Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η 5η δόση Νοεμβρίου
Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η 5η δόση Νοεμβρίου
Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η 5η δόση Νοεμβρίου 2026, τι ώρα εμφανίζονται τα χρήματα στα ATM και πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα αιτήσεων
Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά και έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους.
Η καταβολή αφορά χιλιάδες οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, με το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα είχε κλείσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των αιτήσεων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Αιτήσεις που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά, χωρίς να έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν συμπεριλαμβάνονται στην πληρωμή.
-Η σχολική μονάδα φοίτησης.
-Η τάξη του μαθητή.
-Ο αριθμός μητρώου του μαθητή.
Η καταβολή αφορά χιλιάδες οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, με το ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.
Ποιοι θα πληρωθούν την πέμπτη δόσηΤην πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού θα λάβουν όσοι έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση Α21 για το 2026 και αυτή έχει εγκριθεί.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα είχε κλείσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των αιτήσεων και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Αιτήσεις που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά, χωρίς να έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν συμπεριλαμβάνονται στην πληρωμή.
Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι του Α21Το ύψος του επιδόματος παιδιού εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το ποσό κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί, ενώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, το ποσό διπλασιάζεται και διαμορφώνεται από 56 έως 140 ευρώ τον μήνα.
Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς στην αίτηση Α21Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση Α21 πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά:
-Η σχολική μονάδα φοίτησης.
-Η τάξη του μαθητή.
-Ο αριθμός μητρώου του μαθητή.
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