Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Ο Σίνερ δεν απέφυγε το χειρουργείο και πλέον κάνει αγώνα δρόμου για την επιστροφή του
Ο Σίνερ δεν απέφυγε το χειρουργείο και πλέον κάνει αγώνα δρόμου για την επιστροφή του
Ο Ιταλός τενίστας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος, έτσι ώστε να αγωνιστεί στο Australian Open
Δύσκολη τροπή παίρνει η περιπέτεια του Γιανίκ Σίνερ με τον τραυματισμό στο δεξί γόνατο, καθώς ο Ιταλός πρωταθλητής αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μετά την αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας.
Ο πέντε φορές πρωταθλητής Grand Slam ταξίδεψε στο Τούρκου της Φινλανδίας, όπου την Τρίτη (24/11) χειρουργήθηκε από τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό Λάσε Λεμπάινεν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη λαγονοκνημιαία ταινία.
Αρχικά, ο Σίνερ είχε αποφασίσει να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, ελπίζοντας πως θα μπορούσε να επιστρέψει στις προπονήσεις χωρίς να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να αυξήσει σταδιακά την ένταση της προπόνησης οδηγούσαν κάθε φορά στην επανεμφάνιση της φλεγμονής και των ενοχλήσεων, με αποτέλεσμα η χειρουργική λύση να κριθεί απαραίτητη.
Ο ίδιος ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την εξέλιξη μέσα από τα social media, εκφράζοντας την επιθυμία του να ξεκινήσει άμεσα την αποκατάσταση και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στα κορτ.
«Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα μου κι εγώ δοκιμάσαμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε τον τραυματισμό μου χωρίς χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από μία πολύ ενθαρρυντική πρόοδο στην αρχή, δυστυχώς το γόνατό μου δεν ανταποκρίθηκε όπως όλοι ελπίζαμε.
Έτσι, υποβλήθηκα σε μία μικρή χειρουργική επέμβαση για να βελτιωθεί η κατάσταση της λαγονοκνημιαίας ταινίας. Μου λείπει πολύ το κορτ και τώρα θα ξεκινήσω τη διαδικασία της αποκατάστασης μαζί με την ομάδα μου. Σας ευχαριστώ για όλη τη στήριξη. Τα λέμε σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.
Το διάστημα της αποθεραπείας υπολογίζεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, στους τρεις με τέσσερις μήνες, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του στο Australian Open, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17 Ιανουαρίου.
Τα τουρνουά του Indian Wells και του Μαϊάμι, τον Μάρτιο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους πρώτους πιθανούς σταθμούς της επιστροφής του Ιταλού, εφόσον η αποκατάσταση εξελιχθεί ομαλά.
Σε διαφορετική περίπτωση, το πιθανότερο σενάριο είναι να επιλέξει να μην πιέσει τον οργανισμό του και να επιστρέψει με την έναρξη της χωμάτινης περιόδου.
Ο πέντε φορές πρωταθλητής Grand Slam ταξίδεψε στο Τούρκου της Φινλανδίας, όπου την Τρίτη (24/11) χειρουργήθηκε από τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό Λάσε Λεμπάινεν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη λαγονοκνημιαία ταινία.
Αρχικά, ο Σίνερ είχε αποφασίσει να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, ελπίζοντας πως θα μπορούσε να επιστρέψει στις προπονήσεις χωρίς να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να αυξήσει σταδιακά την ένταση της προπόνησης οδηγούσαν κάθε φορά στην επανεμφάνιση της φλεγμονής και των ενοχλήσεων, με αποτέλεσμα η χειρουργική λύση να κριθεί απαραίτητη.
Over the past few months, together with my team we’ve tried everything to treat my injury without surgery. After some very encouraging progress early on, my knee unfortunately didn’t respond as we’d all hoped, that’s why today I underwent a minor surgery to improve the condition of my iliotibial band. I really miss being on court and will now begin my recovery process together with my team. Thank you for all your support. See you soon! ❤️ Jannik— Jannik Sinner (@janniksin) November 24, 2026
Ο ίδιος ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την εξέλιξη μέσα από τα social media, εκφράζοντας την επιθυμία του να ξεκινήσει άμεσα την αποκατάσταση και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στα κορτ.
«Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα μου κι εγώ δοκιμάσαμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε τον τραυματισμό μου χωρίς χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από μία πολύ ενθαρρυντική πρόοδο στην αρχή, δυστυχώς το γόνατό μου δεν ανταποκρίθηκε όπως όλοι ελπίζαμε.
Έτσι, υποβλήθηκα σε μία μικρή χειρουργική επέμβαση για να βελτιωθεί η κατάσταση της λαγονοκνημιαίας ταινίας. Μου λείπει πολύ το κορτ και τώρα θα ξεκινήσω τη διαδικασία της αποκατάστασης μαζί με την ομάδα μου. Σας ευχαριστώ για όλη τη στήριξη. Τα λέμε σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.
Το διάστημα της αποθεραπείας υπολογίζεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, στους τρεις με τέσσερις μήνες, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του στο Australian Open, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17 Ιανουαρίου.
Τα τουρνουά του Indian Wells και του Μαϊάμι, τον Μάρτιο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους πρώτους πιθανούς σταθμούς της επιστροφής του Ιταλού, εφόσον η αποκατάσταση εξελιχθεί ομαλά.
Σε διαφορετική περίπτωση, το πιθανότερο σενάριο είναι να επιλέξει να μην πιέσει τον οργανισμό του και να επιστρέψει με την έναρξη της χωμάτινης περιόδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα