Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Η μέρα που ο Γιούκιο Μισίμα επιχείρησε πραξικόπημα στο Τόκιο και έκανε χαρακίρι μπροστά στον στρατό - Η σκοτεινή διαδρομή του διάσημου συγγραφέα
Η μέρα που ο Γιούκιο Μισίμα επιχείρησε πραξικόπημα στο Τόκιο και έκανε χαρακίρι μπροστά στον στρατό - Η σκοτεινή διαδρομή του διάσημου συγγραφέα
Ο συγγραφέας πέρασε τη ζωή του καλλιεργώντας την ομορφιά, τόσο στο χαρτί όσο και στον καθρέφτη, μόνο και μόνο για να την τερματίσει με μια αυτοκτονία αλά σαμουράι - Και οι δύο πράξεις μαρτυρούσαν μια βαθιά ριζωμένη εμμονή
Στεκόμενος σε ένα μπαλκόνι, σαν να βρίσκεται στη σκηνή, η μικροκαμωμένη, άψογα περιποιημένη φιγούρα απευθύνεται στον στρατό που είναι συγκεντρωμένος από κάτω. Η φιγούρα αυτή είναι ο Γιούκιο Μισίμα, με πραγματικό όνομα Κιμιτάκε Χιραόκα, γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου του 1925.
Ήταν ο πιο διάσημος εν ζωή μυθιστοριογράφος της Ιαπωνίας όταν, στις 25 Νοεμβρίου 1970, πήγε σε μια στρατιωτική βάση στο Τόκιο, απήγαγε τον διοικητή, τον ανάγκασε να συγκεντρώσει τη φρουρά και στη συνέχεια προσπάθησε να υποκινήσει πραξικόπημα. Ξέσπασε εναντίον του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ κράτους και συντάγματος, επέπληξε τους στρατιώτες για την υποτακτικότητά τους και τους προκάλεσε να επαναφέρουν τον Αυτοκράτορα στην προπολεμική του θέση ως ζωντανού θεού και εθνικού ηγέτη. Το ακροατήριο, αρχικά ευγενικά σιωπηλό, ή απλώς αποσβολωμένο, σύντομα έπνιξε τη φωνή του με αποδοκιμασίες. Ο Μισίμα έκανε ένα βήμα πίσω, μπήκε μέσα και είπε: «Δεν νομίζω ότι με άκουσαν». Έπειτα γονάτισε και αυτοκτόνησε κάνοντας σεπούκου (γνωστό και ως χαρακίρι), την τελετουργική αυτοκτονία των Σαμουράι.
Ο θάνατος του Μισίμα σόκαρε την ιαπωνική κοινή γνώμη. Ήταν μια λογοτεχνική διασημότητα, ένας υπερβολικά αρρενωπός και προκλητικός, αλλά και μάλλον δύσκολος χαρακτήρας, ίσως παρόμοιος με τον Νόρμαν Μέιλερ στις ΗΠΑ ή τον Μισέλ Ουελμπέκ στη σημερινή Γαλλία.
Όμως αυτό που έμοιαζε με... πόζα είχε ξαφνικά γίνει πέρα για πέρα αληθινό. Ήταν το πρωί της έναρξης της 64ης συνόδου της Δίαιτας (Δίαιτα της Ρύπανσης), του κοινοβουλίου της Ιαπωνίας, και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας ήταν παρών. Η ομιλία του πρωθυπουργού για την κυβερνητική ατζέντα του επόμενου έτους επισκιάστηκε κάπως. Κανείς δεν είχε πεθάνει με σεπούκου από τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
«Κάποιοι πίστεψαν ότι είχε τρελαθεί, άλλοι ότι αυτή ήταν η τελευταία μιας σειράς επιδειξιομανών πράξεων, μια ακόμη έκφραση της επιθυμίας να σοκάρει για την οποία είχε γίνει διαβόητος», έγραψε η Ιαπωνίδα φιλόσοφος Χίντε Ισιγκούρο σε ένα δοκίμιο του 1975 για το The New York Review.
«Λίγοι άνθρωποι της πολιτικής δεξιάς είδαν τον θάνατό του ως μια πατριωτική χειρονομία διαμαρτυρίας ενάντια στη σύγχρονη Ιαπωνία. Άλλοι πίστεψαν ότι ήταν μια απελπισμένη, μακάβρια φάρσα, σκηνοθετημένη από έναν ταλαντούχο άνθρωπο που υπήρξε "τρομερό παιδί" (enfant terrible) και δεν άντεχε να ζήσει μέχρι τη μέση ηλικία και τη μετριότητα». Από την πλευρά του, ο Μισίμα είχε πει κάποτε στη σύζυγό του ότι «ακόμη κι αν δεν γίνω αμέσως κατανοητός, δεν πειράζει, γιατί θα με καταλάβει η Ιαπωνία σε 50 ή 100 χρόνια».
