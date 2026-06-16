Με χειροπέδες στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλέξανδρος Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη Αποφυλάκιση

Με χειροπέδες στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, δείτε βίντεο

Μέχρι να επιστρέψει ξανά στις φυλακές ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν έμενε στο σπίτι του στον Βύρωνα

Με χειροπέδες στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, δείτε βίντεο
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Λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.

Νωρίτερα, είχε αποχωρήσει από τα γραφεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης φορώντας χειροπέδες, συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Βίντεο από την άφιξή του στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά:


O καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν επέστρεψε και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του από τον Άρειο Πάγο.

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Η πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του για αποφυλάκιση, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Πειραιά.

Βίντεο από την έξοδό του από την ΓΑΔΑ:


Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.

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Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεωρητικά, θα παραμείνει ακόμα ένα έτος στις φυλακές, έως ότου συμπληρώσει 25 χρόνια.
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