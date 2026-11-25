Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει χρηματοδότηση μέχρι τον Ιανουάριο» – Οι Δημοκρατικοί μπορεί να μετατρέψουν τη νίκη σε ήττα
Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει χρηματοδότηση μέχρι τον Ιανουάριο» – Οι Δημοκρατικοί μπορεί να μετατρέψουν τη νίκη σε ήττα
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιδιώκει την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, αλλά την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων – Τι είπε για την ανταλλαγή επιστολών με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και γιατί γέλασε όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα ειρήνευσης στην Ουκρανία
Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν έως τα τέλη Ιανουαρίου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να μετατρέψουν μια «ολοκληρωτική νίκη» σε «ήττα», εάν επιχειρήσουν να τερματίσουν πρόωρα τον πόλεμο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι στρατιωτικές επιλογές του ενδέχεται να περιοριστούν από τον Ιανουάριο, όταν οι Δημοκρατικοί θα αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι η αντιπολίτευση δεν θα επιδιώξει να βάλει τέλος στη σύγκρουση, την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι έχει ήδη κριθεί υπέρ των ΗΠΑ.
«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα. Εννοώ, αν το κάνουν αυτό, κοιτάξτε: το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα, τα πάντα έχουν καταστραφεί. Οι ηγέτες τους έχουν φύγει. Αν οι Δημοκρατικοί το κάνουν αυτό, απλώς θα μετατρέψουν μια νίκη σε ήττα», υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν οι Δημοκρατικοί να δικαιολογήσουν πολιτικά μια τέτοια απόφαση. «Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό πολιτικά, επειδή έχουμε μια νίκη. Μπορούμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε», δήλωσε.
Όταν ρωτήθηκε εάν τα χρονικά περιθώρια που διαθέτει για να διατάσσει στρατιωτικά πλήγματα χωρίς πρόσθετους περιορισμούς στενεύουν, απάντησε: «Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι θα πάρουν μια νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα, γιατί αυτό ακριβώς θα συνέβαινε. Ναι, αλλά ουσιαστικά μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, λίγο πολύ, έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος είχε ουσιαστικά τελειώσει. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, προκειμένου να αναγκάσει την Τεχεράνη να αποδεχτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις διαφορές μεταξύ των στόχων της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει την πλήρη ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ρεπουμπλικανός αναγνώρισε ότι κάτι τέτοιο είναι «πιθανότατα εφικτό», διευκρίνισε όμως ότι δεν αποτελεί δικό του στόχο. «Απλώς δεν θέλω να έχουν πυρηνικό όπλο. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ ή κατά της αλλαγής καθεστώτος. Αυτό δεν ήταν ποτέ κριτήριο για μένα», ανέφερε.
Ο Τραμπ απάντησε ότι και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για θύματα ενεργειών προηγούμενων χρόνων που αποδίδουν στην Τεχεράνη. «Λοιπόν, εγώ θέλω αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει εκείνοι, που είναι πολύ περισσότεροι, επειδή, πρώτα απ' όλα, σκότωσαν 75.000 διαδηλωτές τους τελευταίους επτά μήνες. Αλλά σκοτώνουν δικούς μας ανθρώπους εδώ και χρόνια», υποστήριξε.
Ο αριθμός των 75.000 νεκρών διαδηλωτών αποτελεί ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου και δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέντευξη.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην επίθεση κατά του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Cole, συνδέοντάς την με το ιστορικό των συγκρούσεων των ΗΠΑ με το Ιράν.
«Το USS Cole, έχουν σκοτώσει πολλές, πολλές εκατοντάδες Αμερικανούς. Επομένως, αν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι των αποζημιώσεων, εμείς κερδίζουμε», δήλωσε. Η επίθεση στο USS Cole, το 2000 στην Υεμένη, αποδίδεται πάντως στην Αλ Κάιντα και όχι στο Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η σημερινή σύγκρουση έχει τις ρίζες της στην Ιρανική Επανάσταση του 1979. «Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε το 1979. Δεν τον ξεκίνησα εγώ, αλλά ήμουν ο μόνος πρόεδρος που ήταν πρόθυμος να αναλάβει δράση. Όμως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε το 1979. Είναι πολύς καιρός», είπε.
Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι ο Τραμπ έστειλε επιστολή στον Κιμ, αλλά αυτή επιστράφηκε χωρίς να ανοιχτεί από τον εκπρόσωπο της Πιονγκγιάνγκ στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ότι επρόκειτο για απόρριψη της προσπάθειάς του.
«Αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει ξανά, και αυτό θα αφορούσε τα πυρηνικά, ξέρετε, και ούτω καθεξής. Όμως εκείνος έχει τα όπλα, ξέρετε, επειδή ο Κλίντον δεν τον σταμάτησε», δήλωσε, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.
Ο Τραμπ διευκρίνισε πάντως ότι ο ίδιος και ο Κιμ δεν έχουν ανταλλάξει επιστολές το τελευταίο διάστημα.
«Όχι πρόσφατα. Είχαμε ασχοληθεί με άλλα πράγματα», είπε και πρόσθεσε: «Όταν ανέλαβα, αυτό ήταν μεγάλο ζήτημα. Ήταν μια απειλή και, δεν ξέρω, φαίνεται ότι έχει ηρεμήσει. Αλλά τα πηγαίνω πολύ καλά μαζί του».
Ερωτηθείς εάν ο Κιμ απέρριψε την προσπάθεια επικοινωνίας πριν από την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στην Ασία την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. «Όχι, δεν την αγνόησε. Ξέρετε, είχαμε πολλούς ηγέτες εκεί. Θα έρθει η στιγμή που θα συναντηθούμε. Απλώς δεν ήταν πραγματικά η κατάλληλη στιγμή. Ήταν ένα πολύ φορτωμένο διήμερο», εξήγησε.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τραμπ ξέσπασε σε γέλια, ανταλλάσσοντας βλέμματα με έναν υψηλόβαθμο συνεργάτη του που βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο.
«Ποιος το είπε αυτό;», ρώτησε γελώντας. «Τι θέλει να κάνω;», συνέχισε, εκφράζοντας την έκπληξή του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι μια συμφωνία εξαρτάται από τη βούληση τόσο της Μόσχας όσο και του Κιέβου.
«Δεν δεσμεύομαι από κάποιο χρονοδιάγραμμα. Απλώς θα ήθελα να δω τον πόλεμο να τελειώνει. Ξέρετε, δεν μας επηρεάζει», υποστήριξε. «Θα ήθελα πολύ να είχε τελειώσει σήμερα, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ περιέγραψε στη συνέχεια τις δυσκολίες που, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζουν οι διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η προθυμία των δύο πλευρών για συμφωνία μεταβάλλεται συνεχώς. «Μερικές φορές ο Πούτιν φαίνεται ότι είναι έτοιμος και ο Ζελένσκι δεν είναι. Άλλες φορές ο Ζελένσκι θα ήθελε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος. Εξαρτάται από την ημέρα», κατέληξε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι στρατιωτικές επιλογές του ενδέχεται να περιοριστούν από τον Ιανουάριο, όταν οι Δημοκρατικοί θα αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι η αντιπολίτευση δεν θα επιδιώξει να βάλει τέλος στη σύγκρουση, την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι έχει ήδη κριθεί υπέρ των ΗΠΑ.
«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα. Εννοώ, αν το κάνουν αυτό, κοιτάξτε: το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα, τα πάντα έχουν καταστραφεί. Οι ηγέτες τους έχουν φύγει. Αν οι Δημοκρατικοί το κάνουν αυτό, απλώς θα μετατρέψουν μια νίκη σε ήττα», υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν οι Δημοκρατικοί να δικαιολογήσουν πολιτικά μια τέτοια απόφαση. «Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό πολιτικά, επειδή έχουμε μια νίκη. Μπορούμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε», δήλωσε.
Trump says Iran war 'funded' through January and addresses Israel's goal of Tehran regime change https://t.co/OCP7idda2t pic.twitter.com/yw4olNSyA4— New York Post (@nypost) November 25, 2026
Όταν ρωτήθηκε εάν τα χρονικά περιθώρια που διαθέτει για να διατάσσει στρατιωτικά πλήγματα χωρίς πρόσθετους περιορισμούς στενεύουν, απάντησε: «Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι θα πάρουν μια νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα, γιατί αυτό ακριβώς θα συνέβαινε. Ναι, αλλά ουσιαστικά μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, λίγο πολύ, έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».
«Δεν θέλω το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, εκτιμώντας αρχικά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα διαρκούσαν περίπου τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη αντιμετώπισαν δυσκολίες, οδηγώντας αρχικά σε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο και στη συνέχεια σε μνημόνιο κατανόησης τον Ιούνιο. Η συμφωνία κατέρρευσε λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος είχε ουσιαστικά τελειώσει. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, προκειμένου να αναγκάσει την Τεχεράνη να αποδεχτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις διαφορές μεταξύ των στόχων της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει την πλήρη ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ρεπουμπλικανός αναγνώρισε ότι κάτι τέτοιο είναι «πιθανότατα εφικτό», διευκρίνισε όμως ότι δεν αποτελεί δικό του στόχο. «Απλώς δεν θέλω να έχουν πυρηνικό όπλο. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ ή κατά της αλλαγής καθεστώτος. Αυτό δεν ήταν ποτέ κριτήριο για μένα», ανέφερε.
«Αν θέλουν αποζημιώσεις, εμείς κερδίζουμε»Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για την ανακοίνωση του Ιράν ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, διεκδικώντας αποζημιώσεις για αεροπορική επιδρομή σε σχολείο, κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Ο Τραμπ απάντησε ότι και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για θύματα ενεργειών προηγούμενων χρόνων που αποδίδουν στην Τεχεράνη. «Λοιπόν, εγώ θέλω αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει εκείνοι, που είναι πολύ περισσότεροι, επειδή, πρώτα απ' όλα, σκότωσαν 75.000 διαδηλωτές τους τελευταίους επτά μήνες. Αλλά σκοτώνουν δικούς μας ανθρώπους εδώ και χρόνια», υποστήριξε.
Ο αριθμός των 75.000 νεκρών διαδηλωτών αποτελεί ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου και δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέντευξη.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην επίθεση κατά του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Cole, συνδέοντάς την με το ιστορικό των συγκρούσεων των ΗΠΑ με το Ιράν.
«Το USS Cole, έχουν σκοτώσει πολλές, πολλές εκατοντάδες Αμερικανούς. Επομένως, αν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι των αποζημιώσεων, εμείς κερδίζουμε», δήλωσε. Η επίθεση στο USS Cole, το 2000 στην Υεμένη, αποδίδεται πάντως στην Αλ Κάιντα και όχι στο Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η σημερινή σύγκρουση έχει τις ρίζες της στην Ιρανική Επανάσταση του 1979. «Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε το 1979. Δεν τον ξεκίνησα εγώ, αλλά ήμουν ο μόνος πρόεδρος που ήταν πρόθυμος να αναλάβει δράση. Όμως αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε το 1979. Είναι πολύς καιρός», είπε.
Τραμπ για Κιμ Γιονγκ Ουν: «Τα ερωτικά μας γράμματα μπορούν να αρχίσουν ξανά αμέσως»Στη συνέντευξη, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δηλώνοντας ότι η ανταλλαγή των περίφημων «ερωτικών επιστολών» μεταξύ τους, όπως τις είχε χαρακτηρίσει κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, θα μπορούσε να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, διέψευσε ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αγνόησε πρόσφατη προσπάθειά του να επικοινωνήσει μαζί του.
Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι ο Τραμπ έστειλε επιστολή στον Κιμ, αλλά αυτή επιστράφηκε χωρίς να ανοιχτεί από τον εκπρόσωπο της Πιονγκγιάνγκ στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ότι επρόκειτο για απόρριψη της προσπάθειάς του.
«Αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει ξανά, και αυτό θα αφορούσε τα πυρηνικά, ξέρετε, και ούτω καθεξής. Όμως εκείνος έχει τα όπλα, ξέρετε, επειδή ο Κλίντον δεν τον σταμάτησε», δήλωσε, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.
Ο Τραμπ διευκρίνισε πάντως ότι ο ίδιος και ο Κιμ δεν έχουν ανταλλάξει επιστολές το τελευταίο διάστημα.
«Όχι πρόσφατα. Είχαμε ασχοληθεί με άλλα πράγματα», είπε και πρόσθεσε: «Όταν ανέλαβα, αυτό ήταν μεγάλο ζήτημα. Ήταν μια απειλή και, δεν ξέρω, φαίνεται ότι έχει ηρεμήσει. Αλλά τα πηγαίνω πολύ καλά μαζί του».
Ερωτηθείς εάν ο Κιμ απέρριψε την προσπάθεια επικοινωνίας πριν από την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στην Ασία την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. «Όχι, δεν την αγνόησε. Ξέρετε, είχαμε πολλούς ηγέτες εκεί. Θα έρθει η στιγμή που θα συναντηθούμε. Απλώς δεν ήταν πραγματικά η κατάλληλη στιγμή. Ήταν ένα πολύ φορτωμένο διήμερο», εξήγησε.
Γέλασε όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία στην Ουκρανία μέχρι τον ΙανουάριοΙδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αντίδραση του Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τους οποίους οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έως τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τραμπ ξέσπασε σε γέλια, ανταλλάσσοντας βλέμματα με έναν υψηλόβαθμο συνεργάτη του που βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο.
«Ποιος το είπε αυτό;», ρώτησε γελώντας. «Τι θέλει να κάνω;», συνέχισε, εκφράζοντας την έκπληξή του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι μια συμφωνία εξαρτάται από τη βούληση τόσο της Μόσχας όσο και του Κιέβου.
«Δεν δεσμεύομαι από κάποιο χρονοδιάγραμμα. Απλώς θα ήθελα να δω τον πόλεμο να τελειώνει. Ξέρετε, δεν μας επηρεάζει», υποστήριξε. «Θα ήθελα πολύ να είχε τελειώσει σήμερα, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ περιέγραψε στη συνέχεια τις δυσκολίες που, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζουν οι διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η προθυμία των δύο πλευρών για συμφωνία μεταβάλλεται συνεχώς. «Μερικές φορές ο Πούτιν φαίνεται ότι είναι έτοιμος και ο Ζελένσκι δεν είναι. Άλλες φορές ο Ζελένσκι θα ήθελε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος. Εξαρτάται από την ημέρα», κατέληξε.
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