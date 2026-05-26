Πού συγκλίνουν Ανδρουλάκης - Τσίπρας;

Η έμπνευση των δημοσιογραφούντων σχετιζόταν με, ό,τι αποκαλούν οι Αγγλοι, wishful thinking;1. Ετρεφαν και συντηρούσαν τις αριστερές βεβαιότητες ότι το 16ο Συνέδριο της Ν.Δ. θα σηματοδοτούσε conditio sine qua non2 της καταβύθισής της. Διαβάζοντας, καθημερινά «τις προφητείες», σκεφτόμουν: εδώ, αριστερά καράβια χάνονται, βαρκούλες τους πού πάτε…Οι εκτενείς αναλύσεις των «παρασκηνίων και… εστιατορίων» αποδίδονταν σε «παρούσες, αξιόπιστες και έγκυρες πηγές». Παράλληλα, εμφανίστηκαν και οι ανησυχούντες για «την απολεσθείσα ψυχή της Ν.Δ.». Λες και η ψυχή των κομμάτων προσφέρεται... αλά καρτ. Κάποιοι, ανυπόμονοι, θαρρούσαν ότι ήρθε η ώρα να πατήσουν στη βαλβίδα για το άλμα της διεκδίκησης της επόμενης μέρας. Εμενε να αποδειχθεί στο Συνέδριο η αξιοπιστία των δυσοίωνων μηνυμάτων. Αν οι επικείμενοι νεοδημοκρατικοί λιμοί, λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί θα έπαιρναν σάρκα και οστά. Το απομεσήμερο της περασμένης Κυριακής σαρώθηκαν ως έπεα πτερέοντα. Η αξιοπιστία των αρθρογραφούντων για την προετοιμαζόμενη στάση εναντίον της ηγεσίας της Ν.Δ. «πήγε κουβά», πράγμα σύνηθες για την «ειδησεογραφική» αντιπολιτευτική τακτική...Ο πρώιμος πολιτικός «σχολιασμός» της Αντιπολίτευσης δεν ήταν και καμιά περισπούδαστη ερμηνεία των βιβλικών και εκκλησιαστικών αναφορών για τα «σημεία των καιρών» με το τέλος του κόσμου! Αλλά δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι υπαινισσόταν το τέλος… της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Ν.Δ. Θυμήθηκα τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ το 1995 στο «Κάραβελ», με τους αμφισβητίες του Ανδρέα Παπανδρέου: «Οσοι αναζητούν έναν Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργό και πρόεδρο υπό περιορισμό, υπό επιτροπεία, υπό κηδεμονία, ας τον αναζητήσουν αλλού. Εγώ δεν προσφέρομαι»… Ηγεμονική η ιστορική του απάντηση!Οι στόχοι της Αντιπολίτευσης είναι προφανείς; «Να μαζευτούμε να διώξουμε την επικατάρατη Δεξιά;» Οχι. Συγκλίνουν Ανδρουλάκης - Τσίπρας: Θέλουν την ανατροπή του Μητσοτάκη πάση θυσία του μέλλοντός μας. Δεν είναι στόχος τους να χάσει η Ν.Δ. Πώς φαντάζονται την αποπομπή του; Με… γιούργια στην εξουσία; Αντί να παρουσιάσουν αξιόπιστο, μελετημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, έγινε αυτοσκοπός «η νίκη με μία ψήφο»! Και την επόμενη μέρα; Α! Δε βαριέσαι. Βλέποντας και κάνοντας! Πες ότι πήραν την εξουσία. Ας μας πουν και τι θα την κάνουν!Μέγας ο καημός τους, αλλά μέγας και ο πολιτικός φανατισμός που τους τυφλώνει. Αναλίσκονται σε υποθέσεις ακόμη και για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που τους καταποντίζουν. Καλά να έγινε «παρέμβαση άνωθεν» σε μία εταιρεία. Αντε και σε δεύτερη, αλλά σε όλες; Η Νέα Δημοκρατία -σταθερά από το 2017- έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ είτε πρώην-νυν «Τσίπρα». Οσο για την κυρία Καρυστιανού, ας της αναλύσουν οι ρωσομαθείς συνεργάτες της την παλιά ρωσική παροιμία: «Κάθε γρύλος πρέπει να γνωρίζει το τζάκι του»3. Ομως, το ΠΑΣΟΚ έχει χιούμορ: φαντασιώνεται ότι το τρέμει ο Μητσοτάκης. Με 13%; Ούτε καν για… breakfast. Ο δε Τσίπρας, ως ασώματος κεφαλή, πιστεύει ότι η κατάποση της Αριστεράς θα τον κάνει «μεγάλο». Μη προς κακοφανισμό του! Κι εγώ ήθελα να φέρνω στη Μέριλ Στριπ, αλλά δεν το βλέπω. Οι ευσχήμονες πολίτες αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται προσωπικότητα με το διεθνές εκτόπισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποιος με ψυχραιμία, σύνεση, εμπειρία, παιδεία και αποφασιστικότητα θα αντιπαλέψει τις επικίνδυνες αναθυμιάσεις της μεσογειακής πολεμικής δίνης, τις ιστορικές αναδιφήσεις των γειτόνων μας και τις οικονομικές επιπτώσεις των παγκόσμιων ενεργειακών ανατροπών; Ποιος θα απαντήσει στο «κόκκινο» τηλέφωνο, άγρια μεσάνυχτα, ενεργοποιώντας άμεσα, εντός και εκτός Ελλάδας, τους συμμαχικούς μηχανισμούς;Αναρωτιέμαι, οι διαγκωνιζόμενοι «δευτεραίοι» για την ηγεσία της αντιπολίτευσης, θεωρούν περιττή την ενασχόληση με την καθημερινότητά μας; Οταν ο Μητσοτάκης παραδέχεται από βήματος 16ου Συνεδρίου ότι «θυμώνει με την ακρίβεια», αυτοί δεν έπρεπε, κατ’ ελάχιστο, να δηλώνουν εξοργισμένοι; Εχουν καταθέσει σχέδια τιθάσευσής της; Εκείνος προωθεί την καινοτομία και την πρακτική διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτοί, εξαφανισμένοι; Ο Μητσοτάκης αναφέρεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης θητείας του: στέγαση, αύξηση εισοδημάτων, υπογεννητικότητα, κλιματική κρίση. Ο Ανδρουλάκης ταμπουρώθηκε στις υποκλοπές. Ο Τσίπρας επέστρεψε, διαπρύσιος, σε εκείνους που πυρπολούσαν την Αθήνα. Ο Βελόπουλος κάνει ιστορικές και θρησκευτικές αναδρομές. Η Κωνσταντοπούλου στέλνει ή παίρνει δικόγραφα. Γενικώς, μια ωραία ατμόσφαιρα…Θέσεις για τις αυξάνουσες μεταναστευτικές ροές έχουν; Να ανοίξουν τα πελαγίσια σύνορα, που δεν ξέρει ο Τσίπρας, και τα στεριανά στον Εβρο, έστω με φόβο μήπως αιμοβόρος σκορπιός τσιμπήσει τη μικρή Μαρία; Με τις πιεστικές μεταρρυθμίσεις τι κάνουν; Θα μείνουν και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια ή να πάνε από 'κεί που ’ρθαν; Να δέχεται η Οικονομία συστηματοποιημένες επενδύσεις ή δεν χρειάζονται; Να λειτουργήσει, το 2027, η πανεπιστημιακή σχολή των καλλιτεχνών ή είναι καλύτερα να διαμαρτύρονται στους δρόμους;Στην οκταετία (2019-2027) αντιμετωπίστηκαν συσσωρευμένα προβλήματα και οικονομικές δυστοπίες της δεκαπενταετίας 2004-2019. Επετεύχθη η ανατροπή της διεθνούς εικόνας της χωλής, αδύναμης και ασταθούς Ελλάδας. Ως συνελούσα ειπείν, ποιοι Ανδρουλάκης - Βελόπουλος - Κωνσταντοπούλου, σε παρένθεση (Τσίπρας – Καρυστιανού), μετά τον Μητσοτάκη; Μόνον οι εθελοτυφλούντες και οι «πικραμένοι» της Ν.Δ. δεν βλέπουν ποιος μπορεί να κερδίσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα λάθη, τις παραλείψεις, την αβελτηρία στην επίτευξη των υπεσχημένων, ακόμη και με τα σκάνδαλα που θάμπωσαν την εικόνα των όσων έγιναν, μπορεί…Σημειώσεις1. Ευσεβείς πόθοι.2. Conditio sine qua non: Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση.3.Всяк сверчок знай свой шесток. Μετάφραση: Κάθε γρύλος πρέπει να γνωρίζει το τζάκι του.Ερμηνεία: Ολοι πρέπει να γνωρίζουν τη θέση και τους περιορισμούς τους.