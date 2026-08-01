Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Εννέα νεκροί και 23 τραυματίες
Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Εννέα νεκροί και 23 τραυματίες
Οι ουκρανικές αρχές αναθεώρησαν προς τα πάνω τον απολογισμό μετά το νυχτερινό χτύπημα με βαλλιστικούς πυραύλους
Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον προηγούμενο απολογισμό των τεσσάρων νεκρών.
«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο Telegram.
«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο Telegram.
Al Jazeera's own framing ties directly into the ongoing Patriot dispute: "Russia has stepped up its attacks on Kyiv in recent months, taking advantage of Ukraine's shortage of air defences capable of shooting down ballistic missiles." https://t.co/vRNUa8YFx4— The Tectonic (@thetect0nic) August 1, 2026
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