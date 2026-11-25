Βίντεο: Παραολυμπιονίκης έχασε το προσθετικό του πόδι στον τελικό του αμερικανικού «Dancing with the Stars», συνέχισε να χορεύει και κατέκτησε την πρωτιά

Στόχος του 21χρονου δις χρυσού Παραολυμπιονίκη ήταν να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βλέπει την αναπηρία, με μια χορογραφία που, όπως είπε, «δεν είναι μια ιστορία οίκτου, αλλά δύναμης»