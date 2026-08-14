Από το ναυάγιο των Βρυξελλών στους δύο «τελικούς» με την Μπραν

Απέναντι στους Νορβηγούς ο ΠΑΟΚ παίζει τα ευρωπαϊκά ρέστα του σχεδόν με… μισή τράπουλα





Με την Μπραν απέναντί του, ο «Δικέφαλος» έχει μια τελευταία ευκαιρία να μη διαλύσει ευρωπαϊκά τη χρονιά του προτού καλά-καλά τελειώσει ο Αύγουστος. Δύο «τελικοί», στις 20 και 27 Αυγούστου, στους οποίους θα μπει λαβωμένος, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ τιμωρημένους και τον νεαρό Ανέστη Μύθου να απομένει ως η μοναδική καθαρή λύση στην κορυφή της επίθεσης.







Μόνο που δεν μπορεί να είναι κάθε καλοκαίρι… Πασχαλιά. Δεν γίνεται να επιμένεις στα ίδια λάθη, να τρέχεις τον Αύγουστο για να καλύψεις κενά που γνωρίζεις από τον Μάιο ή και νωρίτερα (όπως στην περίπτωση του σέντερ φορ) και να περιμένεις πάντοτε από μια βραδιά, ένα γκολ ή μια ανατροπή να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.



Δεν είναι τόσο ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ που πειράζει. Στην καλοκαιρινή ευρωπαϊκή ρουλέτα οι αποκλεισμοί συμβαίνουν, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ακόμη μία τελευταία διαδρομή που οδηγεί σε League Phase.







Ναυάγιο αγωνιστικό, με παίκτες, θέσεις και ρόλους να ανακατεύονται –ίσως και αναγκαστικά– μέσα σε ένα παιχνίδι πρόκρισης. Ναυάγιο αμυντικό, με λάθη που δεν επιτρέπονται σ’ αυτό το επίπεδο. Και στο τέλος ένα κανονικό (εγκεφαλικό) ναυάγιο, με δύο αποβολές σε ένα ματς που είχε ουσιαστικά τελειώσει.



Εκεί, η ομάδα έδειξε πνευματικά ανέτοιμη. Ο ανεξήγητος εκνευρισμός και το θολωμένο μυαλό των ποδοσφαιριστών προβληματίζουν. Μακάρι να μη συνεχιστεί αυτή η εικόνα και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί αν συνεχιστεί, θα αποτελεί ξεκάθαρο σημάδι ότι οι παίκτες δεν πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που παίζουν.



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Ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρά παράπονα από την ιταλική διαιτητική ομάδα, για το γκολ του Καμαρά που ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR, αλλά και για ένα πέναλτι που δε του δόθηκε σε απλωμένο χέρι μέσα στη μεγάλη περιοχή.



Ωστόσο, ο ίδιος ο Λίσι έδειξε ποιος είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος. «Αν μείνουμε στη διαιτησία μετά από αυτό το ματς, θα είμαστε σε τελείως λάθος δρόμο», είπε.



Οι μεγάλες αγωνιστικές μεταβάσεις έχουν κραδασμούς. Δεν ολοκληρώνονται από τη μια μέρα στην άλλη και απαιτούν χρόνο, υπομονή και ανοχή. Για να γίνουν, όμως, ανεκτές και να αγκαλιαστούν από τον κόσμο, χρειάζονται αποτελέσματα και προκρίσεις. Διαφορετικά, η πίστωση χρόνου εξαντλείται πολύ γρήγορα.



