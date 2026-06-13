28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν με 150 σκορπιούς στις αποσκευές του
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Κέιπ Τάουν Σύλληψη Αεροδρόμιο Σκορπιός

28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν με 150 σκορπιούς στις αποσκευές του

Ο νεαρός είχε κρύψει τους σκορπιούς, οι οποίοι ήταν ζωντανοί, στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του

28χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν με 150 σκορπιούς στις αποσκευές του
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Οι Αρχές της Νότιας Αφρικής συνέλαβαν έναν 28χρονο καθώς επιχείρησε να περάσει λαθραία 150 σκορπιούς μέσω του αεροδρομίου του Κέιπ Τάουν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο νεαρός είχε κρύψει τους σκορπιούς οι οποίοι ήταν ζωντανοί, μέσα στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σύλληψή του χθες Παρασκευή ήρθε μετά από επιχείρηση συλλογής πληροφοριών κατά την οποία οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την περιγραφή του άνδρα, πριν τελικά τον συλλάβουν στο αεροδρόμιο.

Ο άνδρας «συνελήφθη βάσει του Νόμου περί Προστασίας της Φύσης και του Περιβάλλοντος για κατοχή άγριου ζώου», πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ο 28χρονος αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι Αρχές αξιολογούν την αξία τους στην αγορά.

Το παράνομο εμπόριο άγριων ειδών παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα στη Νότια Αφρική, μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο.

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