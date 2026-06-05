Πώς κατάφερε το Ισραήλ να περικυκλώσει το Ιράν: Μυστικές βάσεις και επιχειρήσεις από Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ και Σομαλιλάνδη

Επίλεκτες δυνάμεις, πράκτορες της Μοσάντ και συστήματα πληροφοριών φέρονται, σύμφωνα με το CNN, να αναπτύχθηκαν σε γειτονικές χώρες κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν – Το Μπακού διαψεύδει ότι επέτρεψε τη χρήση του εδάφους του