Αυτός ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά να διορθώσει. Η λίστα μοιάζει υπερβολικά μεγάλη και το χειρότερο είναι ότι θα υποχρεωθεί να το κάνει υπό ασφυκτική πίεση, με τα ποσοστά επιτυχίας σε τέτοιες περιπτώσεις να μη βρίσκονται συνήθως με το μέρος των ομάδων που καλούνται να παίξουν μέσα στο κατακαλόκαιρο παιχνίδια δίχως ευρωπαϊκό «αύριο».Με την Μπραν απέναντί του, ο «Δικέφαλος» έχει μια τελευταία ευκαιρία να μη διαλύσει ευρωπαϊκά τη χρονιά του προτού καλά-καλά τελειώσει ο Αύγουστος. Δύο «τελικοί», στις 20 και 27 Αυγούστου, στους οποίους θα μπει λαβωμένος, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ τιμωρημένους και τον νεαρό Ανέστη Μύθου να απομένει ως η μοναδική καθαρή λύση στην κορυφή της επίθεσης.Κορώνα ή γράμματα, δηλαδή.Μόνο που δεν μπορεί να είναι κάθε καλοκαίρι… Πασχαλιά. Δεν γίνεται να επιμένεις στα ίδια λάθη, να τρέχεις τον Αύγουστο για να καλύψεις κενά που γνωρίζεις από τον Μάιο ή και νωρίτερα (όπως στην περίπτωση του σέντερ φορ) και να περιμένεις πάντοτε από μια βραδιά, ένα γκολ ή μια ανατροπή να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.Δεν είναι τόσο ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ που πειράζει. Στην καλοκαιρινή ευρωπαϊκή ρουλέτα οι αποκλεισμοί συμβαίνουν, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ακόμη μία τελευταία διαδρομή που οδηγεί σε League Phase.Αυτό που τρομάζει είναι η εικόνα του… ναυαγίου.Ναυάγιο αγωνιστικό, με παίκτες, θέσεις και ρόλους να ανακατεύονται –ίσως και αναγκαστικά– μέσα σε ένα παιχνίδι πρόκρισης. Ναυάγιο αμυντικό, με λάθη που δεν επιτρέπονται σ’ αυτό το επίπεδο. Και στο τέλος ένα κανονικό (εγκεφαλικό) ναυάγιο, με δύο αποβολές σε ένα ματς που είχε ουσιαστικά τελειώσει.Εκεί, η ομάδα έδειξε πνευματικά ανέτοιμη. Ο ανεξήγητος εκνευρισμός και το θολωμένο μυαλό των ποδοσφαιριστών προβληματίζουν. Μακάρι να μη συνεχιστεί αυτή η εικόνα και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί αν συνεχιστεί, θα αποτελεί ξεκάθαρο σημάδι ότι οι παίκτες δεν πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που παίζουν.Το αγωνιστικό σχέδιο του Αλέσιο Λίσι, κακά τα ψέματα, κατέρρευσε στις Βρυξέλλες. Οι αλλαγές και οι εσωτερικές μετακινήσεις δεν λειτούργησαν, όμως ο Ιταλός είναι ο τελευταίος που μπορεί να φορτωθεί τη βασική ευθύνη για την εικόνα και τον αποκλεισμό.Ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρά παράπονα από την ιταλική διαιτητική ομάδα, για το γκολ του Καμαρά που ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR, αλλά και για ένα πέναλτι που δε του δόθηκε σε απλωμένο χέρι μέσα στη μεγάλη περιοχή.Ωστόσο, ο ίδιος ο Λίσι έδειξε ποιος είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος. «Αν μείνουμε στη διαιτησία μετά από αυτό το ματς, θα είμαστε σε τελείως λάθος δρόμο», είπε.Οι μεγάλες αγωνιστικές μεταβάσεις έχουν κραδασμούς. Δεν ολοκληρώνονται από τη μια μέρα στην άλλη και απαιτούν χρόνο, υπομονή και ανοχή. Για να γίνουν, όμως, ανεκτές και να αγκαλιαστούν από τον κόσμο, χρειάζονται αποτελέσματα και προκρίσεις. Διαφορετικά, η πίστωση χρόνου εξαντλείται πολύ γρήγορα.

