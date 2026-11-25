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Το πανέμορφο γκολ του Μπέλιγχαμ κόντρα στην Αϊντχόφεν και η αντίδραση του γιου του Ράφα Ναδάλ που έγινε viral, δείτε βίντεο
Το πανέμορφο γκολ του Μπέλιγχαμ κόντρα στην Αϊντχόφεν και η αντίδραση του γιου του Ράφα Ναδάλ που έγινε viral, δείτε βίντεο
Ο Τζουν Μπέλιγχαμ έστειλε τη μπάλα στο δεξί «γάμα» της εστίας της Αϊντχόφεν και ο γιος του Ράφα Ναδάλ... σάστισε από την αντίδραση του πατέρα του
Δύο μοναδικές στιγμές που συνδέονται μεταξύ τους και εκτυλίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, με πρωταγωνιστές τον Τζουντ Μπέλιγχαμ και τον γιο του Ράφα Ναδάλ σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αϊντχόφεν για τη League Phase του Champions League.
Όλα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα που έληξε με νίκη της Ρεάλ με 5-1 με τον Μπέλιγχαμ να βάζει μπροστά τους μερένχες μετά το γκολ του Πέρισιτς και την ισοφάριση του Βαλβέρδε.
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της PSV μετά από ασθενές διώξιμο πάσας του Κουκουρέγια, έκανε δύο κοντρόλ χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει το χορτάρι και με το εξωτερικό έστειλε τη μπάλα στο δεξί «γάμα» της εστίας της Αϊντχόφεν.
Την ίδια στιγμή στις εξέδρες ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν είδε τη «μαγεία» του Μπέλιγχαμ πετάχτηκε από τη θέση του ενώ την ίδια ώρα σκούντηξε με το χέρι του τον γιο του που καθόταν το διπλανό κάθισμα.
Επειδή, όμως, ο γιος του μεγάλου Ισπανού τενίστα εκείνη την ώρα κοιτούσε προς την άλλη κατεύθυνση, η αντίδραση του έγινε viral καθώς φάνηκε περισσότερο να σαστίζει και να τρομάζει παρά να πανηγυρίζει για το γκολ του Μπέλιγχαμ.
Όλα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα που έληξε με νίκη της Ρεάλ με 5-1 με τον Μπέλιγχαμ να βάζει μπροστά τους μερένχες μετά το γκολ του Πέρισιτς και την ισοφάριση του Βαλβέρδε.
Jude Bellingham 🤯 what a goal 🔥🪄 pic.twitter.com/5QGTsdnTCc— 🧱 (@Ah_3ig) November 24, 2026
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της PSV μετά από ασθενές διώξιμο πάσας του Κουκουρέγια, έκανε δύο κοντρόλ χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει το χορτάρι και με το εξωτερικό έστειλε τη μπάλα στο δεξί «γάμα» της εστίας της Αϊντχόφεν.
🚨🤯 BELLINGHAM MAGIC! WHAT A FINISH! ABSOLUTE WORLD CLASS FROM JUDE! THIS IS EXCEPTIONAL 🔥🔥! #RMA #RMAPSV pic.twitter.com/Cx5Ihor6tC— The Final Whistle (@Rufus_45) November 24, 2026
Την ίδια στιγμή στις εξέδρες ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είναι επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν είδε τη «μαγεία» του Μπέλιγχαμ πετάχτηκε από τη θέση του ενώ την ίδια ώρα σκούντηξε με το χέρι του τον γιο του που καθόταν το διπλανό κάθισμα.
La celebración del hijo de Rafael Nadal.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 24, 2026
Es adorable 😍pic.twitter.com/xpFSSBCjnb
Επειδή, όμως, ο γιος του μεγάλου Ισπανού τενίστα εκείνη την ώρα κοιτούσε προς την άλλη κατεύθυνση, η αντίδραση του έγινε viral καθώς φάνηκε περισσότερο να σαστίζει και να τρομάζει παρά να πανηγυρίζει για το γκολ του Μπέλιγχαμ.
🚨🚨| Rafael Nadal and his son celebrating Jude Bellingham’s goal last night. 🤣❤️ pic.twitter.com/BuQm9wktVN— Kalshi FC (@KalshiFC) November 25, 2026
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