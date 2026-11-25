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Βίντεο: Παραολυμπιονίκης έχασε το προσθετικό του πόδι στον τελικό του αμερικανικού «Dancing with the Stars», συνέχισε να χορεύει και κατέκτησε την πρωτιά
Βίντεο: Παραολυμπιονίκης έχασε το προσθετικό του πόδι στον τελικό του αμερικανικού «Dancing with the Stars», συνέχισε να χορεύει και κατέκτησε την πρωτιά
Στόχος του 21χρονου δις χρυσού Παραολυμπιονίκη ήταν να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό βλέπει την αναπηρία, με μια χορογραφία που, όπως είπε, «δεν είναι μια ιστορία οίκτου, αλλά δύναμης»
Ένα απρόοπτο που δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει την προσπάθειά του και να κατακτήσει τη νίκη σημειώθηκε στον ζωντανό τελικό του αμερικανικού «Dancing with the Stars» στο Λος Άντζελες.
Πρωταγωνιστής ήταν ο 21χρονος Αμερικανός Έζρα Φρεχ, δις χρυσός Παραολυμπιονίκης του στίβου στους Αγώνες του Παρισιού το 2024, ο οποίος έχασε το προσθετικό του πόδι την ώρα που εκτελούσε τη χορογραφία του.
Παρά το απρόοπτο, συνέχισε να χορεύει, με τη βοήθεια της παρτενέρ του, Ντανιέλα Καραγκάτς, και κατάφερε να ολοκληρώσει την εμφάνισή του, αποσπώντας το απόλυτο 30άρι από τους κριτές.
Όταν, όμως, πήδηξε από τις σκάλες προς την πίστα, το τεχνητό μέλος αποσπάστηκε και έπεσε.
Ο Φρεχ είχε εξηγήσει πριν από τον τελικό ότι ήθελε η εμφάνισή τους να αναδείξει όσα μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, χωρίς η αναπηρία να παρουσιάζεται ως λόγος οίκτου.
«Θέλω να γιορτάσουμε όσα μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος όταν είναι διαφορετικός», είχε δηλώσει, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη χορογραφία. «Το τραγούδι μιλά για την κατάρριψη των στερεοτύπων. Δεν είναι μια ιστορία οίκτου, αλλά δύναμης», είχε προσθέσει.
Όπως αποκάλυψε, στη χορογραφία συμμετείχαν και χορευτές σε αναπηρικά αμαξίδια, καθώς κοινός στόχος τους ήταν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την αναπηρία.
Πρωταγωνιστής ήταν ο 21χρονος Αμερικανός Έζρα Φρεχ, δις χρυσός Παραολυμπιονίκης του στίβου στους Αγώνες του Παρισιού το 2024, ο οποίος έχασε το προσθετικό του πόδι την ώρα που εκτελούσε τη χορογραφία του.
Παρά το απρόοπτο, συνέχισε να χορεύει, με τη βοήθεια της παρτενέρ του, Ντανιέλα Καραγκάτς, και κατάφερε να ολοκληρώσει την εμφάνισή του, αποσπώντας το απόλυτο 30άρι από τους κριτές.
Δείτε το βίντεο με τον χορό του ζευγαριούΟ Φρεχ και η Καραγκάτς είχαν επιλέξει για την τελευταία τους εμφάνιση μια ιδιαίτερη χορογραφία υπό τους ήχους του «Numb» των Linkin Park. Ο 21χρονος ξεκίνησε χωρίς το προσθετικό πόδι, το οποίο φόρεσε κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Όταν, όμως, πήδηξε από τις σκάλες προς την πίστα, το τεχνητό μέλος αποσπάστηκε και έπεσε.
Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Αντί να διακόψει την εμφάνιση, συνέχισε να χορεύει, ενώ η Καραγκάτς φρόντισε να περισυλλέξει το προσθετικό μέλος και να τον βοηθήσει να το επανατοποθετήσει.
this has to be one of the most important and brilliant dances to ever grace that ballroom. ezra frech thank you for being so vulnerable and daniella karagach thank you for your mind. beyond perfection. #dwts https://t.co/lDlkvT9uef— grace ❀ EZRA MAURA (@meltwithyouliv) November 25, 2026
Η χορογραφία με μήνυμα κατά των στερεοτύπωνΗ χορογραφία είχε σχεδιαστεί με στόχο να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα για την αναπηρία και να αναδείξει ότι οι σωματικοί περιορισμοί δεν καθορίζουν τις δυνατότητες ενός ανθρώπου.
Ο Φρεχ είχε εξηγήσει πριν από τον τελικό ότι ήθελε η εμφάνισή τους να αναδείξει όσα μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, χωρίς η αναπηρία να παρουσιάζεται ως λόγος οίκτου.
«Θέλω να γιορτάσουμε όσα μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος όταν είναι διαφορετικός», είχε δηλώσει, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη χορογραφία. «Το τραγούδι μιλά για την κατάρριψη των στερεοτύπων. Δεν είναι μια ιστορία οίκτου, αλλά δύναμης», είχε προσθέσει.
Όπως αποκάλυψε, στη χορογραφία συμμετείχαν και χορευτές σε αναπηρικά αμαξίδια, καθώς κοινός στόχος τους ήταν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται την αναπηρία.
Από την πλευρά της, η Καραγκάτς είχε προαναγγείλει ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση θα ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εκπομπής. Σε συνέντευξή της στο επίσημο podcast του «Dancing with the Stars» είχε περιγράψει τη χορογραφία ως ιδιαίτερα ξεχωριστή και δυναμική, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία του διαγωνισμού.
Ezra Frech and Daniella Karagach are officially the Season 35 "Dancing with the Stars" winners! Here's some behind-the-scenes footage from Tuesday night's finale. #DWTS https://t.co/sB2cNmKlhF— ABC News (@ABC) November 25, 2026
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