάθε φορά, με την κατάλληλη αφορμή και με ένα μίγμα ψεμάτων και οργισμένων παραινέσεων. Και κάθε φορά, δεν χρειάζεται να έχεις τα μέσα της ΕΥΠ ή ενός εισαγγελικού λειτουργού για να καταλάβεις τίνος τα συμφέροντα προωθούν (άραγε με τι αντάλλαγμα;).Είναι, για παράδειγμα, εκατοντάδες οι λογαριασμοί που “ξεφυτρώνουν” στα κοινωνικά δίκτυα, εσχάτως και κατακεραυνώνουν (!) την κυβέρνηση για την επιλογή της να προλάβει και να αγοράσει πρώτη η Ελλάδα τα νέα Καναντέρ 515 για τα οποία γίνεται “σφαγή”. Αυτό γιατί “θα μπορούσαν να έχουν πάρει τα Μπεριέφ, αλλά έκαναν εχθρό τη Ρωσία”. Αφήνοντας στην άκρη ότι τα έχουν απομείνει λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού Μπέριεφ, παραβλέπουν τη λεπτομέρεια ότι δεν πωλούνται (παλιότερα η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον) αφού η Μόσχα βομβάρδισε το εργοστάσιο όπου φτιάχνονταν οι κινητήρες τους, στην Ουκρανία, αλλά και ότι το αεροσκάφος αυτό δεν επιτρέπεται να πετάξει εντός ΕΕ, αφού δεν βγάζει τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι αυτό, αλλά η απαξίωση προς τα υπάρχοντα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας (σε αυτή είναι “χρεωμένα” τα Καναντέρ μας και τα πετάνε πιλότοι της Π.Α.), αλλά και τα πληρώματά τους που με αυταπάρνηση, ηρωισμό, αλλά και αξιοθαύμαστο επαγγελματισμό τα κρατάνε στον αέρα. Και προσβλητικές αναρτήσεις από υποτιθέμενους Έλληνες ότι δήθεν με τα υπάρχοντα μέσα δεν μπορούν να σβήσουν οι φωτιές , ή ότι κάνουν ρίψεις μόνο για να προστατεύσουν… ανεμογεννήτριες και άλλες τέτοιες “επιστημονικές” θεωρίες. Φυσικά, δεν είναι όποιος έχει αγάπη προς τη Ρωσία και οτιδήποτε ρωσικό (ή τουρκικό, ή οποιασδήποτε άλλης χώρας) προδότης. Ούτε αν αναπολεί το Μπέριεφ, ή το Ιλιούσιν. Είναι όμως προδότης και πεμπτοφαλαγγίτης όταν απαξιώνει τα πληρώματα που πετάνε στις πυρκαγιές και όταν κατηγορεί τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας ότι επέλεξαν αεροσκάφη με γνώμονα “να καεί η Ελλάδα για να κάνουν αντικατάσταση πληθυσμού”. Όσο χαζό και αν ακούγεται κάτι τέτοιο για να το πάρει κανείς σοβαρά.Κάτι παρεμφερές συμβαίνει και με τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Βλέπουμε “καταγγελίες” ότι οι πυροσβέστες αρνούνται να ρίξουν νερό (βέβαια όλως τυχαίως δεν υπάρχει κάποιο πλάνο τους να ρεμβάζουν και να καίγεται ο τόπος γύρω τους), ότι το μέτωπο προχωρά και δεν είναι κανείς εκεί (βέβαια όταν απαντά πυροσβέστης οργισμένα ότι “δίνουμε μάχη και διαδίδεις ψέματα”, το… “μπιφτέκι” γυρνά με καλοπιάσματα του τύπου “σας σέβομαι απεριόριστα”), αλλά και εγκληματικές έμμεσες παραινέσεις του τύπου “όσοι ακούνε το 112 και εκκενώνουν βλέπουν τα σπίτια τους να καίγονται, αφού οι πυροσβέστες τα παρατάνε”.