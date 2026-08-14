Αρκούδα «διέρρηξε» σπίτι στην Καλιφόρνια και έφυγε με λεία ένα... σάντουιτς, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα Καλιφόρνια Σπίτι

Αρκούδα «διέρρηξε» σπίτι στην Καλιφόρνια και έφυγε με λεία ένα... σάντουιτς, δείτε βίντεο

Οι εισβολές από μαύρες αρκούδες στη λίμνη Τάχο έχουν υποχρεώσει τους κατοίκους να δαπανήσουν χιλιάδες δολάρια για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους

Αρκούδα «διέρρηξε» σπίτι στην Καλιφόρνια και έφυγε με λεία ένα... σάντουιτς, δείτε βίντεο
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Τις ικανότητές της στις... διαρρήξεις επέδειξε μια μεγάλη μαύρη αρκούδα στη λίμνη Τάχο στην Καλιφόρνια, η οποία όχι μόνο βρήκε τρόπο να μπει σε ένα σπίτι, αλλά κατάφερε να φύγει με ένα σάντουιτς στο στόμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η αρκούδα πλησιάζει διστακτικά το παράθυρο ενός εκ των υπνοδωματίων του σπιτιού.

Κάποια στιγμή δοκιμάζει με τα νύχια της να ξηλώσει τη σίτα στο παράθυρο, κάτι που τελικά καταφέρνει.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποφασίζει να μπει στο σπίτι και μετά από λίγο φαίνεται να αποχωρεί με τη λεία της στο στόμα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η αρκούδα φαίνεται να έκανε το ίδιο πράγμα τρεις φορές μέσα σε μια ημέρα.



Οι εισβολές από μαύρες αρκούδες στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν υποχρεώσει τους κατοίκους να δαπανήσουν χιλιάδες δολάρια για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Χαρακτηριστικά μια κάτοικος είπε στη Wall Street Journal ξόδεψε 7.500 δολάρια για να βάλει ατσάλινη πόρτα και ηλεκτρικούς μηχανισμούς απώθησης.

Έως τα τέλη Ιουλίου η τοπική αστυνομία είχε λάβει 174 τηλεφωνήματα για περιστατικά με αρκούδες, όταν το ίδιο διάστημα το 2025 τα αντίστοιχα τηλεφωνήματα ήταν 97.
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