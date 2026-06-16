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Μουντιάλ: Πότε η αγωνία του αγώνα απειλεί την καρδιά των φιλάθλων – Ποιοι να προσέχουν περισσότερο
Μουντιάλ: Πότε η αγωνία του αγώνα απειλεί την καρδιά των φιλάθλων – Ποιοι να προσέχουν περισσότερο
Η αγωνία ενός αγώνα μπορεί να ανεβάσει τους παλμούς όσο ένα σπριντ - Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο καθώς απολαμβάνουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου;
Για εκατομμύρια οπαδούς, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι κάτι περισσότερο από ένα τουρνουά. Είναι συγκίνηση, αγωνία, πανηγυρισμοί και απογοήτευση, όλα συμπυκνωμένα σε 90 λεπτά. Ωστόσο, για ορισμένους ανθρώπους, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν καρδιακά προβλήματα, αυτή η «έκρηξη» ενθουσιασμού μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά το καρδιαγγειακό σύστημα.
Οι καρδιολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα συναισθήματα -θετικά ή αρνητικά- μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες κινδύνου πρόκλησης καρδιαγγειακών επεισοδίων, ειδικά σε άτομα που είναι ήδη ευάλωτα. Ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό, μια σειρά πέναλτι ή η ένταση μιας απόφασης του VAR μπορούν όλα να οδηγήσουν το σώμα σε μια αυξημένη αντίδραση στο στρες.
Κατά τη διάρκεια συναισθηματικά φορτισμένων στιγμών, ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και οι ορμόνες του στρες, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, αυξάνονται απότομα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καρδιακός ρυθμός ενός οπαδού μπορεί να φτάσει έως και τους 150 παλμούς ανά λεπτό, επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό που παρατηρείται κατά τη διάρκεια ενός σπριντ.
Ακόμη, όμως, και όσοι παρακολουθούσαν από το σπίτι επηρεάζονταν. Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο καρδιακός τους ρυθμός αυξήθηκε σε επίπεδα παρόμοια με αυτά της ελαφριάς σωματικής δραστηριότητας.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι οι εντονότερες αντιδράσεις δεν παρατηρούνταν απαραίτητα μόνο όταν σημειώνονταν γκολ. Στιγμές αβεβαιότητας -πέναλτι, σουτ που χτυπούσαν στο δοκάρι ή μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις στο VAR- φάνηκε επίσης να προκαλούν μερικές από τις πιο έντονες αντιδράσεις.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ποδόσφαιρο από μόνο του δεν είναι επικίνδυνο. Ο ενθουσιασμός αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση. Η ανησυχία προκύπτει όταν το συναισθηματικό στρες συνδυάζεται με υποκείμενη καρδιαγγειακή νόσο ή παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή η υπερβολική ζέστη.
Σε ευάλωτα άτομα, η απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και των ορμονών του στρες μπορεί να συμβάλει σε ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο. Οι καρδιολόγοι σημειώνουν ότι παρόμοιοι παράγοντες μπορούν να εμφανιστούν σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, από μια έντονη προπόνηση έως ορισμένες δουλειές του νοικοκυριού.
Το μήνυμα των ειδικών δεν είναι να σταματήσετε να απολαμβάνετε τον αγώνα. Συμβουλεύουν, όμως, τα άτομα με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο να παρακολουθούν με μέτρο και προσοχή. Οι άνθρωποι με διεγνωσμένες καρδιαγγειακές παθήσεις δεν θα πρέπει να παραλείπουν τη λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής, ενώ συνίσταται να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, να παραμένουν ενυδατωμένοι και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά σε προειδοποιητικά σημάδια, όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια και πολύ γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός.
Για τους περισσότερους οπαδούς, η συγκίνηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί μέρος της χαράς του παιχνιδιού. Όμως, για όσους πάσχουν από καρδιακές παθήσεις, η μετριοπάθεια στις αντιδράσεις μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με το να πανηγυρίζουν για το τελικό σφύριγμα.
Πηγή: ygeiamou.gr
Οι καρδιολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα συναισθήματα -θετικά ή αρνητικά- μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες κινδύνου πρόκλησης καρδιαγγειακών επεισοδίων, ειδικά σε άτομα που είναι ήδη ευάλωτα. Ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό, μια σειρά πέναλτι ή η ένταση μιας απόφασης του VAR μπορούν όλα να οδηγήσουν το σώμα σε μια αυξημένη αντίδραση στο στρες.
Κατά τη διάρκεια συναισθηματικά φορτισμένων στιγμών, ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και οι ορμόνες του στρες, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, αυξάνονται απότομα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καρδιακός ρυθμός ενός οπαδού μπορεί να φτάσει έως και τους 150 παλμούς ανά λεπτό, επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό που παρατηρείται κατά τη διάρκεια ενός σπριντ.
Γήπεδο, αλκοόλ και ζέστη επιβαρύνουν την καρδιάΜια πρόσφατη μελέτη παρακολούθησε οπαδούς κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Γερμανίας του 2025 και, χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές, συνέκρινε τις μετρήσεις τους με αυτές κανονικών ημερών για διάστημα 12 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ενθουσιασμός για το ποδόσφαιρο μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες φυσιολογικές αλλαγές. Οι ισχυρότερες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των οπαδών που παρακολουθούσαν ζωντανά στο γήπεδο, ιδίως όταν συνυπήρχαν αλκοόλ και υψηλές θερμοκρασίες.
Ακόμη, όμως, και όσοι παρακολουθούσαν από το σπίτι επηρεάζονταν. Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο καρδιακός τους ρυθμός αυξήθηκε σε επίπεδα παρόμοια με αυτά της ελαφριάς σωματικής δραστηριότητας.
Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι οι εντονότερες αντιδράσεις δεν παρατηρούνταν απαραίτητα μόνο όταν σημειώνονταν γκολ. Στιγμές αβεβαιότητας -πέναλτι, σουτ που χτυπούσαν στο δοκάρι ή μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις στο VAR- φάνηκε επίσης να προκαλούν μερικές από τις πιο έντονες αντιδράσεις.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ποδόσφαιρο από μόνο του δεν είναι επικίνδυνο. Ο ενθουσιασμός αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση. Η ανησυχία προκύπτει όταν το συναισθηματικό στρες συνδυάζεται με υποκείμενη καρδιαγγειακή νόσο ή παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή η υπερβολική ζέστη.
Σε ευάλωτα άτομα, η απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και των ορμονών του στρες μπορεί να συμβάλει σε ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο. Οι καρδιολόγοι σημειώνουν ότι παρόμοιοι παράγοντες μπορούν να εμφανιστούν σε πολλές καθημερινές καταστάσεις, από μια έντονη προπόνηση έως ορισμένες δουλειές του νοικοκυριού.
Το μήνυμα των ειδικών δεν είναι να σταματήσετε να απολαμβάνετε τον αγώνα. Συμβουλεύουν, όμως, τα άτομα με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο να παρακολουθούν με μέτρο και προσοχή. Οι άνθρωποι με διεγνωσμένες καρδιαγγειακές παθήσεις δεν θα πρέπει να παραλείπουν τη λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής, ενώ συνίσταται να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, να παραμένουν ενυδατωμένοι και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά σε προειδοποιητικά σημάδια, όπως πόνος στο στήθος, δύσπνοια και πολύ γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός.
Για τους περισσότερους οπαδούς, η συγκίνηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί μέρος της χαράς του παιχνιδιού. Όμως, για όσους πάσχουν από καρδιακές παθήσεις, η μετριοπάθεια στις αντιδράσεις μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με το να πανηγυρίζουν για το τελικό σφύριγμα.
Πηγή: ygeiamou.gr
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