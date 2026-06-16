Το σχέδιο της Chevron για μεγαλύτερη ενιαία ζώνη ερευνών στο νότιο Ιόνιο και το παρασκήνιο του deal
Το σχέδιο της Chevron για μεγαλύτερη ενιαία ζώνη ερευνών στο νότιο Ιόνιο και το παρασκήνιο του deal
Για το 2028 μετατίθεται η επόμενη φάση για το Block 10 μετά την 15μηνη παράταση του προγράμματος ερευνών που ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση
Λίγο πριν ξεκινήσει η πιο κρίσιμη φάση των ερευνών υδρογονανθράκων στη χώρα, με την πρώτη γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες να βρίσκεται προ των πυλών, η Chevron ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην Ελλάδα.
Η αμερικανική big oil αναμένεται μέχρι τα τέλη του μήνα να ολοκληρώσει την μεταβίβαση του 70% του θαλάσσιου οικοπέδου «Block 10», ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τον ρόλο του operator της παραχώρησης, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ελληνικές αρχές.
Η είσοδος της Chevron στο Block 10 συνοδεύεται από την έγκριση 15μηνης παράτασης της δεύτερης ερευνητικής φάσης, μεταθέτοντας για τις αρχές του 2028 τις αποφάσεις για τη μετάβαση στην τρίτη φάση των ερευνών, η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης.
Το Block 10 συγκαταλέγεται στις πλέον ώριμες παραχωρήσεις του ελληνικού χαρτοφυλακίου υδρογονανθράκων. Στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ το 2022 αποκτήθηκαν 1.210 χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων 2D και στη συνέχεια 2.416 τετραγωνικά χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων 3D, που καλύπτουν το 88% της παραχώρησης, περιορίζοντας σημαντικά τη γεωλογική αβεβαιότητα της περιοχής.
Πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται μία διαδικασία που ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, από την υποβολή του επίσημου αιτήματος από τις δύο εταιρείες στις 28 Μαΐου έως την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από το ΥΠΕΝ, την ΕΔΕΥΕΠ και το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI). Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες που έχουν καταγραφεί στο ελληνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων.
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Η αμερικανική big oil αναμένεται μέχρι τα τέλη του μήνα να ολοκληρώσει την μεταβίβαση του 70% του θαλάσσιου οικοπέδου «Block 10», ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τον ρόλο του operator της παραχώρησης, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ελληνικές αρχές.
Η είσοδος της Chevron στο Block 10 συνοδεύεται από την έγκριση 15μηνης παράτασης της δεύτερης ερευνητικής φάσης, μεταθέτοντας για τις αρχές του 2028 τις αποφάσεις για τη μετάβαση στην τρίτη φάση των ερευνών, η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης.
Το Block 10 συγκαταλέγεται στις πλέον ώριμες παραχωρήσεις του ελληνικού χαρτοφυλακίου υδρογονανθράκων. Στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ το 2022 αποκτήθηκαν 1.210 χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων 2D και στη συνέχεια 2.416 τετραγωνικά χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων 3D, που καλύπτουν το 88% της παραχώρησης, περιορίζοντας σημαντικά τη γεωλογική αβεβαιότητα της περιοχής.
Το παρασκήνιο του deal και οι επαφές με το ΥΠΕΝ
Πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται μία διαδικασία που ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, από την υποβολή του επίσημου αιτήματος από τις δύο εταιρείες στις 28 Μαΐου έως την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από το ΥΠΕΝ, την ΕΔΕΥΕΠ και το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI). Πρόκειται για μία από τις ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες που έχουν καταγραφεί στο ελληνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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