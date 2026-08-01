Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης 12 άτομα από την παραλία Πόρτο Γερμενό
Απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης 12 άτομα από την παραλία Πόρτο Γερμενό
Επιχείρηση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων – Οι πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι
Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία Πόρτο Γερμενό Βιλίων προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη Βοιωτία δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή.
Η επιχείρηση ξεκίνησε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή ενός περιπολικού πλοίου του Λιμενικού, πλοιαρίου της Πυροσβεστικής και ιδιωτικού σκάφους, τα οποία έσπευσαν στο σημείο για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών.
Λίγη ώρα αργότερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός 12 ατόμων, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό του Λιμενικού και στο πλοιάριο της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι.
Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή σκάφος του Λιμενικού, πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.
Η επιχείρηση ξεκίνησε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή ενός περιπολικού πλοίου του Λιμενικού, πλοιαρίου της Πυροσβεστικής και ιδιωτικού σκάφους, τα οποία έσπευσαν στο σημείο για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών.
Λίγη ώρα αργότερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός 12 ατόμων, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό του Λιμενικού και στο πλοιάριο της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Αλεποχώρι.
Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή σκάφος του Λιμενικού, πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.
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