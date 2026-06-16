Το σχέδιο της Chevron για μεγαλύτερη ενιαία ζώνη ερευνών στο νότιο Ιόνιο και το παρασκήνιο του deal

Για το 2028 μετατίθεται η επόμενη φάση για το Block 10 μετά την 15μηνη παράταση του προγράμματος ερευνών που ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση