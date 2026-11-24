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Παναθηναϊκός: Το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή και έσβησε την αφαίρεση 2 βαθμών
Παναθηναϊκός: Το ΑΣΕΑΔ έκανε δεκτή την προσφυγή και έσβησε την αφαίρεση 2 βαθμών
Η τιμωρία είχε επιβληθεί για όλα όσα είχαν γίνει στον περσινό 5ο τελικό της Stoiximan GBL
Νέα δεδομένα στον βαθμολογικό πίνακα της GBL μετά τη σημερινή απόφαση του ΑΣΕΑΔ που δικαίωσε τον Παναθηναϊκό και ακύρωσε την ποινή που του είχε επιβληθεί για τον περσινό 5ο τελικό του πρωταθλήματος.
Μια ποινή που στο κομμάτι της αφαίρεσης βαθμών είχε να κάνει με την φερόμενη συμπλοκή των Γκραντ, Λεσόρ με άνδρες των ΜΑΤ στα αποδυτήρια
Οι πράσινοι (όπως και οι ερυθρόλευκοι) είχαν τιμωρηθεί με ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών, αλλά και 100.000 ευρώ πρόστιμο ωστόσο το ΑΣΕΑΔ (που δεν λειτουργούσε μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου) αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή της πράσινης ΚΑΕ και να σβήσει την σχετική απόφαση με τον Παναθηναϊκό να περνά έτσι στην 2η θέση της βαθμολογίας (με 15 βαθμούς και ρεκόρ 7 νίκες-1 ήττα) η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΑΟΚ 8-0
Παναθηναϊκός 7-1
Άρης 6-2
Ολυμπιακός 7-1
Περιστέρι 5-3
Καρδίτσα 4-4
Κολοσσός Ρόδου 4-4
Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5
ΑΕΚ 3-5
Μια ποινή που στο κομμάτι της αφαίρεσης βαθμών είχε να κάνει με την φερόμενη συμπλοκή των Γκραντ, Λεσόρ με άνδρες των ΜΑΤ στα αποδυτήρια
Οι πράσινοι (όπως και οι ερυθρόλευκοι) είχαν τιμωρηθεί με ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών, αλλά και 100.000 ευρώ πρόστιμο ωστόσο το ΑΣΕΑΔ (που δεν λειτουργούσε μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου) αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή της πράσινης ΚΑΕ και να σβήσει την σχετική απόφαση με τον Παναθηναϊκό να περνά έτσι στην 2η θέση της βαθμολογίας (με 15 βαθμούς και ρεκόρ 7 νίκες-1 ήττα) η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΑΟΚ 8-0
Παναθηναϊκός 7-1
Άρης 6-2
Ολυμπιακός 7-1
Περιστέρι 5-3
Καρδίτσα 4-4
Κολοσσός Ρόδου 4-4
Δόξα Λευκάδας ELABET 3-5
ΑΕΚ 3-5
Ηρακλής 3-5
Μύκονος 2-6
Μαρούσι 2-6
Βίκος Ιωαννίνων 1-7
Προμηθέας Πάτρας 1-7
*Ο Oλυμπιακός έχει ξεκινήσει με -2
Μύκονος 2-6
Μαρούσι 2-6
Βίκος Ιωαννίνων 1-7
Προμηθέας Πάτρας 1-7
*Ο Oλυμπιακός έχει ξεκινήσει με -2
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