Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η 5η δόση Νοεμβρίου 2026, τι ώρα εμφανίζονται τα χρήματα στα ATM και πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα αιτήσεων