Η μέρα που ο Γιούκιο Μισίμα επιχείρησε πραξικόπημα στο Τόκιο και έκανε χαρακίρι μπροστά στον στρατό - Η σκοτεινή διαδρομή του διάσημου συγγραφέα

Ο συγγραφέας πέρασε τη ζωή του καλλιεργώντας την ομορφιά, τόσο στο χαρτί όσο και στον καθρέφτη, μόνο και μόνο για να την τερματίσει με μια αυτοκτονία αλά σαμουράι - Και οι δύο πράξεις μαρτυρούσαν μια βαθιά ριζωμένη εμμονή