Το 1949, ο Μισίμα εμφανίστηκε στη λογοτεχνική σκηνή της Ιαπωνίας με τις «Εξομολογήσεις μιας μάσκας», ένα είδος αυτοβιογραφίας, ελαφρώς καλυμμένης ως μυθιστόρημα, που τον έκανε διάσημο λίγο μετά τα είκοσί του. Αφηγείται την ιστορία ενός λεπτεπίλεπτου, ευαίσθητου αγοριού που κρατείται σχεδόν αιχμάλωτο από τη γιαγιά του. Εκείνη είναι άρρωστη και τον βάζουν να τη φροντίζει. Αντί να παίζει έξω με άλλα αγόρια, μένει κλεισμένος μαζί της για χρόνια στο σκοτάδι της κρεβατοκάμαράς της, που μύριζε αρρωστημένα γλυκά.
Ήταν ο πιο διάσημος εν ζωή μυθιστοριογράφος της Ιαπωνίας όταν, στις 25 Νοεμβρίου 1970, πήγε σε μια στρατιωτική βάση στο Τόκιο, απήγαγε τον διοικητή, τον ανάγκασε να συγκεντρώσει τη φρουρά και στη συνέχεια προσπάθησε να υποκινήσει πραξικόπημα. Ξέσπασε εναντίον του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ κράτους και συντάγματος, επέπληξε τους στρατιώτες για την υποτακτικότητά τους και τους προκάλεσε να επαναφέρουν τον Αυτοκράτορα στην προπολεμική του θέση ως ζωντανού θεού και εθνικού ηγέτη. Το ακροατήριο, αρχικά ευγενικά σιωπηλό, ή απλώς αποσβολωμένο, σύντομα έπνιξε τη φωνή του με αποδοκιμασίες. Ο Μισίμα έκανε ένα βήμα πίσω, μπήκε μέσα και είπε: «Δεν νομίζω ότι με άκουσαν». Έπειτα γονάτισε και αυτοκτόνησε κάνοντας σεπούκου (γνωστό και ως χαρακίρι), την τελετουργική αυτοκτονία των Σαμουράι.
Ο θάνατος του Μισίμα σόκαρε την ιαπωνική κοινή γνώμη. Ήταν μια λογοτεχνική διασημότητα, ένας υπερβολικά αρρενωπός και προκλητικός, αλλά και μάλλον δύσκολος χαρακτήρας, ίσως παρόμοιος με τον Νόρμαν Μέιλερ στις ΗΠΑ ή τον Μισέλ Ουελμπέκ στη σημερινή Γαλλία.
Όμως αυτό που έμοιαζε με... πόζα είχε ξαφνικά γίνει πέρα για πέρα αληθινό. Ήταν το πρωί της έναρξης της 64ης συνόδου της Δίαιτας (Δίαιτα της Ρύπανσης), του κοινοβουλίου της Ιαπωνίας, και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας ήταν παρών. Η ομιλία του πρωθυπουργού για την κυβερνητική ατζέντα του επόμενου έτους επισκιάστηκε κάπως. Κανείς δεν είχε πεθάνει με σεπούκου από τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
«Κάποιοι πίστεψαν ότι είχε τρελαθεί, άλλοι ότι αυτή ήταν η τελευταία μιας σειράς επιδειξιομανών πράξεων, μια ακόμη έκφραση της επιθυμίας να σοκάρει για την οποία είχε γίνει διαβόητος», έγραψε η Ιαπωνίδα φιλόσοφος Χίντε Ισιγκούρο σε ένα δοκίμιο του 1975 για το The New York Review.
«Λίγοι άνθρωποι της πολιτικής δεξιάς είδαν τον θάνατό του ως μια πατριωτική χειρονομία διαμαρτυρίας ενάντια στη σύγχρονη Ιαπωνία. Άλλοι πίστεψαν ότι ήταν μια απελπισμένη, μακάβρια φάρσα, σκηνοθετημένη από έναν ταλαντούχο άνθρωπο που υπήρξε "τρομερό παιδί" (enfant terrible) και δεν άντεχε να ζήσει μέχρι τη μέση ηλικία και τη μετριότητα». Από την πλευρά του, ο Μισίμα είχε πει κάποτε στη σύζυγό του ότι «ακόμη κι αν δεν γίνω αμέσως κατανοητός, δεν πειράζει, γιατί θα με καταλάβει η Ιαπωνία σε 50 ή 100 χρόνια».
Το 1949, ο Μισίμα εμφανίστηκε στη λογοτεχνική σκηνή της Ιαπωνίας με τις «Εξομολογήσεις μιας μάσκας», ένα είδος αυτοβιογραφίας, ελαφρώς καλυμμένης ως μυθιστόρημα, που τον έκανε διάσημο λίγο μετά τα είκοσί του. Αφηγείται την ιστορία ενός λεπτεπίλεπτου, ευαίσθητου αγοριού που κρατείται σχεδόν αιχμάλωτο από τη γιαγιά του. Εκείνη είναι άρρωστη και τον βάζουν να τη φροντίζει. Αντί να παίζει έξω με άλλα αγόρια, μένει κλεισμένος μαζί της για χρόνια στο σκοτάδι της κρεβατοκάμαράς της, που μύριζε αρρωστημένα γλυκά.
Το μυαλό του αγοριού αναπτύσσεται μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Η φαντασία και η πραγματικότητα δεν διαχωρίζονται ποτέ πλήρως· η φαντασία, η ισχυρότερη δίδυμη αδερφή, κυριαρχεί. Μέχρι τη στιγμή που η γιαγιά πεθαίνει και το αγόρι βγαίνει έξω, έχει αναπτύξει εμμονή με το παιχνίδι των ρόλων, με τη ζωή ως θέατρο. Δεν μπορεί να αντισταθεί στο να επικαλύπτει τη ζωή γύρω του με φαντασιώσεις. Άνδρες και αγόρια, ειδικά οι μυώδεις και ευθύς χαρακτήρες, αναλαμβάνουν ρόλους στις ζωντανές, συχνά βίαιες ονειροπολήσεις του. Ταυτόχρονα, έχει εμμονή με τη δική του «απόκλιση» και με το να φαίνεται φυσιολογικός. Μαθαίνει πώς να παίζει τον δικό του ρόλο: «Η απρόθυμη μεταμφίεση είχε ξεκινήσει».
Ο αφηγητής γράφει ότι «αποδέχτηκε αισθησιακά το δόγμα του θανάτου που ήταν δημοφιλές κατά τη διάρκεια του πολέμου», όταν η επιστράτευση και η αυτοθυσία έμοιαζαν βέβαιες και επικείμενες, και πράγματι ο Μισίμα είχε για πάντα εμμονή με την ιδέα ότι η ομορφιά είναι πιο όμορφη όταν είναι εφήμερη – και πάνω απ' όλα στο χείλος της καταστροφής.
Αυτό το δόγμα αναμειγνύεται με τον θαυμασμό για το ανδρικό σώμα, ένα σώμα που στερείται ο φιλάσθενος αφηγητής, για να γεννήσει φαντασιώσεις γενναίων πολεμιστών και του αιματηρού χαμού τους. Αυτός ο ιδιωτικός κόσμος της «Νύχτας, του Αίματος και του Θανάτου» ήταν γεμάτος από τις «πιο εκλεπτυσμένες σκληρότητες και τα πιο εξαίσια εγκλήματα», όλα εξιστορημένα με μια ψυχρή αποστασιοποίηση.
Ο Μίσιμα τα είχε και τα δύο, σκανδαλίζοντας την κοινωνία ενώ διατηρούσε ένα ίχνος άρνησης
Ωστόσο, οι «Εξομολογήσεις μιας μάσκας» υποδηλώνουν επίσης τη γλιστερή αλληλεπίδραση μεταξύ παράστασης και πραγματικότητας που χαρακτήριζε ό,τι έκανε και έγραφε ο Μισίμα.
Έδινε την εντύπωση ότι αποκάλυπτε τον συγγραφέα παγιδευμένο σε μια σκοτεινή πάλη με τον εαυτό του, ενώ ταυτόχρονα άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να επρόκειτο απλώς για μια αριστοτεχνική χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιότητας. Ο Μισίμα τα είχε και τα δύο, σκανδαλίζοντας την κοινωνία ενώ διατηρούσε ένα ίχνος άρνησης.
Η συνταγή πέτυχε. Μετέτρεψε τον Μισίμα στο enfant terrible της μεταπολεμικής ιαπωνικής λογοτεχνίας και του χάρισε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό στη χώρα του.
Αν και παρακμιακός, ήταν ένας πειθαρχημένος και παραγωγικός συγγραφέας, παράγοντας σωρούς από λαϊκά αναγνώσματα παράλληλα με υψηλή λογοτεχνία και δεκάδες θεατρικά έργα.
Διείσδυσε στην υψηλή κοινωνία του Τόκιο με την ίδια προσήλωση, καλλιεργώντας μια εικόνα δανδή. Το πρόσωπό του, με τα έντονα ζυγωματικά και τα απαλά μάτια, έγραφε καλά στον φακό.
Και ήταν φίλος με τα ξένα ειδησεογραφικά γραφεία και τους ανταποκριτές τους, κερδίζοντας την εύνοιά τους και κάνοντας ό,τι μπορούσε για να επεκτείνει τη φήμη του πέρα από τον Ειρηνικό, με αρκετή επιτυχία.
«Αν ο Άκιο Μορίτα της Sony ήταν ο πιο διάσημος Ιάπωνας στο εξωτερικό», έγραφε ο Τζον Νέιθαν (John Weil Nathan) , μεταφραστής και αργότερα βιογράφος του Μισίμα, «ο Μισίμα ερχόταν δεύτερος σε απόσταση αναπνοής».
Τα μυθιστορήματα του Μισίμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50 άντλησαν ως επί το πλείστον από την ίδια υπαινικτικά αυτοβιογραφική φλέβα με τις «Εξομολογήσεις μιας μάσκας».
Στο βιβλίο του «Εξομολογήσεις μίας Μάσκας», ο Μισίμα έγραψε ότι ένιωσε πρώτη φορά σεξουαλική διέγερση, όταν αντίκρισε μία εικόνα του βασανισμένου Αγίου Σεβαστιανού, από το ζωγράφο Γκουίντο Ρένι.
