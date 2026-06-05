Πανέξυπνη αρκούδα στην Ιαπωνία ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα Ιαπωνία Φουκουσίμα

Πανέξυπνη αρκούδα στην Ιαπωνία ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της

Οι Aρχές περιέγραψαν ως «εξαιρετικά έξυπνη» την αρκούδα που τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους πριν μερικές ημέρες σε δύο εργοστάσια στη Φουκουσίμα

Πανέξυπνη αρκούδα στην Ιαπωνία ήπιε νερό από βρύση, άνοιξε παράθυρο και διέφυγε: Έρευνες για τον εντοπισμό της
Οι Aρχές στην Ιαπωνία αναζητούν μια αρκούδα την οποία περιέγραψαν ως «εξαιρετικά έξυπνη» και η οποία τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ εικάζουν ότι άνοιξε ένα παράθυρο και μια βρύση κατά τη διαφυγή της.

Η αρκούδα κατάφερε να διαφύγει το βράδυ της Τετάρτης από το κτίριο όπου είχε καταφύγει μία ημέρα νωρίτερα αφού τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους σε δύο εργοστάσια στη Φουκουσίμα, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Ξέφυγε έτσι από κυνηγούς που είχαν εξοπλιστεί με παγίδες και πιστόλια με αναισθητικό.

Το ζώο συνεχίζει να αναζητείται σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της πόλης, την ώρα που στη χώρα η εμφάνιση αρκούδων είναι όλο και πιο συχνή και αυξάνονται τα περιστατικά επιθέσεων από αυτές.

Bear attacks in Japan on the rise


Τα στοιχεία από το σημείο υποδεικνύουν ότι το ζώο «άνοιξε μόνο του το παράθυρο» για να διαφύγει, εξήγησε χθες ο δήμαρχος της Φουκουσίμα Γούκι Μπάμπα σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν σημάδια από γρατζουνιές κοντά στην έξοδο.

Η αρκούδα φέρεται επίσης να «άνοιξε τη βρύση» για να πιει νερό, συνέχισε ο δήμαρχος, περιγράφοντας ένα ζώο «εξαιρετικά έξυπνο».

«Με τη συνεργασία κυνηγών, της αστυνομίας και πυροσβεστών, πιστεύω ότι λάβαμε όλα τα δυνατά μέτρα» για να την αιχμαλωτίσουμε, δήλωσε ο Μπάμπα.

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