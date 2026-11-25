Διπλή επιστροφή στο GNTM και αμηχανία στην αποχώρηση: Η Άννα αρνήθηκε να χαιρετήσει παίκτρια
Διπλή επιστροφή στο GNTM και αμηχανία στην αποχώρηση: Η Άννα αρνήθηκε να χαιρετήσει παίκτρια
Η σημαντικότερη εξέλιξη της βραδιάς ήρθε με την ανακοίνωση της επιστροφής δύο πρώην διαγωνιζομένων
Αλλαγές στις ισορροπίες των διαγωνιζομένων, με δύο επιστροφές και μία αποχώρηση που συνοδεύτηκε από μία αμήχανη στιγμή περιλάμβανε το νέο επεισόδιο του GNTM 7.
Το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική φωτογράφιση στο κέντρο της Αθήνας, με τη βροχή να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους.
Το θέμα είχε κινηματογραφική αισθητική, με αναφορές στη δεκαετία του 1940. Τα μοντέλα έπρεπε να ενσαρκώσουν ένα ζευγάρι που είναι ερωτευμένο, αλλά αναγκάζεται να αποχωριστεί. Τη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό, ενώ μαζί με τους παίκτες βρέθηκαν δύο γνώριμα πρόσωπα από τον προηγούμενο κύκλο, η νικήτρια του GNTM 6, Ξένια Τσιρκόβα, και ο Γιώργος Τοκμετζίδης.
Η σημαντικότερη εξέλιξη της βραδιάς ήρθε με την ανακοίνωση της επιστροφής δύο πρώην διαγωνιζομένων. Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενημέρωσαν τους παίκτες ότι οι φωτογράφοι που είχαν συμμετάσχει μέχρι εκείνη τη στιγμή στο GNTM επέλεξαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον Ζαν και τον Χρύσανθο, οι οποίοι επέστρεψαν στη διεκδίκηση του τίτλου.
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Στη διαδικασία της αξιολόγησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι η κριτική επιτροπή ξεχώρισε τις φωτογραφίες της Σταυρούλας και του Γιάννη. Η Σταυρούλα ήταν εκείνη που κέρδισε την ασυλία, καθώς και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.
Στο τέλος της βραδιάς, η Άννα και η Σοφία βρέθηκαν στις δύο τελευταίες θέσεις της κατάταξης, με την Άννα να είναι τελικά εκείνη που αποχώρησε από τον διαγωνισμό. Λίγο πριν φύγει από το GNTM 7, η Άννα αναφέρθηκε σε όσα αποκόμισε από τη συμμετοχή της, τονίζοντας ότι πλέον αντιλαμβάνεται περισσότερο την αξία της: «Μέσα από το παιχνίδι έμαθα ότι όσο εκτιμάται ο αυθορμητισμός και η προσωπικότητά μου, να μην αφήσω αυτόν τον χώρο. Τώρα καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την αξία μου». Κατά την αποχώρησή της, η Άννα αρνήθηκε να χαιρετήσει την Καρολίνα.
Το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια απαιτητική φωτογράφιση στο κέντρο της Αθήνας, με τη βροχή να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους.
Το θέμα είχε κινηματογραφική αισθητική, με αναφορές στη δεκαετία του 1940. Τα μοντέλα έπρεπε να ενσαρκώσουν ένα ζευγάρι που είναι ερωτευμένο, αλλά αναγκάζεται να αποχωριστεί. Τη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό, ενώ μαζί με τους παίκτες βρέθηκαν δύο γνώριμα πρόσωπα από τον προηγούμενο κύκλο, η νικήτρια του GNTM 6, Ξένια Τσιρκόβα, και ο Γιώργος Τοκμετζίδης.
Η σημαντικότερη εξέλιξη της βραδιάς ήρθε με την ανακοίνωση της επιστροφής δύο πρώην διαγωνιζομένων. Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενημέρωσαν τους παίκτες ότι οι φωτογράφοι που είχαν συμμετάσχει μέχρι εκείνη τη στιγμή στο GNTM επέλεξαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον Ζαν και τον Χρύσανθο, οι οποίοι επέστρεψαν στη διεκδίκηση του τίτλου.
Δείτε το βίντεο
Στη διαδικασία της αξιολόγησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι η κριτική επιτροπή ξεχώρισε τις φωτογραφίες της Σταυρούλας και του Γιάννη. Η Σταυρούλα ήταν εκείνη που κέρδισε την ασυλία, καθώς και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.
Στο τέλος της βραδιάς, η Άννα και η Σοφία βρέθηκαν στις δύο τελευταίες θέσεις της κατάταξης, με την Άννα να είναι τελικά εκείνη που αποχώρησε από τον διαγωνισμό. Λίγο πριν φύγει από το GNTM 7, η Άννα αναφέρθηκε σε όσα αποκόμισε από τη συμμετοχή της, τονίζοντας ότι πλέον αντιλαμβάνεται περισσότερο την αξία της: «Μέσα από το παιχνίδι έμαθα ότι όσο εκτιμάται ο αυθορμητισμός και η προσωπικότητά μου, να μην αφήσω αυτόν τον χώρο. Τώρα καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την αξία μου». Κατά την αποχώρησή της, η Άννα αρνήθηκε να χαιρετήσει την Καρολίνα.
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