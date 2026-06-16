Μουντιάλ: Πότε η αγωνία του αγώνα απειλεί την καρδιά των φιλάθλων – Ποιοι να προσέχουν περισσότερο

Η αγωνία ενός αγώνα μπορεί να ανεβάσει τους παλμούς όσο ένα σπριντ - Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο καθώς απολαμβάνουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου;