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Σδούκου για Σαμαρά: Έχει επιλέξει να ασκεί αντιπολίτευση όπου βρει, είτε υπάρχει πραγματικό ζήτημα, είτε όχι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλεξάνδρα Σδούκου Αντώνης Σαμαράς

Σδούκου για Σαμαρά: Έχει επιλέξει να ασκεί αντιπολίτευση όπου βρει, είτε υπάρχει πραγματικό ζήτημα, είτε όχι

«Η  Νέα Δημοκρατία πάντα υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει την οικογένεια», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος με αφορμή την κριτική του πρώην πρωθυπουργού στη Δόμνα Μιχαηλίδου

Σδούκου για Σαμαρά: Έχει επιλέξει να ασκεί αντιπολίτευση όπου βρει, είτε υπάρχει πραγματικό ζήτημα, είτε όχι
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Τη δική της απάντηση στην κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή τις δηλώσεις της υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής για τη συμπερίληψη, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Η Νέα Δημοκρατία πάντα υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει την οικογένεια. Γι' αυτόν τον λόγο ο πρωθυπουργός δημιούργησε και το Υπουργείο Οικογένειας», ανέφερε αρχικά η κυρία Σδούκου μιλώντας στο Mega και συμπλήρωσε αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό: «Ο κ. Σαμαράς έχει επιλέξει να ασκεί αντιπολίτευση όπου βρει, είτε υπάρχει πραγματικό ζήτημα είτε όχι. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα αφορά την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της χώρας».

«Το κράτος είναι εδώ για να βοηθήσει κάθε οικογένεια, ώστε να μην επωμίζεται το βάρος και το άγχος της καθημερινότητας», υποστήριξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

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