Ο Άγιος ήταν ημίγυμνος, δεμένος σε ένα δέντρο και βέλη προεξείχαν από το κορμί του. Η εικόνα έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στον συγγραφέα, που φωτογραφήθηκε στην ίδια στάση, πολλά χρόνια αργότερα.
Στα «Απαγορευμένα χρώματα» (1951), ένας ηλικιωμένος συγγραφέας χειραγωγεί έναν νεαρό ομοφυλόφιλο άντρα που έχει αρραβωνιαστεί από συμφέρον και για οικονομική ασφάλεια.
Στον «Ναό του Χρυσού Περιπτέρου» (1956), ένας δόκιμος μοναχός στον ναό μαγεύεται από την ομορφιά του πιστεύοντας ότι θα καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς, και όταν ο ναός επιβιώνει από τον πόλεμο, αναλαμβάνει ο ίδιος να τον καταστρέψει.
Και στο «Σπίτι της Κιόκο» (1959), ένας πυγμάχος ασπάζεται τη δεξιά πολιτική, ενώ ένας ηθοποιός εμπλέκεται σε μια σαδομαζοχιστική σεξουαλική σχέση που καταλήγει σε διπλή αυτοκτονία.
Η θεματολογία του Μισίμα ήταν δική του, αλλά στο ύφος, τουλάχιστον, θεωρούνταν προστατευόμενος του βραβευμένου με Νόμπελ Γιασουνάρι Καουαμπάτα, ο οποίος έβλεπε τη λειτουργία της λογοτεχνίας ως καλλιτεχνική και όχι προπαγανδιστική.
Μεγάλο μέρος της γραφής του Μισίμα φαίνεται να προσκολλάται απόλυτα σε αυτή την πεποίθηση, με το επίσημο, σχεδόν παραδοσιακό ύφος του να εστιάζει πάνω απ' όλα στην έντονα αισθησιακή περιγραφή.
Στραμμένη σε σώματα, ρούχα και αρώματα, αυτή η επιλεκτική απεικόνιση είναι σχεδόν φετιχιστική. «Το σοκαριστικό αγκάλιασμα του διάφανου νάιλον και του απομιμητικού δαμασκηνού υφάσματος του καναπέ έδινε στο δωμάτιο μια αίσθηση αναταραχής...
Το οξύ σφύριγμα της ζώνης καθώς λυνόταν, σαν προειδοποίηση ερπετού, ακολουθήθηκε από έναν πιο απαλό θρόισμα καθώς το κιμονό γλιστρούσε στο πάτωμα». (Από τον Ναυτικό που αρνήθηκε τη θάλασσα, 1963).
Όμως στη συνέχεια κάτι άλλαξε, και στη δεκαετία του '60 μπορεί να ειπωθεί ότι ξεκινά η πολιτική φάση της ζωής του Μισίμα.
Έχοντας παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν καθαρόαιμο αισθητιστή, έναν παρακμιακό ρομαντικό, τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του ο Μισίμα υπέστη μια μεταμόρφωση.
Τότε ήταν που ξεκίνησε το bodybuilding, κάνοντας βάρη στο γυμναστήριο για δύο ώρες την ημέρα, προκειμένου να προσθέσει μυϊκή μάζα στο εύθραυστο σώμα του ύψους 1,60 μ.
Άρχισε επίσης να μαυρίζει στον ήλιο και συγκρότησε μια ομάδα δεξιών φοιτητών πανεπιστημίου, τους οποίους καθοδηγούσε σε προγράμματα εκγύμνασης.
Ο δηλωμένος σκοπός αυτής της «Εταιρείας της Ασπίδας» ήταν να συνδράμει τον στρατό σε περίπτωση κομμουνιστικής επανάστασης.
Πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση υπήρχε ένα σκεπτικό το οποίο, αν δεν αποστάχθηκε, τουλάχιστον συμπυκνώθηκε στο Ήλιος και Ατσάλι: Τέχνη, Δράση και Τελετουργικός Θάνατος, ένα αινιγματικό δοκίμιο που δημοσιεύθηκε το 1968, δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του.
Κοιτάζοντας πίσω, είδε ότι είχε διαβρωθεί και αποδυναμωθεί από την υπερβολή της φαντασίας και των λέξεων, και την έλλειψη υλικότητας και δράσης. «Στον μέσο άνθρωπο, φαντάζομαι, το σώμα προηγείται της γλώσσας», γράφει ο Μισίμα.
«Στη δική μου περίπτωση, οι λέξεις ήρθαν πρώτες απ' όλα· έπειτα, καθυστερημένα, με κάθε ένδειξη ακραίας απροθυμίας, και ήδη ντυμένη με έννοιες, ήρθε η σάρκα. Ήταν ήδη, όπως είναι αυτονόητο, θλιβερά φθαρμένη από τις λέξεις». Επιδίωξε να επαναφέρει την ισορροπία μέσα του και αναβίωσε μια παλιά έννοια των Σαμουράι, την «αρμονία της πένας και του ξίφους». Λαχταρούσε να τον βλέπουν, να γίνει, ένας «άνθρωπος της δράσης».
