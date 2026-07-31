Σδούκου για Σαμαρά: Έχει επιλέξει να ασκεί αντιπολίτευση όπου βρει, είτε υπάρχει πραγματικό ζήτημα, είτε όχι

«Η Νέα Δημοκρατία πάντα υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει την οικογένεια», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος με αφορμή την κριτική του πρώην πρωθυπουργού στη Δόμνα Μιχαηλίδου