Μπαρτζώκας: Οι σύγχρονοι Γκέμπελς μου δίνουν κίνητρο

Δείτε τα όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου μετά την απονομή του τίτλου





Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε πολύ ώρα μετά το φινάλε του ματς ο





«Να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας, στον οργανισμό ολόκληρο, στους προέδρους, τον κύριο Σκινδήλια για την υποστήριξη στην ομάδα σε όλη τη χρονιά. Ήταν μία πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Όποιος καταλαβαίνει λίγο από αθλητισμό, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει για εμάς η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και το 5ο συνεχόμενο Final Four. Κινδυνεύαμε να βγούμε οι χειρότεροι λούζερς της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσσίες.



Μιλάμε για όλους, όχι μόνο για εμένα. Αυτό λοιπόν μας έφερε μεγάλη πίεση. Αφού ολοκληρώθηκε η Ευρωλίγκα, δημιουργήθηκε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για έναν μεγάλο στόχο.







Αν κάνουμε κι εμείς μία μικρή αναδρομή μπορώ να σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία πέντε χρόνια που δείχνει το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στον σύλλογο, την υποστήριξη που έχουμε από τους προέδρους και από τον κόσμο μας που είναι η πιο σημαντική σε αυτόν τον οργανισμό. Φυσικά και την καλή δουλειά που έκαναν οι συνεργάτες και οι παίκτες μας.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτό είναι όλο».



Για το αν είναι η κορυφαία σεζόν της καριέρας του: «Ξέρετε πως αν υπήρχε μία ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θεωρείται αποτυχία, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν ο φετινός Ολυμπιακός.



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Όπως ξέρετε τα Final Four είναι μία πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, που οι συγκυρίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μεγάλη πίεση, εγώ προσωπικά προσπάθησα να τη διαχειριστώ όλο τον χρόνο και να μη την μεταφέρω σε κανέναν άλλον, ούτε καν στην οικογένειά μου.







Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού στον 5ο και καθοριστικό τελικό της Stoiximan GBL και πανηγύρισε back to back τον τίτλο του πρωταθλητή στη GBL Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε πολύ ώρα μετά το φινάλε του ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα όσα έλεγαν οι αντίπαλοι της ομάδας του κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στις προσωπικές επιθέσεις που έχει δεχθεί, τονίζοντας ότι μεγαλώνουν το κίνηττο του...Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού «Να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας, στον οργανισμό ολόκληρο, στους προέδρους, τον κύριο Σκινδήλια για την υποστήριξη στην ομάδα σε όλη τη χρονιά. Ήταν μία πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Όποιος καταλαβαίνει λίγο από αθλητισμό, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει για εμάς η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και το 5ο συνεχόμενο Final Four. Κινδυνεύαμε να βγούμε οι χειρότεροι λούζερς της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσσίες.Μιλάμε για όλους, όχι μόνο για εμένα. Αυτό λοιπόν μας έφερε μεγάλη πίεση. Αφού ολοκληρώθηκε η Ευρωλίγκα, δημιουργήθηκε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για έναν μεγάλο στόχο.Το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, όπως ο Παναθηναϊκός είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Πολύ σημαντικό για τη χρονιά, έτσι όπως τελείωσε.Αν κάνουμε κι εμείς μία μικρή αναδρομή μπορώ να σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία πέντε χρόνια που δείχνει το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στον σύλλογο, την υποστήριξη που έχουμε από τους προέδρους και από τον κόσμο μας που είναι η πιο σημαντική σε αυτόν τον οργανισμό. Φυσικά και την καλή δουλειά που έκαναν οι συνεργάτες και οι παίκτες μας.Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτό είναι όλο».«Ξέρετε πως αν υπήρχε μία ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θεωρείται αποτυχία, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν ο φετινός Ολυμπιακός.Καμία Ρεάλ, κανένας Παναθηναϊκός. Θέλω να πως από τις ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός επειδή είχαν συμβεί αυτά που είχαν συμβεί, είχαμε χάσει στο Κάουνας με ένα buzzer-beater, επειδή είχαμε πάει πέντε σερί Final Four, επειδή είχαμε βγει τρεις φορές σε τέσσερα χρόνια πρώτοι στην κανονική περίοδο.Όπως ξέρετε τα Final Four είναι μία πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, που οι συγκυρίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μεγάλη πίεση, εγώ προσωπικά προσπάθησα να τη διαχειριστώ όλο τον χρόνο και να μη την μεταφέρω σε κανέναν άλλον, ούτε καν στην οικογένειά μου.

Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κι άλλες χρονιές είχαμε κατακτήσει τρεις τίτλους, πριν δύο τρία χρόνια με double στην Ελλάδα και Σούπερ Καπ, αλλά προφανώς εννοείται ότι η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα που ήταν οι δύο πιο σημαντικοί στόχοι μας, αλλά και το Σούπερ Καπ αν θέλετε γιατί στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν τίτλο, πιστοποιούν πως έγινε μία πολύ συστηματική και οργανωμένη δουλειά.



Απέναντι σε πολύ μεγάλες αντιξοότητες και τεράστιο ανταγωνισμό και συχνά σε μία ατμόσφαιρα που όπως ξέρετε και έχει αναφερθεί από όλα τα Μέσα, ήταν και τοξική.



Έτσι όπως τελειώνει η χρονιά είμαστε ευχαριστημένοι. Παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Σεβόμαστε τους αντιπάλους μας. Μία από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αφού το λένε και οι πρόεδροι, έτσι πρέπει να είναι».



Για το ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας για τον Ολυμπιακό που πρωταγωνιστεί τόσα χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Για να φτάσεις σε ένα σημείο, στον υψηλότερο δυνατό ανταγωνισμό, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να έχεις τέτοια συνέπεια, δεν υπάρχει ένα κλειδί και ένα μυστικό.



Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Άρα το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Προέδρων με προπονητή, προπονητή με το προσωπικό, όλοι μαζί με τους παίκτες, όλοι οι γύρω-γύρω που δουλεύουν για την ομάδα, οι αφανείς και εμφανείς ήρωες.



Έχουμε μία ξεχωριστή ανθρώπινη σχέση που μας κρατάει ενωμένους. Έχουμε πει στο παρελθόν πως οποιασδήποτε προσπάθησε να διαταράξει αυτήν την ενότητα, ουσιαστικά έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας γιατί ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κατά την πεποίθηση των προέδρων αλλά και τη δική μου σύμφωνη γνώμη είναι πάνω απ’ όλους μας.



Δουλεύουμε όλοι για τον Ολυμπιακό γιατί θέλουμε να τον δούμε να προχωράει και οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες, εγωισμοί, προφανώς υπάρχουν στον αθλητισμό, αλλά σε αυτήν την ομάδα είναι κάτω από το κοινό καλό».



Για το αν οι εξωαγωνιστικοί παράγοντες ξυπνούν και δίνουν κίνητρο όταν οι παίκτες έχουν αδειάσει: «Πράγματι με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουγα συνέχεια, δηλώσεις όπως “μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα” και λοιπά, τελικά την πήραμε εμείς.



Άκουσα δηλώσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον οποίο τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα πάρουν εκείνοι και αν δεν το πάρουν εκείνοι θα το χάσουν από τη διαιτησία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να κερδίσει από μόνο τους αποκλείεται.



Είτε θα κέρδιζε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό, ή ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν χρειάστηκε πλέον να κάνω κάτι. Είχα πρόβλημα και πέρυσι, θυμάστε τι έγινε. Η ομάδα μας προήλθε από μία τεράστια απογοήτευση στον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση, είδα με την εμπειρία που έχω πια, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα, που κατέκτησαν κάτι πολύ μεγάλο.



Ήταν πολύ δύσκολο. Το κίνητρο στον αθλητισμό είναι το καύσιμο και το δικό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε. Μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις και εμάς τους προπονητές αλλά και τους παίκτες.



Μας πλήγωσε τον εγωισμό και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε».



Για το αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές για τον Ολυμπιακό για τη λάσπη που δέχεται: «Ας πω κι εγώ για τον κόουτς που δέχεται επίθεση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι όπως ξέρετε όλοι, οποιοσδήποτε γνωρίζει και βρίσκεται στα Μέσα, ότι υπάρχει μία συντονισμένη επίθεση απέναντί μου.



Αν εξαιρέσουμε το πρώτο διάστημα, μερικούς μήνες που μου φαινόταν ακατανόητο και με ενοχλούσε, κάθισα και σκέφτηκα πολύ καλά, μίλησα και με κάποιους ανθρώπους πολύ δυνατούς πνευματικά και αποφάσισα πως αυτοί οι σύγχρονοι Γκέμπελς είναι συνεργάτες μου.



Αυτοί που εφευρίσκουν ό,τι μπορούν για να πειράξουν το μυαλό μου. Να δημιουργήσουν ένα δύσκολο μονοπάτι για εμένα, στην ουσία είναι συνεργάτες μου. Το ήδη υψηλό μου κίνητρο για τον Ολυμπιακό, το αυξάνουν ακόμη περισσότερο. Νιώθω πως αυτό που κάνουν με βοηθάει.



Δεν με πειράζει καθόλου πια. Πολλές φορές δεν τα διαβάζω, δεν τα ανοίγω. Μου τα δείχνουν οι συνεργάτες μου και μας προκαλεί γέλιο. Προχθές έμαθα ότι έχω ηττηθεί σε έξι τελικούς φέτος από έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Οπότε, επειδή μαζευόμαστε και γελάμε, έτσι το έχουμε πάρει».