«Δυστυχώς, το 95% των ανθρώπων το κάνουν ανάποδα, με τους πανέμορφους ανθρώπους να σέρνονται μέχρι τα ογδόντα τους και τους απαίσιους ανόητους να πέφτουν νεκροί στα 21». Ο Μισίμα ένιωθε ότι η στιγμή του περνούσε και άρχισε να σχεδιάζει την τελευταία του πράξη.
Όλοι, κάποια στιγμή, βλέπουν τη ζωή ως σκηνή. Όμως ελάχιστοι ζουν και χορογραφούν τη ζωή τους ως θέατρο, και ακόμη λιγότεροι θα χρησιμοποιούσαν το σεπούκου για να κλείσουν την παράστασή τους. Για τον Μισίμα, ωστόσο, ήταν η κορύφωση μιας ισόβιας φαντασίωσης. Τα στοιχεία υπήρχαν εκεί από την πρώτη στιγμή, στις «Εξομολογήσεις μιας μάσκας»: στρατιώτες, θάνατος και αίμα. Η αυτομεταμόρφωσή του σε πολεμιστή τον είχε καταστήσει το αντικείμενο του πόθου του: κάτι όμορφο, κάτι που άξιζε να καταστραφεί.
Και η εμμονή με το σεπούκου είχε αναπτυχθεί σε κοινή θέα. Ο Μισίμα είχε μάλιστα γράψει και πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία μικρού μήκους, τον Πατριωτισμό, στην οποία το αναπαριστούσε με κάθε λεπτομέρεια. Ίσως η τελευταία πράξη του Μισίμα να ήταν και μια πολιτική διαμαρτυρία, αλλά σίγουρα ήταν θάνατος ως τέχνη.
Το πρωί της τελευταίας του ημέρας, ο Μισίμα ταχυδρόμησε στον εκδότη του το τελευταίο βιβλίο της τετραλογίας του, «Η θάλασσα της γονιμότητας». Αυτά τα τέσσερα βιβλία, γραμμένα σε μια ξέφρενη έκρηξη δημιουργικότητας, ήταν κάτι καινούργιο.
Ξεκινώντας το 1912, λίγο μετά τον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο, και καταλήγοντας το 1975, καλύπτουν μια περίοδο τεράστιων αλλαγών:
από την άνοδο της Αυτοκρατορικής Ιαπωνίας, μέσω της ολοκληρωτικής καταστροφής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έως την ανάδυση μιας καπιταλιστικής, καταναλωτικής Ιαπωνίας. Συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός χαρακτήρα, του Χόντα, ίσως ενός προσωπείου του ίδιου του Μισίμα και της επαναλαμβανόμενης μετενσάρκωσης του παιδικού του φίλου, μιας διαχρονικής ψυχής που περιβάλλεται από την αλλαγή και την παρακμή.
Σε σύγκριση με τα πρώιμα έργα του Μισίμα, «Η θάλασσα της γονιμότητας» περιέχει πολύ πυκνό φιλοσοφικό στοχασμό. Και, μετά τον δεύτερο τόμο, τα βιβλία δίνουν την αίσθηση της βιασύνης, γινόμενα ολοένα και πιο λεπτά. Ο Μισίμα έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου τόμου, «Η πτώση του αγγέλου», κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη θάλασσα τον Αύγουστο του 1970.
Σε μια επιστολή με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 1970, προς έναν μέντορά του, τον Φούμιο Κιγιομίζου, ο Μισίμα έγραψε: «Για μένα, η ολοκλήρωση αυτού (του βιβλίου) δεν είναι τίποτα λιγότερο από το τέλος του κόσμου». Οι τελευταίες γραμμές της Πτώσης του αγγέλου είναι απόλυτα γαλήνιες.
«Ήταν ένας φωτεινός, ήσυχος κήπος, χωρίς εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Σαν κομποσκοίνι που τρίβεται ανάμεσα στα χέρια, κυριαρχούσε το τερέτισμα των τζιτζικιών.
Δεν υπήρχε κανένας άλλος ήχος. Ο κήπος ήταν άδειος. Είχε έρθει, σκέφτηκε ο Χόντα, σε έναν τόπο που δεν είχε αναμνήσεις, τίποτα. Ο μεσημεριανός ήλιος του καλοκαιριού πλημμύριζε τον ακίνητο κήπο».
Οι Ιάπωνες δεν αντιμετώπισαν με συμπάθεια το θάνατο του Μισίμα. Ένιωσαν ότι με τη εμμονή τους στις ιαπωνικές παραδόσεις, ο συγγραφέας δυσφήμησε τη χώρα, που προσπαθούσε να εκσυγχρονιστεί και να συμβαδίσει με τις χώρες της Δύσης.
Πηγή: BBC news
Photo Credits: Getty images
Ομορφιά και καταστροφήΟι «Εξομολογήσεις μιας μάσκας» συνεχίζονται μέχρι το τέλος της εφηβείας του αγοριού, περιγράφοντας λεπτομερώς τη συνυφασμένη εξέλιξη της εσωτερικής και εξωτερικής του ζωής, καθώς και την ομοφυλοφιλική του αφύπνιση. Από πολλές απόψεις, το βιβλίο αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της μετέπειτα ζωής και του έργου του Μισίμα. Αποκαλύπτει τις ρίζες της αισθητικής ευαισθησίας, τόσο στενά συνδεδεμένης με τη σεξουαλικότητά του, η οποία αποδείχθηκε η καθοδηγητική του εμμονή.
Ο αφηγητής γράφει ότι «αποδέχτηκε αισθησιακά το δόγμα του θανάτου που ήταν δημοφιλές κατά τη διάρκεια του πολέμου», όταν η επιστράτευση και η αυτοθυσία έμοιαζαν βέβαιες και επικείμενες, και πράγματι ο Μισίμα είχε για πάντα εμμονή με την ιδέα ότι η ομορφιά είναι πιο όμορφη όταν είναι εφήμερη – και πάνω απ' όλα στο χείλος της καταστροφής.
Αυτό το δόγμα αναμειγνύεται με τον θαυμασμό για το ανδρικό σώμα, ένα σώμα που στερείται ο φιλάσθενος αφηγητής, για να γεννήσει φαντασιώσεις γενναίων πολεμιστών και του αιματηρού χαμού τους. Αυτός ο ιδιωτικός κόσμος της «Νύχτας, του Αίματος και του Θανάτου» ήταν γεμάτος από τις «πιο εκλεπτυσμένες σκληρότητες και τα πιο εξαίσια εγκλήματα», όλα εξιστορημένα με μια ψυχρή αποστασιοποίηση.
Ο Μίσιμα τα είχε και τα δύο, σκανδαλίζοντας την κοινωνία ενώ διατηρούσε ένα ίχνος άρνησης
Ωστόσο, οι «Εξομολογήσεις μιας μάσκας» υποδηλώνουν επίσης τη γλιστερή αλληλεπίδραση μεταξύ παράστασης και πραγματικότητας που χαρακτήριζε ό,τι έκανε και έγραφε ο Μισίμα.
Έδινε την εντύπωση ότι αποκάλυπτε τον συγγραφέα παγιδευμένο σε μια σκοτεινή πάλη με τον εαυτό του, ενώ ταυτόχρονα άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να επρόκειτο απλώς για μια αριστοτεχνική χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιότητας. Ο Μισίμα τα είχε και τα δύο, σκανδαλίζοντας την κοινωνία ενώ διατηρούσε ένα ίχνος άρνησης.
Η συνταγή πέτυχε. Μετέτρεψε τον Μισίμα στο enfant terrible της μεταπολεμικής ιαπωνικής λογοτεχνίας και του χάρισε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό στη χώρα του.
Αν και παρακμιακός, ήταν ένας πειθαρχημένος και παραγωγικός συγγραφέας, παράγοντας σωρούς από λαϊκά αναγνώσματα παράλληλα με υψηλή λογοτεχνία και δεκάδες θεατρικά έργα.
Διείσδυσε στην υψηλή κοινωνία του Τόκιο με την ίδια προσήλωση, καλλιεργώντας μια εικόνα δανδή. Το πρόσωπό του, με τα έντονα ζυγωματικά και τα απαλά μάτια, έγραφε καλά στον φακό.
Και ήταν φίλος με τα ξένα ειδησεογραφικά γραφεία και τους ανταποκριτές τους, κερδίζοντας την εύνοιά τους και κάνοντας ό,τι μπορούσε για να επεκτείνει τη φήμη του πέρα από τον Ειρηνικό, με αρκετή επιτυχία.
«Αν ο Άκιο Μορίτα της Sony ήταν ο πιο διάσημος Ιάπωνας στο εξωτερικό», έγραφε ο Τζον Νέιθαν (John Weil Nathan) , μεταφραστής και αργότερα βιογράφος του Μισίμα, «ο Μισίμα ερχόταν δεύτερος σε απόσταση αναπνοής».
Τα μυθιστορήματα του Μισίμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50 άντλησαν ως επί το πλείστον από την ίδια υπαινικτικά αυτοβιογραφική φλέβα με τις «Εξομολογήσεις μιας μάσκας».
Στο βιβλίο του «Εξομολογήσεις μίας Μάσκας», ο Μισίμα έγραψε ότι ένιωσε πρώτη φορά σεξουαλική διέγερση, όταν αντίκρισε μία εικόνα του βασανισμένου Αγίου Σεβαστιανού, από το ζωγράφο Γκουίντο Ρένι.
Ο Άγιος ήταν ημίγυμνος, δεμένος σε ένα δέντρο και βέλη προεξείχαν από το κορμί του. Η εικόνα έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στον συγγραφέα, που φωτογραφήθηκε στην ίδια στάση, πολλά χρόνια αργότερα.
Στα «Απαγορευμένα χρώματα» (1951), ένας ηλικιωμένος συγγραφέας χειραγωγεί έναν νεαρό ομοφυλόφιλο άντρα που έχει αρραβωνιαστεί από συμφέρον και για οικονομική ασφάλεια.
Στον «Ναό του Χρυσού Περιπτέρου» (1956), ένας δόκιμος μοναχός στον ναό μαγεύεται από την ομορφιά του πιστεύοντας ότι θα καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς, και όταν ο ναός επιβιώνει από τον πόλεμο, αναλαμβάνει ο ίδιος να τον καταστρέψει.
Και στο «Σπίτι της Κιόκο» (1959), ένας πυγμάχος ασπάζεται τη δεξιά πολιτική, ενώ ένας ηθοποιός εμπλέκεται σε μια σαδομαζοχιστική σεξουαλική σχέση που καταλήγει σε διπλή αυτοκτονία.
Η θεματολογία του Μισίμα ήταν δική του, αλλά στο ύφος, τουλάχιστον, θεωρούνταν προστατευόμενος του βραβευμένου με Νόμπελ Γιασουνάρι Καουαμπάτα, ο οποίος έβλεπε τη λειτουργία της λογοτεχνίας ως καλλιτεχνική και όχι προπαγανδιστική.
Μεγάλο μέρος της γραφής του Μισίμα φαίνεται να προσκολλάται απόλυτα σε αυτή την πεποίθηση, με το επίσημο, σχεδόν παραδοσιακό ύφος του να εστιάζει πάνω απ' όλα στην έντονα αισθησιακή περιγραφή.
Στραμμένη σε σώματα, ρούχα και αρώματα, αυτή η επιλεκτική απεικόνιση είναι σχεδόν φετιχιστική. «Το σοκαριστικό αγκάλιασμα του διάφανου νάιλον και του απομιμητικού δαμασκηνού υφάσματος του καναπέ έδινε στο δωμάτιο μια αίσθηση αναταραχής...
Το οξύ σφύριγμα της ζώνης καθώς λυνόταν, σαν προειδοποίηση ερπετού, ακολουθήθηκε από έναν πιο απαλό θρόισμα καθώς το κιμονό γλιστρούσε στο πάτωμα». (Από τον Ναυτικό που αρνήθηκε τη θάλασσα, 1963).
Όμως στη συνέχεια κάτι άλλαξε, και στη δεκαετία του '60 μπορεί να ειπωθεί ότι ξεκινά η πολιτική φάση της ζωής του Μισίμα.
Έχοντας παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν καθαρόαιμο αισθητιστή, έναν παρακμιακό ρομαντικό, τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του ο Μισίμα υπέστη μια μεταμόρφωση.
Τότε ήταν που ξεκίνησε το bodybuilding, κάνοντας βάρη στο γυμναστήριο για δύο ώρες την ημέρα, προκειμένου να προσθέσει μυϊκή μάζα στο εύθραυστο σώμα του ύψους 1,60 μ.
Άρχισε επίσης να μαυρίζει στον ήλιο και συγκρότησε μια ομάδα δεξιών φοιτητών πανεπιστημίου, τους οποίους καθοδηγούσε σε προγράμματα εκγύμνασης.
Ο δηλωμένος σκοπός αυτής της «Εταιρείας της Ασπίδας» ήταν να συνδράμει τον στρατό σε περίπτωση κομμουνιστικής επανάστασης.
Πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση υπήρχε ένα σκεπτικό το οποίο, αν δεν αποστάχθηκε, τουλάχιστον συμπυκνώθηκε στο Ήλιος και Ατσάλι: Τέχνη, Δράση και Τελετουργικός Θάνατος, ένα αινιγματικό δοκίμιο που δημοσιεύθηκε το 1968, δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του.
Κοιτάζοντας πίσω, είδε ότι είχε διαβρωθεί και αποδυναμωθεί από την υπερβολή της φαντασίας και των λέξεων, και την έλλειψη υλικότητας και δράσης. «Στον μέσο άνθρωπο, φαντάζομαι, το σώμα προηγείται της γλώσσας», γράφει ο Μισίμα.
«Στη δική μου περίπτωση, οι λέξεις ήρθαν πρώτες απ' όλα· έπειτα, καθυστερημένα, με κάθε ένδειξη ακραίας απροθυμίας, και ήδη ντυμένη με έννοιες, ήρθε η σάρκα. Ήταν ήδη, όπως είναι αυτονόητο, θλιβερά φθαρμένη από τις λέξεις». Επιδίωξε να επαναφέρει την ισορροπία μέσα του και αναβίωσε μια παλιά έννοια των Σαμουράι, την «αρμονία της πένας και του ξίφους». Λαχταρούσε να τον βλέπουν, να γίνει, ένας «άνθρωπος της δράσης».