Πεμπτοφαλαγγίτες που σκορπάνε προπαγάνδα υπάρχουν φυσικά και σε άλλα μέτωπα. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το στρατιωτικό κομμάτι. Αφήνοντας στην άκρη αυτούς που ζητούν ειρωνικά να “σβήσουν τη φωτιά τα Ραφάλ”, οι χειρότεροι είναι αυτοί που διαδίδουν αισχρά ψέματα και ευχές (!). Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να υποδεχόμαστε τη φρεγάτα “Κίμων” και να υπάρχει σχόλιο που να λέει ότι “όταν επιτεθούν τα drones των απέναντι θα πάει στον πάτο” και να μην υπάρχει αντίδραση. Ούτε είναι δυνατό να υπάρχουν σχόλια από Έλληνες ότι “οι Τούρκοι με τα drones τους θα κρύψουν τον ήλιο- σίγα μην κάτσω να πολεμήσω για τους πουλημένους- όποιος δεν φύγει σε μια τέτοια περίπτωση είναι χαζός”.Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ, υπάρχουν, καθώς φαίνεται, τρεις διαφορετικές κατηγορίες “πεμπτοφαλαγγιτών”. Πρόκειται για λογαριασμούς που είναι χειριζόμενοι από ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως η ΜΙΤ ή η FSB (φαίνεται ότι πρόκειται για ψεύτικους λογαριασμούς που κινούνται με ΑΙ), για λογαριασμούς Ελλήνων οι οποίοι είναι “στρατευμένοι” (προφανώς έναντι ισχνού αντιτίμου) για λογαριασμούς πρεσβειών και προξενείων, αλλά και για “χρήσιμους ηλίθιους”. Οι τελευταίοι είναι και οι πιο… περήφανοι, αφού νομίζουν ότι επιτελούν και κοινωνικό έργο, καθυβρίζοντας τους συμπατριώτες και την πατρίδα τους και σαμποτάροντας ό,τι καλό υπάρχει ή γίνεται σε αυτή.Το πρόβλημα δεν είναι αμιγώς ελληνικό, βέβαια. Είναι ευρωπαϊκό, αλλά μέχρι να το... πάρουν χαμπάρι οι ευρωπαϊκές αρχές και να το περιορίσουν, θα είναι αργά. Δείτε για παράδειγμα την περίπτωση της εισβολής στη Θέουτα. Οι χιλιάδες μετανάστες ομολογούσαν ότι αποφάσισαν να περάσουν -εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία της χαμηλής παλίρροιας- όταν διάβασαν μια “είδηση” μέσω του Facebook, ότι η Ισπανία ανοίγει τα σύνορά της με τους Μαροκινούς.Εδώ βέβαια, τα κοινωνικά δίκτυα και ιδιαίτερα το Facebook έχει την ευθύνη του, αφού υιοθετεί τη δράση των άκρων. Ή θα λογοκρίνει τα πάντα (όπως έκανε παλιότερα, που σε μπλόκαρε επειδή… ανέπνευσες με λάθος τρόπο) ή θα αφήνει ανεξέλεγκτα τα fake news, τις λεκτικές κακοποιήσεις, τις προπαγάνδες, τα ρατσιστικά και νεοναζιστικά μηνύματα, τις απειλές βίας και τις προτροπές σε αυτή να κάνουν “πάρτι”. Δεν εξετάζει τίποτα και ποτέ και, όταν κάποιος πχ διαμαρτυρηθεί για κάτι από τα παραπάνω, λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ότι “ελέγξαμε την αναφορά σας και δεν βρήκαμε κάτι επιλήψιμο”. Φυσικά και δεν θα έβρισκαν, αφού κανείς δεν έλεγξε τίποτα. Και η Πέμπτη Φάλαγγα κάνει τη δουλειά της ανενόχλητη. Ως πότε, όμως;