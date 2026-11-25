Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει χρηματοδότηση μέχρι τον Ιανουάριο» – Οι Δημοκρατικοί μπορεί να μετατρέψουν τη νίκη σε ήττα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιδιώκει την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, αλλά την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων – Τι είπε για την ανταλλαγή επιστολών με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και γιατί γέλασε όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα ειρήνευσης στην Ουκρανία