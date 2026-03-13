Eνας μικρός άθλος γέννησε ένα μεγάλο όνειρο

Με στόπερ τον Κάτρη και τον Καλάμπρια. Με αμυντικούς χαφ (διότι τέτοιοι ήταν χθες εναντίον της Μπέτις) δυο «οκτάρια»: τον Σάντσες και τον Τσέριν. Χωρίς αναπληρωματικό δεξιό μπακ, χωρίς αναπληρωματικό αριστερό μπακ, με μοναδική αλλαγή για το κέντρο της άμυνας τον Αγγελο Βύντρα, γιο του Λουκά. Χωρίς τον Τάσο Μπακασέτα, χωρίς τον Κοντούρη, ουσιαστικά χωρίς τον Τσιριβέγια που κάθισε «τυπικά» στον πάγκο, αλλά θα είναι έτοιμος για τη ρεβάνς.Απέναντι σε μια ομάδα που πέρυσι είχε φτάσει στον τελικό του Conference League, στην πέμπτη της La Liga που προσπαθεί να βρει μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη ο οποίος είναι στον πάγκο της από τον Αύγουστο του 2020 (!) και έχει τριπλάσιο μπάτζετ από τον Παναθηναϊκό.Παίζοντας με δέκα παίκτες από το 59’ λόγω αποβολής του Ζαρουρί, κάνοντας την πρώτη αλλαγή στο 83’, αλλάζοντας τη διάταξη (σωστά και… υποχρεωτικά) σε 4-4-1 από το 60’! Αγωνιζόμενος στο «κρύο» ΟΑΚΑ με 35.000 θεατές, το οποίο θα ήταν κατάμεστο αν δεν γίνονταν εδώ και μήνες οι βελτιωτικές εργασίες.Κι όμως, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε εναντίον της Μπέτις. Ηθελε τουλάχιστον την ισοπαλία για να «σώσει» την παρτίδα, τελικά νίκησε 1-0 και την έφερε στο 50% -50%. Ουδείς υποστηρίζει ότι θα είναι εύκολο στη Σεβίλλη, ουδείς, όμως απαγορεύει και τα όνειρα. Διότι στη ρεβάνς θα έχει και δυο στόπερ επιπλέον (Τουμπά, Ερνάντεθ), θα έχει τον Μπακασέτα, θα έχει απόλυτα έτοιμους και τους Σιώπη – Τσιριβέγια, στους οποίους λογικά θα δώσει χρόνο στο κυριακάτικο ματς – «γιορτή» εναντίον του Παναιτωλικού στη Λεωφόρο.Πώς και γιατί νίκησε μια ομάδα η οποία απ’ ότι έδειξε καθόλου δεν τον υποτίμησε όπως είχαν κάνει άλλες στο πρόσφατο παρελθόν;Α) Είχε σε καταπληκτική μέρα τον Αλμπάν Λαφόν που «έσβησε» τις τρεις ευκαιρίες των Ισπανών και μετέδωσε σιγουριά στους αμυντικούς του με τις σωστές εξόδους του όταν η Μπέτις κατέφευγε στις σέντρες.Β) Εκανε ελάχιστα ατομικά λάθη στην άμυνα, για την ακρίβεια δύο από Σάντσες και Καλάμπρια στο πρώτο δεκάλεπτο.Γ) Είχε αντοχές, δυνάμεις, εξαιρετική φυσική κατάσταση στο σύνολο των παικτών.Δ) Δεν «έδωσε» στην Μπέτις ούτε μία σοβαρή κόντρα επίθεση και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τους εξτρέμ της (Αντονι – Ενζαζουλί) που είναι και οι βασικοί μοχλοί πίεσης στη αντίπαλη άμυνα.Ε) Είχε σε τρομερή βραδιά τον Ταμπόρδα που έτρεχε παντού και (για ακόμα μια φορά) σούπερ τον Τετέι, ο οποίος όμως δεν τροφοδοτήθηκε όσο έπρεπε κι ας ταλαιπωρούσε τους Ισπανούς τόσο ώστε να πάρει δυο κίτρινες και να κερδίσει μάχες, φάουλ, κόρνερ…ΣΤ) Ολοι οι παίκτες ήταν συνεπείς στο πλάνο. Είτε το υπηρέτησαν (αμυντικά), είτε δεν το υπηρέτησαν (επιθετικά, όπου σίγουρα μπορούσαν περισσότερα στο α’ ημίχρονο με Πελίστρι – Τετέι από τη δεξιά πτέρυγα), ήξεραν τι παίζουν και πώς πρέπει να παίξουν.Ζ) Ηταν όλοι πνευματικά προετοιμασμένοι για ένα ματς σωματικής και πνευματικής αντοχής στην πίεση του αντιπάλου. Ηταν συνειδητοποιημένοι ως προς την ποιότητα της Μπέτις, έπαιξαν πίσω από την μπάλα χωρίς… ενοχές, ήξεραν ότι θα υποφέρουν και θα πρέπει να ψάξουν τις 3-4 καλές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν το βρήκαν το γκολ από τα πέντε κόρνερ που κέρδισαν, δεν το βρήκαν με τον Κυριακόπουλο στο 15’, ούτε από την επέλαση του Πελίστρι στο 45’, τη βρήκαν από την κλάση του Καλάμπρια και τη μαχητικότητα του φρέσκου Σφιντέρσκι στο 84’. Εστω μέσω VAR, καθώς ο «πολύς» Μαρτσίνιακ δεν είδε live τι συνέβη…