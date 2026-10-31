Το 25% σημαίνει… χώρα ακυβέρνητη

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Η χώρα μένει ακυβέρνητη. Απλά, απλούστατα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ίδια την χώρα πρωτίστως, αλλά και για κάθε πολίτη, ο οποίος – με την ψήφο του – θα έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση.Ακριβώς αυτό επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη συνέντευξή του. Επεσήμανε την κρισιμότητα των εκλογών για να ξέρει ο πολίτης-ψηφοφόρος το αποτέλεσμα της επιλογής του.Η δήλωση αυτή του πρωθυπουργού σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται από τα δημοσκοπικά «ευρήματα», τα οποία δίνουν καθαρή «πρωτιά» στην Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Και μάλιστα με ποσοστά που όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές θα βαίνουν αυξανόμενα, όπως τεκμαίρεται από την ανοδική πορεία των ποσοστών της από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνουν μέχρι και 31,5% (με αναγωγή) με διαφορά λίγο κάτω του… διπλάσιου από τον δεύτερο Τσίπρα που «κόλλησε» και ήδη νιώθει τον Ανδρουλάκη να τον πλησιάζει «επικίνδυνα».Θυμίζω ότι ένα μήνα πριν από τις εκλογές του 2023 η ΝΔ «έπαιρνε» περί το 32% και στις εκλογές πήρε λίγο κάτω του 41%. Σημειώνω ότι το πρώτο πρόβλημα που αξιολογούσε ο πολίτης ήταν και τότε «η ακρίβεια» (ποσοστό 88%)… Αυτά όμως είναι εκτιμήσεις που πρέπει να επιβεβαιωθούν στην πραγματική κάλπη. Μένω αποκλειστικώς στην περίπτωση που επεσήμανε ο πρωθυπουργός. Στο τι σημαίνει το πρώτο κόμμα, η ΝΔ, να πάρει στις εκλογές 25% ή και κάτω από το όριο αυτό. Για να σταθμίσουμε την πραγματική πολιτική κατάσταση που θα δημιουργούσε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, πρέπει συνοπτικότατα να δούμε τι προβλέπει ο ισχύων εκλογικός νόμος…Ο ισχύων εκλογικός νόμος θέτει το όριο του 25% για να δώσει «μπόνους εδρών» στο πρώτο κόμμα. Αν κανένα κόμμα δεν πιάσει το όριο, ο νόμος λειτουργεί ως απλή αναλογική (περίπου). Αν το πρώτο κόμμα υπερβεί το 25%, τότε για κάθε μισή μονάδα πάνω από το όριο, «παίρνει» μία έδρα επιπλέον και μέχρι 30 έδρες. Παίρνει επίσης τις έδρες που θα μείνουν αδιάθετες στα λοιπά κόμματα, κατά εκλογική περιφέρεια. Αν το πρώτο κόμμα πάρει ακριβώς το 25% τότε το «μπόνους» περιορίζεται σε αυτές τις «αδιάθετες έδρες».Ας γυρίσουμε στην δήλωση Μητσοτάκη: Είναι όχι λογικό, αλλά νομοτελειακό να «φύγει» ο πρωθυπουργός, αν πάρει κάτω από 25% ή και ποσοστό ίσο με το «όριο» αυτό. Ακόμη και αν είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ δεν θα μπορεί να κάνει Κυβέρνηση. Οποιοδήποτε «πρώτο κόμμα» με ποσοστό 25% -και πολύ περισσότερο κάτω από το ποσοστό αυτό- δεν μπορεί να συγκροτήσει σοβαρή και αποτελεσματικώς λειτουργούσα Κυβέρνηση.Για παράδειγμα: Με ποσοστό 25% το πρώτο κόμμα θα πάρει λίγο πάνω από 75 έδρες (το ένα τέταρτο των 300). Αν πάρει 24,5% θα πάρει 72-74 έδρες. Και, φυσικά, με τέτοια ποσοστά του πρώτου κόμματος και κάπως μικρότερα των δύο αμέσως επομένων κομμάτων, ψήφοι και έδρες θα κατανεμηθούν σε περίπου δέκα συνολικά κόμματα (δηλαδή, άλλα επτά εκτός από τα τρία μεγάλα).