ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Μετά την OpenAI και η Anthropic: Τρία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude βγήκαν από κλειστό περιβάλλον δοκιμών και χάκαραν οργανισμούς
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τεχνητή νοημοσύνη Open AI Claude Κυβερνοεπίθεση Διαδίκτυο Κυβερνοασφάλεια Anthropic

Μετά την OpenAI και η Anthropic: Τρία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude βγήκαν από κλειστό περιβάλλον δοκιμών και χάκαραν οργανισμούς

Τρεις εκδόσεις του Claude απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα τριών εξωτερικών οργανισμών

Μετά την OpenAI και η Anthropic: Τρία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude βγήκαν από κλειστό περιβάλλον δοκιμών και χάκαραν οργανισμούς
Ζωή Ψαρρά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες μόνο ημέρες μετά την παραδοχή της OpenAI ότι μοντέλα της ξέφυγαν από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών και απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανάλογο περιστατικό γνωστοποίησε και η Anthropic.

Η εταιρεία αποκάλυψε ότι τρεις εκδόσεις του Claude απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα τριών εξωτερικών οργανισμών κατά τη διάρκεια αξιολογήσεων ασφαλείας.



Σε ανάρτησή της, η Anthropic ανέφερε ότι εξέτασε περισσότερες από 141.000 δοκιμές αξιολόγησης και εντόπισε τρεις περιπτώσεις στις οποίες διαφορετικές εκδόσεις του μοντέλου Claude απέκτησαν πρόσβαση σε συστήματα πραγματικών οργανισμών, παρότι οι δοκιμές είχαν σχεδιαστεί ώστε να διεξάγονται αποκλειστικά σε απομονωμένο περιβάλλον.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο προκλήθηκε εξαιτίας μιας «παρεξήγησης» με τον εξωτερικό συνεργάτη αξιολόγησης, την εταιρεία Irregular, και όχι λόγω αυτόνομης παράκαμψης των περιορισμών από το ίδιο το μοντέλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Anthropic, το Claude εκμεταλλεύθηκε απλές αδυναμίες ασφαλείας, όπως αδύναμους κωδικούς πρόσβασης και μη προστατευμένα σημεία πρόσβασης (unauthenticated endpoints), για να αποκτήσει πρόσβαση στα συγκεκριμένα συστήματα.



Μετά την OpenAI και η Anthropic: Τρία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude βγήκαν από κλειστό περιβάλλον δοκιμών και χάκαραν οργανισμούς
Ο Ντάριο Αμοντέι, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Anthropic (Credits: FABRICE COFFRINI / AFP)


Τρία μοντέλα της Anthropic, το Opus 4.7, το Mythos 5 και ένα εσωτερικό ερευνητικό μοντέλο δοκιμών, όπως αναφέρει το CNBC, εμπλέκονται στις παραβιάσεις.

Το Mythos 5 είναι ένα προηγμένο μοντέλο που η Anthropic κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και είναι διαθέσιμο σε περιορισμένη ομάδα χρηστών λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εταιρεία είχε κυκλοφορήσει μια παλαιότερη έκδοση αυτού του μοντέλου τον Απρίλιο, η οποία είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Wall Street και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η Anthropic ανέφερε ότι και τα τρία μοντέλα αντέδρασαν διαφορετικά μόλις αντιλήφθηκαν ότι είχαν εισβάλει στα συστήματα μιας πραγματικής εταιρείας. Το Opus 4.7 συνέχισε την επίθεση, το Mythos 5 έπεισε τον εαυτό του ότι βρισκόταν ακόμη σε προσομοίωση, ενώ το ερευνητικό μοντέλο σταμάτησε την άσκηση.

Έκκληση για επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI

Τα δύο περιστατικά έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το κατά πόσο η ανάπτυξη ολοένα και ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης προχωρά ταχύτερα από τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας.

Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες AI υπέγραψαν πρόσφατα την πρωτοβουλία «Pacing the Frontier», με την οποία καλούν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στηρίξει μια διεθνή προσπάθεια για την ανάπτυξη τεχνικών και θεσμικών εργαλείων που θα επιτρέψουν την ελεγχόμενη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυξάνονται οι πιέσεις προς τις εταιρείες AI

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο έλεγχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων, τις επιπτώσεις της AI στην αγορά εργασίας και τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.

Τόσο η OpenAI όσο και η βασική ανταγωνίστριά της, Anthropic, έχουν δει την κυκλοφορία προηγμένων μοντέλων τους να καθυστερεί λόγω αυστηρότερου κρατικού ελέγχου, ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ ζητούν αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προετοιμάζουν τη μελλοντική εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, διαδικασία που αναμένεται να διευρύνει τη μετοχική τους βάση και να αποφέρει σημαντικά κέρδη στους σημερινούς επενδυτές.

Με πληροφορίες από CNBC, Reuters, TheGuardian
Ζωή Ψαρρά
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης