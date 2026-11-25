Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί λεπτομερώς για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που παραδέχθηκε ο Χουάνγκ πριν από την επιστροφή του στην ηγεσία της Nvidia

δεν θα χρειαστεί να κάνει χρήση μιας τέτοιας δυνατότητας.



Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ θα πρέπει να «πει την αλήθεια» κατά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα, στον απόηχο των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας.



της μετοχής της εταιρείας.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο, εξέτασε τα τελευταία χρηματιστηριακά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι η μετοχή ανέκαμψε το απόγευμα της Τρίτης, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει νωρίτερα, μετά τη μεγάλη άνοδο της Δευτέρας.



«Δεν είναι άσχημα, υποχώρησε κατά δύο μονάδες. Πραγματικά ανέκαμψε προς το τέλος», σχολίασε.



Οι καταθέσεις στο Κογκρέσο και το ενδεχόμενο χάριτος Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει την ερχόμενη Τρίτη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ την Πέμπτη θα εμφανιστεί σε ακρόαση της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.



Ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο επικεφαλής της Nvidia δεν χρειάζεται να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία του παρέχει το δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερωτήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αυτοενοχοποίησή του.



«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία για τον κόσμο», ανέφερε. «Θέλω απλώς να πει την αλήθεια. Οι δικηγόροι του θα πρέπει να τον συμβουλεύσουν, αλλά εγώ πάντοτε τον θεωρούσα 100% έντιμο και, ξέρετε, έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο», πρόσθεσε.



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Τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες έχουν επικρίνει



Τι είπε για τις ερωτικές σχέσεις του Χουάνγκ Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί λεπτομερώς για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που, σύμφωνα με τη New York Post, παραδέχθηκε ο Χουάνγκ πριν από την επιστροφή του στην ηγεσία της Nvidia.



Είχαν προηγηθεί οι αποκαλύψεις για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία, καθώς και με τουλάχιστον δύο εργαζόμενες στην εταιρεία.



Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απονομής χάριτος στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, εκφράζοντας, ωστόσο, την εκτίμηση ότι ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσούνα κάνει χρήση μιας τέτοιας δυνατότητας.Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ θα πρέπει νακατά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα, στον απόηχο των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας.Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ασκήσει πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προκειμένου να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορείατης εταιρείας.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο, εξέτασε τα τελευταία χρηματιστηριακά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι η μετοχή ανέκαμψε το απόγευμα της Τρίτης, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει νωρίτερα, μετά τη μεγάλη άνοδο της Δευτέρας.«Δεν είναι άσχημα, υποχώρησε κατά δύο μονάδες. Πραγματικά ανέκαμψε προς το τέλος», σχολίασε.Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει την ερχόμενη Τρίτη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ την Πέμπτη θα εμφανιστεί σε ακρόαση της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.Ο Τραμπ εκτίμησε ότι ο επικεφαλής της Nvidia δεν χρειάζεται να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία του παρέχει το δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερωτήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αυτοενοχοποίησή του.«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία για τον κόσμο», ανέφερε. «Θέλω απλώς να πει την αλήθεια. Οι δικηγόροι του θα πρέπει να τον συμβουλεύσουν, αλλά εγώ πάντοτε τον θεωρούσα 100% έντιμο και, ξέρετε, έναν», πρόσθεσε.Ερωτηθείς εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο απονομής χάριτος στον Χουάνγκ για τυχόν ποινικά αδικήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Υποθέτω ότι είναι πάντα μια επιλογή, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί».Τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες έχουν επικρίνει την επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, πριν δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με το εάν συνιστούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή εάν είχε παραβιάσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί λεπτομερώς για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που, σύμφωνα με τη New York Post, παραδέχθηκε ο Χουάνγκ πριν από την επιστροφή του στην ηγεσία της Nvidia.Είχαν προηγηθεί οι αποκαλύψεις για τη σχέση του με τηνη οποία φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία, καθώς και με τουλάχιστον δύο εργαζόμενες στην εταιρεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, ο επικεφαλής της Nvidia δεν είχε άλλες ερωτικές σχέσεις με γυναίκες που ενδέχεται να διατηρούσαν ύποπτες διασυνδέσεις με το Πεκίνο.



«Όχι, από όσο γνωρίζω. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτό το ζήτημα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όχι, από όσο γνωρίζω», απάντησε.



Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των σχέσεων που φέρεται να παραδέχθηκε ο Χουάνγκ στο πλαίσιο της επαναφοράς του στην εταιρεία. «Δεν ασχολήθηκα πραγματικά με αυτό. Ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με τις μπίζνες των μικροτσίπ παρά με τις μπίζνες του σεξ» είπε αστειευόμενος.



Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης μεριδίου της Nvidia από τις ΗΠΑ Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιτυχία της Nvidia καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του προβαδίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απόκτησης μετοχικού μεριδίου της εταιρείας από την αμερικανική κυβέρνηση.



Μάλιστα, επικαλέστηκε το προηγούμενο της Intel, στην οποία η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο περίπου 10% το 2025.



«Το σκέφτηκα. Είπα: “Ξέρετε, ίσως θα έπρεπε να το κάνω”, αλλά δεν έθεσα το ζήτημα σε αυτή τη φάση. Πιθανότατα δεν είναι πολύ αργά», δήλωσε.



Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι παρενέβη για την επιστροφή του Χουάνγκ, παρέχοντας μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αντιμετώπιζε προβλήματα από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς θεωρεί ότι ενδεχόμενη λανθασμένη επιλογή του διαδόχου του θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Αν επέλεγαν τον λάθος άνθρωπο, αυτό θα ήταν κάτι τρομερό για τη χώρα μας από πολλές απόψεις», ανέφερε.