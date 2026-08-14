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Το διπλό μπλόκο στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ ελέγχουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ το Ιράν διατηρεί ισχυρή επιρροή στα στενά του Ορμούζ
Το διπλό μπλόκο στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ ελέγχουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ το Ιράν διατηρεί ισχυρή επιρροή στα στενά του Ορμούζ
Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία επιχειρούν στην περιοχή – Μετά τις εκτροπές εμπορικών πλοίων, αρχίζει πλέον να αλλάζει και το σημείο παράδοσης του πετρελαίου, καθώς οι αγοραστές αποφεύγουν τον Περσικό Κόλπο
Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ εισέρχεται σε νέα, πιθανότατα πιο επικίνδυνη φάση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πλέον ανοικτά ότι μπορούν να διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων χωρίς συγκεκριμένο χρονικό όριο.
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει τις απαιτούμενες δυνάμεις για να συνεχίσει την επιχείρηση «επ’ αόριστον», εναλλάσσοντας τα πολεμικά πλοία που αναπτύσσονται στην περιοχή. Η τοποθέτησή του μεταβάλλει ουσιαστικά τον χρονικό ορίζοντα της αντιπαράθεσης, καθώς περιορίζει τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση και επιστροφή της εμπορικής ναυτιλίας στην κανονικότητα. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Reuters. Από την επιβολή του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει περισσότερα από 55 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει τρία και έχουν πραγματοποιήσει επιβίβαση σε δύο.
Η αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον αποτυπώθηκε και στο περιστατικό με το παναμαϊκής σημαίας φορτηγό πλοίο Vela Nova. Ελικόπτερο MH-60 του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire, προκαλώντας ζημιές και ακινητοποιώντας το πλοίο, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είχε αγνοήσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις.
Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη εξακολουθεί να περιορίζει ουσιαστικά τη διέλευση από τα Στενά. Η αντιπαράθεση δημιουργεί έτσι ένα ιδιότυπο διπλό μπλόκο: οι ΗΠΑ ελέγχουν τις κινήσεις προς και από τα ιρανικά λιμάνια, ενώ το Ιράν διατηρεί ισχυρή επιχειρησιακή επιρροή στη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.
Μέχρι πρόσφατα, οι αγορές μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τη δραματική μείωση της κίνησης στο Ορμούζ ως μια ακραία αλλά προσωρινή διαταραχή. Η δήλωση Χέγκσεθ ενισχύει πλέον το σενάριο μιας παρατεταμένης κρίσης, με άμεσες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των tankers, στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, στις τιμές των ναύλων και του πετρελαίου, αλλά και στην επιλογή των ενεργειακών προμηθευτών.
Το πιο σαφές εμπορικό μήνυμα έρχεται από την Totsa, τον εμπορικό βραχίονα της TotalEnergies. Η εταιρεία άρχισε να προσφέρει ιρακινό αργό Basrah Medium με φόρτωση ή παράδοση εκτός Ορμούζ, καθώς αρκετοί αγοραστές διστάζουν να στείλουν δεξαμενόπλοια στα terminals της Βασόρας λόγω του κινδύνου επιθέσεων.
Σύμφωνα με τρεις traders που επικαλείται το Reuters, το συγκεκριμένο αργό προσφέρεται με premium που πλησιάζει τα 10 δολάρια ανά βαρέλι έναντι των τιμών αναφοράς του Dubai. Το υψηλό τίμημα αποτυπώνει όχι μόνο τη στενότητα της προσφοράς, αλλά και το κόστος απομάκρυνσης του φορτίου από την επικίνδυνη ζώνη. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αναστάτωση δεν περιορίζεται πλέον στην εκτροπή των πλοίων. Αλλάζει σταδιακά ολόκληρη η εμπορική αλυσίδα: το σημείο φόρτωσης ή παράδοσης, η τιμολόγηση, η κατανομή του κινδύνου και, τελικά, η προέλευση των φορτίων που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι refiners.
Εάν η κατάσταση παραταθεί, μεγαλύτερες ποσότητες αργού ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικές εξόδους και ασφαλέστερα σημεία παράδοσης εκτός Περσικού Κόλπου. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τις μακρύτερες διαδρομές από τον Ατλαντικό προς την Ασία, αυξάνοντας τα tonne-miles και τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια, την ώρα που σημαντικό μέρος του διαθέσιμου tonnage παραμένει διστακτικό να εισέλθει στην περιοχή.
Η δήλωση του Πενταγώνου και η κίνηση της TotalEnergies συνθέτουν επομένως την ίδια εικόνα: το Ορμούζ δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή παρέκκλιση από την κανονικότητα. Μετατρέπεται σε παράγοντα που αναδιαμορφώνει σε βάθος τους δρόμους του πετρελαίου και τους όρους λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει τις απαιτούμενες δυνάμεις για να συνεχίσει την επιχείρηση «επ’ αόριστον», εναλλάσσοντας τα πολεμικά πλοία που αναπτύσσονται στην περιοχή. Η τοποθέτησή του μεταβάλλει ουσιαστικά τον χρονικό ορίζοντα της αντιπαράθεσης, καθώς περιορίζει τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση και επιστροφή της εμπορικής ναυτιλίας στην κανονικότητα. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Reuters. Από την επιβολή του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει περισσότερα από 55 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει τρία και έχουν πραγματοποιήσει επιβίβαση σε δύο.
Η αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον αποτυπώθηκε και στο περιστατικό με το παναμαϊκής σημαίας φορτηγό πλοίο Vela Nova. Ελικόπτερο MH-60 του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire, προκαλώντας ζημιές και ακινητοποιώντας το πλοίο, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είχε αγνοήσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις.
Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη εξακολουθεί να περιορίζει ουσιαστικά τη διέλευση από τα Στενά. Η αντιπαράθεση δημιουργεί έτσι ένα ιδιότυπο διπλό μπλόκο: οι ΗΠΑ ελέγχουν τις κινήσεις προς και από τα ιρανικά λιμάνια, ενώ το Ιράν διατηρεί ισχυρή επιχειρησιακή επιρροή στη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.
Μέχρι πρόσφατα, οι αγορές μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τη δραματική μείωση της κίνησης στο Ορμούζ ως μια ακραία αλλά προσωρινή διαταραχή. Η δήλωση Χέγκσεθ ενισχύει πλέον το σενάριο μιας παρατεταμένης κρίσης, με άμεσες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των tankers, στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, στις τιμές των ναύλων και του πετρελαίου, αλλά και στην επιλογή των ενεργειακών προμηθευτών.
Το πιο σαφές εμπορικό μήνυμα έρχεται από την Totsa, τον εμπορικό βραχίονα της TotalEnergies. Η εταιρεία άρχισε να προσφέρει ιρακινό αργό Basrah Medium με φόρτωση ή παράδοση εκτός Ορμούζ, καθώς αρκετοί αγοραστές διστάζουν να στείλουν δεξαμενόπλοια στα terminals της Βασόρας λόγω του κινδύνου επιθέσεων.
Το ιρακινό πετρέλαιο βγαίνει έξω από τα Στενά
Σύμφωνα με τρεις traders που επικαλείται το Reuters, το συγκεκριμένο αργό προσφέρεται με premium που πλησιάζει τα 10 δολάρια ανά βαρέλι έναντι των τιμών αναφοράς του Dubai. Το υψηλό τίμημα αποτυπώνει όχι μόνο τη στενότητα της προσφοράς, αλλά και το κόστος απομάκρυνσης του φορτίου από την επικίνδυνη ζώνη. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αναστάτωση δεν περιορίζεται πλέον στην εκτροπή των πλοίων. Αλλάζει σταδιακά ολόκληρη η εμπορική αλυσίδα: το σημείο φόρτωσης ή παράδοσης, η τιμολόγηση, η κατανομή του κινδύνου και, τελικά, η προέλευση των φορτίων που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι refiners.
Εάν η κατάσταση παραταθεί, μεγαλύτερες ποσότητες αργού ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικές εξόδους και ασφαλέστερα σημεία παράδοσης εκτός Περσικού Κόλπου. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τις μακρύτερες διαδρομές από τον Ατλαντικό προς την Ασία, αυξάνοντας τα tonne-miles και τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια, την ώρα που σημαντικό μέρος του διαθέσιμου tonnage παραμένει διστακτικό να εισέλθει στην περιοχή.
Η δήλωση του Πενταγώνου και η κίνηση της TotalEnergies συνθέτουν επομένως την ίδια εικόνα: το Ορμούζ δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή παρέκκλιση από την κανονικότητα. Μετατρέπεται σε παράγοντα που αναδιαμορφώνει σε βάθος τους δρόμους του πετρελαίου και τους όρους λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλίας.
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