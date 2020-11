Ελλάς - ΗΠΑ: 10-0

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ετσι και είσαι Αφροαμερικανός, με το ένα πόδι στον τάφο διαρκώς. Ετσι και στην πρώτη ζήτηση κάποιου τυχαίου τρελαμένου τροχονόμου κάνεις πως βγάζεις από τη μέσα τσέπη του σακακιού σου την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σου, κινδυνεύεις να καταλήξεις με τρεις σφαίρες στο κρανίο!Ετσι και είσαι φτωχός την έχεις βάψει για τα καλά. Ετσι και είσαι άνεργος, τότε το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί είναι να αντέξεις ως άστεγος. Ετσι και είσαι λευκός, μικρομεσαίων ή και εργατικών εισοδηματικών κριτηρίων από κάποια αχανή περιοχή των Μεσοδυτικών Πολιτειών, τότε τρία πράγματα μαζί: με όπλο ακόμα και στον ύπνο σου. Με στόχο κάποιον περιφερόμενο Αφροαμερικανό που θα πέσει στο οπτικό σου πεδίο. Και με την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ στο προσκέφαλό σου.Αν εξαιρέσεις την ελάχιστη μειοψηφία τεχνοκρατών, καλλιτεχνών, λογοτεχνών, ποιητών, αναλυτών, καθώς και πολιτών ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, η συντριπτική πλειονότητα πάσχει αφόρητα από: αναλφαβητισμό (με την ευρύτερη έννοια), παχυσαρκία, ασυγκράτητη και αχαλίνωτη κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών, από μια παροιμιώδη εσωστρέφεια, από αλκοολισμό, φανατισμό, από ποικίλες θεωρίες συνωμοσίας, καθυστερημένο πουριτανισμό και κυρίως από συνείδηση αγοραίων συμπεριφορών. Τουτέστιν, Everything for Sale.Κάθε Αμερικανός πολίτης, εκπαιδευμένος από τη στιγμή που θα δει το φως της ημέρας, να ζυγίζει τα πάντα με αποκλειστικό κριτήριο το δολάριο. Ακόμα και ο έσχατος φτωχός. Τουτέστιν, αλληλεγγύη γιοκ. Τουτέστιν, οικογενειακή προστασία υπό συζήτηση και φυσικά με όρους. Τουτέστιν, μόνος, ολομόναχος, μέσα στη ζούγκλα με τα άγρια θηρία. Τουτέστιν, όλα μα όλα προς αγορά και πώληση.Και κάτι ακόμα. Για να πάψουμε να αυτομαστιγωνόμαστε ως λαός. Κάποτε κατηγορούσαμε τα κυβερνητικά κόμματα για νοθεία. Εκεί να δεις τι έβγαινε από το στόμα τους. Κάποτε, ακόμα και τώρα, λέμε ότι στα δύσκολα οι δικοί μας πολιτικοί καταφεύγουν στα δικαστήρια. Εκεί να δεις Ανώτατο Δικαστήριο μέχρι θανάτου.Κάποτε, ακόμα και τώρα, κατηγορούμε τους πολιτικούς και τα media πως ενισχύουν, ιδιοτελώς, τον φανατισμό και τον διχασμό. Εκεί να δεις τι πρόκειται να συμβεί. Κάποτε, στις εκλογικές αναμετρήσεις Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ, τα καφενεία είχαν χωριστεί σε δεξιά και αντιδεξιά. Εκεί να δεις τι έγινε και πόσος άφθονος φανατισμός χύθηκε και από τα δύο εκλογικά στρατόπεδα.Κάποτε η ρύπανση, με τα κορναρίσματα, τις κομματικές πλαστικές σημαίες και την αφισοκόλληση είχε βαρέσει κόκκινο. Εκεί να δεις τι έγινε. Για όνομα του Θεού. Να βαράς την κόρνα και να κυκλοφορείς με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή, άντε το καταλαβαίνω. Λόγω Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά να τα κάνεις όλα αυτά για έναν πορνόγερο και βαψομαλλιά όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ε αυτό ούτε τα ξεφτέρια της ομάδας των Monty Python θα μπορούσαν να το επινοήσουν.Και για να τελειώνω. Συνοπτικά. Με δυο-τρεις ερωτήσεις και απαντήσεις: Ποιος από τους δύο καλύτερος Κυριάκος ή Τραμπ; Ούτε συζήτηση, Κυριάκος by far. Κλάσεις ανώτερος. Ακόμα και ο Πανοκαμμένος καλύτερος απ’ αυτόν τον ανεκδιήγητο Ντόναλντ Τραμπ.Ποια από τις δύο περιοχές είναι καλύτερη να ζήσεις: η Αμαλιάδα του Νομού Ηλείας ή η Ομαχα της Πολιτείας Νεμπράσκα; Ούτε συζήτηση, Αμαλιάδα Νομού Ηλείας, ακόμα και Γαστούνη by far ανώτερες και ασφαλέστερες από όλα τα τρελοκομεία των Μεσοδυτικών και άλλων Πολιτειών της Αμερικής.Με απλά λόγια, και με ποδοσφαιρικούς όρους το αποτέλεσμα, στη συνείδησή μου, είναι συντριπτικό. Greece - USA: 10-0. Ελλάδα και ξερό ψωμί. Με όλες τις παθογένειες, τις αμαρτίες, τις διαπλοκές, τα λαδώματα και τους φανατισμούς της. Χίλιες φορές να ακούω κουβέντες καφενείου παρά να σφυρίζουν δίπλα μου, ενίοτε και να μου ’ρχονται κατάστηθα, ροπαλιές και σφαίρες διαταραγμένων ανεγκέφαλων βουβαλόπαιδων.Το american dream πέθανε. Το greek dream μόλις ανθίζει!