Οι δύο αναμετρήσεις με την Μπραν μπορούν να στιγματίσουν ολόκληρη τη σεζόν. Ο «Δικέφαλος» θα κληθεί να τις δώσει με μοναδικό διαθέσιμο καθαρό φορ τον Ανέστη Μύθου και τον νεαρό Χατσίδη ως λύση στα άκρα, παρότι μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής.



Και κάπου εδώ τελειώνει η κουβέντα περί υπομονής. Γιατί άλλο πράγμα να χτίζεις μια νέα ομάδα και άλλο να φτάνεις στους αγώνες που κρίνουν το ευρωπαϊκό μέλλον σου χωρίς τις λύσεις που γνώριζες εδώ και μήνες ότι θα χρειαστείς.



Ενδεχόμενος αποκλεισμός από την Μπραν θα ισοδυναμεί με παταγώδη αποτυχία στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής, που ήδη χαρακτηρίζεται από πάρα πολλές αλλαγές.



Πρέπει να τα δώσει όλα και να περάσει. Τόσο απλά.



Η Μπραν έχει αγωνιστικό ρυθμό και μόνο εύκολο εμπόδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ο ΠΑΟΚ οφείλει την Πέμπτη στην Τούμπα να πάρει σκορ πρόκρισης. Δεν υπάρχει χώρος για άλλο λάθος, άλλη χαμένη βραδιά ή άλλη εμφάνιση σαν κι αυτή των Βρυξελλών.



Υπήρξε, πάντως, και μια ιστορία που ξεπέρασε το αγωνιστικό αποτέλεσμα.



Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απέδειξε ότι πέρα από σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι και ένα παιδί που νιώθει βαθιά τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Ταξίδεψε μόνος του, ανήμερα του αγώνα, από τη Θεσσαλονίκη στις Βρυξέλλες με το αεροπλάνο της γραμμής. Ξεκίνησε βασικός και έμεινε στο χορτάρι μέχρι το τέλος, παρότι μετά το 70ό λεπτό ήταν φανερό ότι δεν είχε άλλες δυνάμεις.



Έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την ομάδα σε μια εξαιρετικά δύσκολη προσωπική στιγμή. Ένας Ντέλιας, όμως, δεν μπορούσε να φέρει μόνος του την άνοιξη.



Κι ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να μαζέψει τα κομμάτια του μετά τον αποκλεισμό, έγινε γνωστό ότι χάλασε και η συμφωνία με τον Βάνια Ντρκούσιτς. Η τρίτη φορά που η συγκεκριμένη μεταγραφή φτάνει κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά δεν τελειώνει ποτέ και επιβεβαιώνει ότι μια μεταγραφή τελειώνει όταν πέσουν οι υπογραφές. Υπάρχουν αμέτρητες μεταγραφικές ιστορίες που χάλασαν στο παρά ένα. Έχω να σας γράψω πολλές, πχ. για τον Ματέους Λέιτε Νασιμέντο, πίσω στο 2016, τον Αρτιόμς Ρούντνεβς, τον Φάμπιο Κοεντράο, τον Ντάριο Σρνα, τον Κρίστο Γκονθάλεθ, κι άλλες πολλές που άφησαν τον ΠΑΟΚ με το στυλό στο χέρι, όπως ο Ντρκούσιτς, αλλά δε θα οδηγηθούμε πουθενά.



Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χρόνο να μείνει ούτε στον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ ούτε στη χαμένη μεταγραφή του Ντρκούσιτς. Πρέπει να παρουσιάσει απέναντι στην Μπραν μια ομάδα με καθαρό μυαλό, ένταση και πίστη.



Η σεζόν δεν χάθηκε στις Βρυξέλλες. Μπορεί, όμως, να καταστραφεί στα δύο επόμενα παιχνίδια.



Και αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει ούτε δίχτυ ασφαλείας, ούτε νέα ευκαιρία.

14.08.2026, 08:42