Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Στους 37°C η θερμοκρασία, παραμένει ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Στους 37°C η θερμοκρασία, παραμένει ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
Ξεκινά ο Αύγουστος με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο και ζέστη στα ηπειρωτικά, παρά τη μικρή εξασθένηση από το απόγευμα
Με θυελλώδεις βοριάδες που στο κεντρικό Αιγαίο θα αγγίξουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 9 μποφόρ ξεκινά ο Αύγουστος, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος, αλλά τις καιρικές συνθήκες να εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
Οι ισχυρότεροι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο κεντρικό Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 9 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς, τοπικά έως και 37°C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν από 33 έως 36 βαθμούς. Πιο δροσερές θα είναι οι Κυκλάδες, όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 5 έως 7 μποφόρ, που στα ανατολικά θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32-33 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα είναι έως και τρεις βαθμούς χαμηλότερη.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το πρωί στην Εύβοια και την Κρήτη, καθώς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.
Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επικρατούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 8 μποφόρ στο κεντρικό τμήμα του τις πρωινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με μέγιστες έως 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και 33 έως 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Οι ισχυρότεροι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο κεντρικό Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 9 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς, τοπικά έως και 37°C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν από 33 έως 36 βαθμούς. Πιο δροσερές θα είναι οι Κυκλάδες, όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 5 έως 7 μποφόρ, που στα ανατολικά θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32-33 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα είναι έως και τρεις βαθμούς χαμηλότερη.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το πρωί στην Εύβοια και την Κρήτη, καθώς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, χωρίς όμως να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.
Η πρόγνωση για την ΚυριακήΑνάλογο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια, Κρήτη και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.
Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επικρατούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 8 μποφόρ στο κεντρικό τμήμα του τις πρωινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με μέγιστες έως 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και 33 έως 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
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