Θέλετε να «συγκροτήσουμε» μια τέτοια Βουλή και …»συγκυβέρνηση πανσπερμίας» με την συμμετοχή, εξ αριστερών και εκ δεξιών κομματιδίων και «αρχηγών»; Ιδού:-Εξ αριστερών (καθώς σε μια τέτοια Βουλή στον κ. Τσίπρα προσιδιάζει ο ρόλος του «συντονιστή-πρωθυπουργού», έχουμε αυτή την πανσπερμία: Ζωή Κωνσταντοπούλου, με όλο το εναντίον Τσίπρα και … κατά πάντων μένος της. Βαρουφάκης, με όλο το μένος του για την «κωλοτούμπα Τσίπρα» και την εμμονή στο δίκιο του να κλείσει τις Τράπεζες, (παρά το γεγονός ότι και ο κ. Τσίπρας ΤΩΡΑ πρόσφατα δήλωσε ότι και εκείνος θα τις έκλεινε από την πρώτη μέρα, το χάσμα είναι αγεφύρωτο)… Κασσελάκης, με όλα τα απωθημένα για την «θριαμβική «ανάδειξη» και την «επαίσχυντη καθαίρεση»,… Πολάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους δύο -αντικειμενικώς απαράδεκτους- «συναρχηγούς»…Τι συνονθύλευμα αποτελούν όλοι αυτοί που θα πρέπει, αλληλοϋποβλεπόμενοι και αλληλοϋποστηριζόμενοι να …βρουν «καθαρή πολιτική σκέψη» για να ομονοήσουν μεταξύ τους πρώτα, να … «συνεννοηθούν» έπειτα με τους «νέους συντρόφους» της ΕΛ.Α.Σ. και, τέλος να… νομοθετήσουν και να ασκήσουν διακυβέρνηση, συνεπικουρούμενοι από τον κ. Δούκα και … μέρος του ΠΑΣΟΚ;-Εκ δεξιών τα πράγματα είναι το ίδιο αξιοθρήνητα. Πρώτος και καλύτερος ο κ. Βελλόπουλος. Τελευταίο του κατόρθωμα είναι η προσκόμιση στην Βουλή φωτογραφιών που υποστήριξε ότι είναι φωτογραφίες οστών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών… Τον κατήγγειλε αμέσως ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης ότι οι φωτογραφίες απεικόνιζαν οστά ζώων, υπογραμμίζοντας ότι συγγενείς των θυμάτων -πρώτοι αυτοί- είχαν καταγγείλει το γεγονός και την εκ μέρους του κ. Βελλόπουλου αγρία εκμετάλλευση του θέματος και προσβολή της μνήμης των θυμάτων του δυστυχήματος. Αυτό δε, μετά το ξυλόλιο, τα επί πλέον βαγόνια και τους αγνώστους νεκρούς του δυστυχήματος, όπως και πάλι συγγενείς των θυμάτων έχουν επισημάνει… Να προσθέσουμε και την κατηγορηματική δήλωσή του ότι εκείνος, αν ήταν πρωθυπουργός, θα βύθιζε τα τουρκικά πλοία κατά το περιστατικό της Κάσου…Θαυμάσιος «κυβερνητικός εταίρος»…. Λατινοπούλου, άλλη «αρχηγική» προσωπικότητα μιας τέτοιας Βουλής. Σε ποιο «κυβερνητικό σχήμα» ή έστω σε απλό «κοινοβουλευτικό πλαίσιο» χωράει ο απόλυτα μισαλλόδοξος λόγος της; Απόλυτα ακροδεξιός λόγος που όταν προβάλλεται σε «κυβερνητικό επίπεδο» μοιραία παίρνει και τον δρόμο της πράξης. Πώς λειτουργεί η μισαλλοδοξία στο κοινωνικό σύνολο; Ρητορικό το ερώτημα. Παραλείποντας τον ήπιο, αλλά «αταλάντευτο» Νατσιό, έχουμε το φαινόμενο της κυρίας Καρυστιανού, που βεβαίως θα έχει θέση σε μια τέτοια Βουλή. Πιστεύει αταλάντευτα σήμερα στην … αυτοδυναμία της, κάτι όμως που δεν αντέχει σε καμιά λογική, είτε κοινή είτε…κβαντική-ολιστική… ΠΟΙΟΣ να συνεργαστεί με ΠΟΙΟΝ…Μένουν βέβαια στο περιθώριο αυτής της Βουλής και το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, καθώς δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να δέχεται έστω και «καθ’ υπόθεση» ότι -με οποιονδήποτε αρχηγό- θα συνέπραττε σε μια τέτοια «κυβερνητική παραφροσύνη». Μένει και το ΠΑΣΟΚ, με κύριο μέλημα, και αυτό, να βρει τον νέο αρχηγό του και, τέλος το ΚΚΕ, γνωστό, σταθερό και αμετακίνητο… Να πούμε ακόμη ότι μένει και το κόμμα Κασιδιάρη;Ποιος μπορεί να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Ελλάδα θα έμενε ουσιαστικά ακυβέρνητη; Και υπάρχει κάποια χειρότερη προοπτική από αυτή; Δυστυχώς υπάρχει. Ποια είναι; Να γίνει η Ελλάδα χώρα μόνιμης ακυβερνησίας… Πώς; Ως εξής: