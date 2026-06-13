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Ο Ναν έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά στο Β' ημίχρονο
Ο Ναν έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά στο Β' ημίχρονο
Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του
Όταν ξεκίνησε το Β' ημίχρονο του Game 5 της σειράς των τελικών της GBL ο Κέντρικ Ναν ήταν ακόμη στα αποδυτήρια και πολύ ώρα μετά το τέλος του αγώνα αποκαλύφθηκε το γιατί.
Όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός ο Αμερικανός άσος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου δέχθηκε ένα χτύπημα στα πλευρά και όσο περνούσε η ώρα ο πόνος μεγάλωνε.
Ο Ναν επέστρεψε στο παρκέ, όχι όμως για πολύ ώρα καθώς αποβλήθηκε με τη δεύτερη τεχνική ποινή και αφότου έγινε το σκηνικό με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στα αποδυτήρια, μετά από λίγη ώρα έφυγε για το νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, όπου επιβεβαιώθηκε ότι έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά.
Όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός ο Αμερικανός άσος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου δέχθηκε ένα χτύπημα στα πλευρά και όσο περνούσε η ώρα ο πόνος μεγάλωνε.
Ο Ναν επέστρεψε στο παρκέ, όχι όμως για πολύ ώρα καθώς αποβλήθηκε με τη δεύτερη τεχνική ποινή και αφότου έγινε το σκηνικό με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στα αποδυτήρια, μετά από λίγη ώρα έφυγε για το νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, όπου επιβεβαιώθηκε ότι έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά.
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