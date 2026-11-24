Δεκαεπτάχρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο στη Σερβία, τραυματίστηκαν δύο καθαρίστριες
Δεκαεπτάχρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο στη Σερβία, τραυματίστηκαν δύο καθαρίστριες
Η μία γυναίκα φέρει τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο, ενώ η άλλη τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού - Συνελήφθη ο δράστης
Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, γύρω στις 08:00 (09:00 ώρα Ελλάδας), σε τεχνικό σχολείο της πόλης Κραγκούγιεβατς, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας.
Δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος εισήλθε στον χώρο υποδοχής του κτιρίου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα και άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος. Αστυνομικοί που περιπολούσαν σε κοντινή απόσταση επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν.
Τραυματίες είναι δύο καθαρίστριες, η μία φέρει τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο, ενώ η άλλη τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και διενεργούν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2023 η Σερβία συγκλονίστηκε από την πολύνεκρη τραγωδία στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι, όταν ένας 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας συνολικά 10 ανθρώπους —εννέα μαθητές και τον φύλακα του σχολείου— και τραυματίζοντας άλλους έξι.
Δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος μαθητής του σχολείου, ο οποίος εισήλθε στον χώρο υποδοχής του κτιρίου την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα και άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος. Αστυνομικοί που περιπολούσαν σε κοντινή απόσταση επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον συνέλαβαν.
Τραυματίες είναι δύο καθαρίστριες, η μία φέρει τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο, ενώ η άλλη τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε.
🇷🇸 A teenager opened fire at a technical school in Serbia, wounding two— Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2026
A 17-year-old student opened fire at the First Technical School in the Serbian city of Kragujevac, wounding two female staff members.
According to Serbia’s Interior Ministry, two auxiliary personnel were… pic.twitter.com/9W1tzO2whA
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και διενεργούν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2023 η Σερβία συγκλονίστηκε από την πολύνεκρη τραγωδία στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ» στο Βελιγράδι, όταν ένας 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σκοτώνοντας συνολικά 10 ανθρώπους —εννέα μαθητές και τον φύλακα του σχολείου— και τραυματίζοντας άλλους έξι.
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