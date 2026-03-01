Στη μνήμη της Ιωάννας Παπαντωνίου

Εκεί διαμόρφωσε μια μουσειολογική και ερευνητική πρακτική βασισμένη στην επιτόπια καταγραφή, στη συστηματική τεκμηρίωση και στη διεπιστημονική προσέγγιση. Ανέδειξε τη φορεσιά ως πυκνό ιστορικό τεκμήριο, μέσα στο οποίο εγγράφονται κοινωνικές σχέσεις, τεχνικές γνώσεις, αισθητικά πρότυπα και όψεις της οικονομικής και πολιτισμικής ζωής τεσσάρων αιώνων. Μέσα από το ένδυμα, η παράδοση κατέστη αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και πεδίο σύγχρονου διαλόγου.Ωστόσο, η συμβολή της, όπως και εκείνη μορφών όπως η Δόμνα Σαμίου, η Δόρα Στράτου και άλλων ερευνητών της ελληνικής παράδοσης, υπερβαίνει το επιμέρους αντικείμενο της ενασχόλησής τους. Αφορά τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και ερμηνεύουμε τη συνέχεια του πολιτισμού μέσα από τις καθημερινές πρακτικές, τις τελετουργίες και τις μορφές έκφρασης που διατρέχουν τον χρόνο και οργανώνουν τη συλλογική μνήμη.Η 1η Μαρτίου προσφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνέχειας. Η «κρόκη» ή «Μάρτης», το ερυθρόλευκο νήμα που δένουν τα παιδιά στον καρπό, έχει καταγραφεί ήδη από τον Νικόλαο Πολίτη και μελετηθεί συστηματικά στη νεοελληνική λαογραφία ως αποτροπαϊκό έθιμο της άνοιξης. Η χρήση νημάτων με προστατευτική λειτουργία μαρτυρείται από την αρχαιότητα και έχει ερμηνευτικά συνδεθεί με τελετουργικές πρακτικές, μεταξύ άλλων και με τα Ελευσίνια Μυστήρια.Στον ίδιο κύκλο ανήκουν τα Χελιδονίσματα, τα παιδικά άσματα για τον ερχομό της άνοιξης. Το αρχαιότερο σωζόμενο χελιδόνισμα από τη Ρόδο διασώζεται από τον Αθήναιο στους «Δειπνοσοφιστές» τον 2ο μ.Χ. αιώνα, όπου περιγράφεται η περιφορά ομοιώματος χελιδονιού και η απαγγελία ευχετικών στίχων: «ἦλθ᾽ ἦλθε χελιδών καλὰς ὥρας ἄγουσα, καλοὺς ἐνιαυτούς…». Σήμερα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, παιδιά εξακολουθούν να ψάλλουν παραλλαγές όπως «Χελιδόνα ἔρχεται ἀπ᾽ τὴ μαύρη θάλασσα…», μεταφέροντας στον σύγχρονο δημόσιο χώρο μια πράξη με βαθιές ιστορικές ρίζες.Αυτήν ακριβώς τη διάρκεια μελέτησε και ανέδειξε η Ιωάννα Παπαντωνίου. Η έρευνα συνδέθηκε με την παιδεία και έτσι, το μουσείο και το αρχείο λειτούργησαν ως χώροι ενεργούς μάθησης, ως τόποι όπου η γνώση οργανώνεται, ερμηνεύεται και μεταδίδεται. Είναι γνωστό πια ότι η πολιτισμική κληρονομιά καθίσταται βιώσιμη όταν εντάσσεται σε διαδικασίες εκπαίδευσης και δημόσιας κατανόησης.Όταν ένας άνθρωπος φεύγει, η απουσία του γίνεται αισθητή στον παρόντα χρόνο. Το έργο του, όμως, εισέρχεται σε άλλη κλίμακα διάρκειας: εντάσσεται στη συλλογική μνήμη, στα αρχεία, στις βιβλιοθήκες, στις προθήκες των μουσείων, στις φωνές των παιδιών που θα πουν το χελιδόνισμα χωρίς να γνωρίζουν ίσως το όνομά της, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που εκείνη συνέβαλε να διαμορφωθεί. Εκεί ακριβώς, σε αυτές τις συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες πράξεις, τεκμηριώνεται η διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού, σε μορφές που επανέρχονται και σε γνώσεις που μεταβιβάζονται με συνέπεια από γενιά σε γενιά. Σε αυτή τη μακρά αλυσίδα, η Ιωάννα Παπαντωνίου κατέχει πλέον τη δική της θέση.Κάθε φορά που ένα παιδί δένει τον Μάρτη στον καρπό του ή κρατά ένα ομοίωμα χελιδονιού για να τραγουδήσει τον ερχομό της άνοιξης, ενεργοποιείται ένα πλέγμα μνήμης και γνώσης στο οποίο και εκείνη συνέβαλε αποφασιστικά καθιστώντας απτή την πολιτισμική διάρκεια. Σε αυτή την αλυσίδα πράξεων, μορφών και εθίμων εντάσσεται πλέον και το έργο της Ιωάννας Παπαντωνίου, η οποία πέρασε από τον βιολογικό χρόνο στη διάρκεια της μνήμης και της γνώσης, εκεί όπου οι άνθρωποι παύουν να ανήκουν μόνο στη γενιά τους και εγγράφονται στη μακρά ιστορία του πολιτισμού που υπηρέτησαν.Η Ευγενία Μανωλίδου είναι μουσικός και διευθύντρια της Σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή.»