Μια τελευταία έκρηξη δημιουργικότηταςΟ Μισίμα βρισκόταν πλέον στα σαράντα του και είχε οξεία επίγνωση της ηλικίας του. «Οι όμορφοι πρέπει να πεθαίνουν νέοι, και όλοι οι άλλοι να ζουν όσο το δυνατόν περισσότερο», έγραψε σε ένα κείμενο για τον πρόωρο θάνατο του ηθοποιού Τζέιμς Ντιν.
«Δυστυχώς, το 95% των ανθρώπων το κάνουν ανάποδα, με τους πανέμορφους ανθρώπους να σέρνονται μέχρι τα ογδόντα τους και τους απαίσιους ανόητους να πέφτουν νεκροί στα 21». Ο Μισίμα ένιωθε ότι η στιγμή του περνούσε και άρχισε να σχεδιάζει την τελευταία του πράξη.
Όλοι, κάποια στιγμή, βλέπουν τη ζωή ως σκηνή. Όμως ελάχιστοι ζουν και χορογραφούν τη ζωή τους ως θέατρο, και ακόμη λιγότεροι θα χρησιμοποιούσαν το σεπούκου για να κλείσουν την παράστασή τους. Για τον Μισίμα, ωστόσο, ήταν η κορύφωση μιας ισόβιας φαντασίωσης. Τα στοιχεία υπήρχαν εκεί από την πρώτη στιγμή, στις «Εξομολογήσεις μιας μάσκας»: στρατιώτες, θάνατος και αίμα. Η αυτομεταμόρφωσή του σε πολεμιστή τον είχε καταστήσει το αντικείμενο του πόθου του: κάτι όμορφο, κάτι που άξιζε να καταστραφεί.
Και η εμμονή με το σεπούκου είχε αναπτυχθεί σε κοινή θέα. Ο Μισίμα είχε μάλιστα γράψει και πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία μικρού μήκους, τον Πατριωτισμό, στην οποία το αναπαριστούσε με κάθε λεπτομέρεια. Ίσως η τελευταία πράξη του Μισίμα να ήταν και μια πολιτική διαμαρτυρία, αλλά σίγουρα ήταν θάνατος ως τέχνη.
Το πρωί της τελευταίας του ημέρας, ο Μισίμα ταχυδρόμησε στον εκδότη του το τελευταίο βιβλίο της τετραλογίας του, «Η θάλασσα της γονιμότητας». Αυτά τα τέσσερα βιβλία, γραμμένα σε μια ξέφρενη έκρηξη δημιουργικότητας, ήταν κάτι καινούργιο.
Ξεκινώντας το 1912, λίγο μετά τον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο, και καταλήγοντας το 1975, καλύπτουν μια περίοδο τεράστιων αλλαγών:
από την άνοδο της Αυτοκρατορικής Ιαπωνίας, μέσω της ολοκληρωτικής καταστροφής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έως την ανάδυση μιας καπιταλιστικής, καταναλωτικής Ιαπωνίας. Συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός χαρακτήρα, του Χόντα, ίσως ενός προσωπείου του ίδιου του Μισίμα και της επαναλαμβανόμενης μετενσάρκωσης του παιδικού του φίλου, μιας διαχρονικής ψυχής που περιβάλλεται από την αλλαγή και την παρακμή.
Σε σύγκριση με τα πρώιμα έργα του Μισίμα, «Η θάλασσα της γονιμότητας» περιέχει πολύ πυκνό φιλοσοφικό στοχασμό. Και, μετά τον δεύτερο τόμο, τα βιβλία δίνουν την αίσθηση της βιασύνης, γινόμενα ολοένα και πιο λεπτά. Ο Μισίμα έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου τόμου, «Η πτώση του αγγέλου», κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη θάλασσα τον Αύγουστο του 1970.
Σε μια επιστολή με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 1970, προς έναν μέντορά του, τον Φούμιο Κιγιομίζου, ο Μισίμα έγραψε: «Για μένα, η ολοκλήρωση αυτού (του βιβλίου) δεν είναι τίποτα λιγότερο από το τέλος του κόσμου». Οι τελευταίες γραμμές της Πτώσης του αγγέλου είναι απόλυτα γαλήνιες.
«Ήταν ένας φωτεινός, ήσυχος κήπος, χωρίς εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Σαν κομποσκοίνι που τρίβεται ανάμεσα στα χέρια, κυριαρχούσε το τερέτισμα των τζιτζικιών.
Δεν υπήρχε κανένας άλλος ήχος. Ο κήπος ήταν άδειος. Είχε έρθει, σκέφτηκε ο Χόντα, σε έναν τόπο που δεν είχε αναμνήσεις, τίποτα. Ο μεσημεριανός ήλιος του καλοκαιριού πλημμύριζε τον ακίνητο κήπο».
Οι Ιάπωνες δεν αντιμετώπισαν με συμπάθεια το θάνατο του Μισίμα. Ένιωσαν ότι με τη εμμονή τους στις ιαπωνικές παραδόσεις, ο συγγραφέας δυσφήμησε τη χώρα, που προσπαθούσε να εκσυγχρονιστεί και να συμβαδίσει με τις χώρες της Δύσης.
Πηγή: BBC news
Photo Credits: Getty images
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα