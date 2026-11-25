Χατζηγιαννάκης: Μια από τις εταιρείες μου έχει παραχωρήσει το 80% των γραφείων της για να στεγάζεται το κόμμα του Τσίπρα
Χατζηγιαννάκης: Μια από τις εταιρείες μου έχει παραχωρήσει το 80% των γραφείων της για να στεγάζεται το κόμμα του Τσίπρα
«Αναγκάστηκα να μαζέψω πολλούς συνεργάτες, στριμωχτήκαμε λίγο» δήλωσε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Στην παραδοχή ότι μια από τις εταιρείες του έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος των γραφείων της για να στεγαστεί εκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε το βράδυ της Τρίτης ο γραμματέας του κόμματος Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
Όπως είπε στο Kontra Channel «η μια εταιρεία έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος των γραφείων. Αναγκάστηκα, μάζεψα πολλούς συνεργάτες, στριμωχτήκαμε λίγο, παραχώρησα το 80% των γραφείων για να στεγάζεται το κόμμα. Μέχρι να έχουμε επιχορήγηση παραχώρησε η εταιρεία μου γραφεία για να στεγαστεί το κόμμα».
«Από τον οβολό μας δίνουμε στο κόμμα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιαννάκης, ενώ σε άλλο σημείο είπε «αυτά τα γραφεία μας, αυτά που βγάζουμε τα προσφέρουμε στο κοινό καλό».
Όπως είπε «από το 2023 που σταμάτησα να είμαι βουλευτής ίδρυσα μια εταιρεία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε και μπήκε και σε άλλη τεχνική εταιρεία την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που πήρα ένα σημαντικό μερίδιο. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, έχουμε 34 άτομα προσωπικό 12 μηχανικούς. Τότε δεν είχε καμία ιδέα ο Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα».
«Έχω φτιάξει και μια εταιρία που δεν έχει πάει καλά με τον δήμαρχο Στυλίδας, θα έκανε ιδιωτικά μηχανολογικά έργα. Έχω έργα στη Μύκονο και στην Καλλιθέα που εκτελούνται νομίμως. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα επιστρέψω στην πολιτική, κάπως έπρεπε να βιοποριστώ» συνέχισε.
Όσον αφορά στα δημοσιεύματα για τη δικηγορική εταιρεία του πατέρα του, ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε «με εμπλέξαν με τη δικηγορική εταιρία του πατέρα μου, από την οποία έχω αποχωρήσει το 2014. Και όταν ήμουν δήμαρχος και όταν ήμουν βουλευτής ήμουν σε αναστολή τέλεσης επαγγέλματος. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008, διαδέχθηκε το γραφείο του πατέρα μου από το 1971, την κρατάει ο αδερφός μου που είναι από τους καλύτερους για τις δημόσιες συβάσεις. Η δικηγορική εταιρεία παίρνει εδώ και 50 χρόνια αναθέσεις, στους δικηγόρους γίνονται απευθείας οι αναθέσεις γιατί οι αμοιβές είναι μικρές».
«Το ζήτημα είναι όχι αν παίρνεις συμβάσεις, αλλά να είναι νόμιμα. Δεν είμαι εκλεγμένος πουθενά, ούτε έχω ασυμβίβαστο. Έχω φτιάξει μια εταιρεία που χαίρομαι να πηγαίνω. Τους έχω εμπιστοσύνη γιατί τώρα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να ασχολούμαι πολύ, γιατί ασχολούμαι με το κόμμα. Ο κ. Λιάκος είναι στέλεχος της κυβέρνησης, εγώ δεν διαχειρίστηκα ποτέ δημόσιο χρήμα πλην του δήμου Σκύρου που δεν είχα εταιρείες. Όλα είναι στη Διαύγεια και αν βρει κάτι να το προσφέρει στο τραπέζι» πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιαννάκης.
Στην ερώτηση, δε, αν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση του γραμματέα της ΕΛΑΣ ήταν καταφατική προσθέτοντας «μου είπε "προχώρα, πες τα όλα και μην φοβάσαι τίποτα". Δεν έχω κρύψει κάτι για να φοβάμαι. Ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ».
Όπως είπε στο Kontra Channel «η μια εταιρεία έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος των γραφείων. Αναγκάστηκα, μάζεψα πολλούς συνεργάτες, στριμωχτήκαμε λίγο, παραχώρησα το 80% των γραφείων για να στεγάζεται το κόμμα. Μέχρι να έχουμε επιχορήγηση παραχώρησε η εταιρεία μου γραφεία για να στεγαστεί το κόμμα».
«Από τον οβολό μας δίνουμε στο κόμμα» πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιαννάκης, ενώ σε άλλο σημείο είπε «αυτά τα γραφεία μας, αυτά που βγάζουμε τα προσφέρουμε στο κοινό καλό».
Όπως είπε «από το 2023 που σταμάτησα να είμαι βουλευτής ίδρυσα μια εταιρεία 3C+ P TEXNIKH Ι.Κ.Ε και μπήκε και σε άλλη τεχνική εταιρεία την ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που πήρα ένα σημαντικό μερίδιο. Συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς, έχουμε 34 άτομα προσωπικό 12 μηχανικούς. Τότε δεν είχε καμία ιδέα ο Τσίπρας ότι θα κάνει κόμμα».
«Έχω φτιάξει και μια εταιρία που δεν έχει πάει καλά με τον δήμαρχο Στυλίδας, θα έκανε ιδιωτικά μηχανολογικά έργα. Έχω έργα στη Μύκονο και στην Καλλιθέα που εκτελούνται νομίμως. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα επιστρέψω στην πολιτική, κάπως έπρεπε να βιοποριστώ» συνέχισε.
Όσον αφορά στα δημοσιεύματα για τη δικηγορική εταιρεία του πατέρα του, ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε «με εμπλέξαν με τη δικηγορική εταιρία του πατέρα μου, από την οποία έχω αποχωρήσει το 2014. Και όταν ήμουν δήμαρχος και όταν ήμουν βουλευτής ήμουν σε αναστολή τέλεσης επαγγέλματος. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008, διαδέχθηκε το γραφείο του πατέρα μου από το 1971, την κρατάει ο αδερφός μου που είναι από τους καλύτερους για τις δημόσιες συβάσεις. Η δικηγορική εταιρεία παίρνει εδώ και 50 χρόνια αναθέσεις, στους δικηγόρους γίνονται απευθείας οι αναθέσεις γιατί οι αμοιβές είναι μικρές».
«Το ζήτημα είναι όχι αν παίρνεις συμβάσεις, αλλά να είναι νόμιμα. Δεν είμαι εκλεγμένος πουθενά, ούτε έχω ασυμβίβαστο. Έχω φτιάξει μια εταιρεία που χαίρομαι να πηγαίνω. Τους έχω εμπιστοσύνη γιατί τώρα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να ασχολούμαι πολύ, γιατί ασχολούμαι με το κόμμα. Ο κ. Λιάκος είναι στέλεχος της κυβέρνησης, εγώ δεν διαχειρίστηκα ποτέ δημόσιο χρήμα πλην του δήμου Σκύρου που δεν είχα εταιρείες. Όλα είναι στη Διαύγεια και αν βρει κάτι να το προσφέρει στο τραπέζι» πρόσθεσε ο κ. Χατζηγιαννάκης.
Στην ερώτηση, δε, αν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση του γραμματέα της ΕΛΑΣ ήταν καταφατική προσθέτοντας «μου είπε "προχώρα, πες τα όλα και μην φοβάσαι τίποτα". Δεν έχω κρύψει κάτι για να φοβάμαι. Ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ».
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