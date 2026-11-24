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Χάρη σε δύο γαλοπούλες έδωσε ο Τραμπ για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Χάρη σε δύο γαλοπούλες έδωσε ο Τραμπ για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Πριν τηρήσει το έθιμο, μίλησε για το νέο ελικοδρόμιο, την πτώση των τιμών αλλά και για τη νέα αίθουσα χορού
Ακόμη και σε ένα χαριτωμένο και τόσο αμερικάνικο έθιμο, όπως αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει χάρη σε δύο γαλοπούλες πριν τις σφάξουν για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει την ευκαιρία να μιλήσει για τον ίδιο και να παραπονεθεί.
Όπως έγινε και σήμερα Τρίτη κατά τη μικρή τελετή στον Λευκό Οίκο με παρούσα τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.
Οι ευνοούμενες γαλοπούλες ήταν η Ελευθερία (Freedom) και η Πουπουλένια (Feathers). Τα ονόματα δεν του άρεσαν πολύ -«έχω ακούσει και καλύτερα, είναι λίγο εκτός τόπου», σχολίασε- αλλά τους έδωσε χάρη.
Πριν φτάσει εκεί ο Τραμπ μίλησε σχεδόν εφ'όλης της ύλης.
Μόλις έφτασε στο βήμα, άρχισε να εκθειάζει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, «το οποίο θα χρησιμοποιούμε και για άλλα πράγματα». Γενικά όμως ο Λευκός Οίκος «ποτέ δεν ήταν ωραιότερος από τώρα».
Συνέχισε μιλώντας για τις τιμές και των πώς η κυβέρνησή του «κληρονόμησε τις υψηλότερες τιμές και τον χειρότερο πληθωρισμό» και τα ρίχνει μέρα με τη μέρα.
Αλλά εξέφρασε και την απορία «τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες εκλογές», ζητώντας να βρεθεί κάποιος να του εξηγήσει. Σε άλλο σημείο ισχυρίστηκε ότι «δημιουργήσαμε 25 τρισ. δολάρια σε πλούτο και χάσαμε 6 τρισ. στις εκλογές», χωρίς να εξηγήσει από που προκύπτουν οι (τεράστιοι) αριθμοί.
Κλείνοντας υποσχέθηκε ότι του χρόνου θα δώσει χάρη στις γαλοπούλες στην αίθουσα χορού που χτίζει στον Λευκό Οίκο, «ένα από τα πιο ασφαλή σημεία» που έχουν κατασκευαστεί.
Όπως έγινε και σήμερα Τρίτη κατά τη μικρή τελετή στον Λευκό Οίκο με παρούσα τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.
Οι ευνοούμενες γαλοπούλες ήταν η Ελευθερία (Freedom) και η Πουπουλένια (Feathers). Τα ονόματα δεν του άρεσαν πολύ -«έχω ακούσει και καλύτερα, είναι λίγο εκτός τόπου», σχολίασε- αλλά τους έδωσε χάρη.
Χορηγώ «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων χάρη -εννοώ ότι θα ζήσουν για πάντα- σε δύο υπέροχες γαλοπούλες των Ευχαριστιών, δύο σπέσιαλ γαλοπούλες».
🦃 President Trump pardoned Freedom and Feathers at the White House’s annual Thanksgiving ceremony, sparing the two West Virginia turkeys from becoming Thanksgiving dinner. https://t.co/4z5Tulf02z— Breaking911 (@Breaking911) November 24, 2026
Πριν φτάσει εκεί ο Τραμπ μίλησε σχεδόν εφ'όλης της ύλης.
Μόλις έφτασε στο βήμα, άρχισε να εκθειάζει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου, «το οποίο θα χρησιμοποιούμε και για άλλα πράγματα». Γενικά όμως ο Λευκός Οίκος «ποτέ δεν ήταν ωραιότερος από τώρα».
Συνέχισε μιλώντας για τις τιμές και των πώς η κυβέρνησή του «κληρονόμησε τις υψηλότερες τιμές και τον χειρότερο πληθωρισμό» και τα ρίχνει μέρα με τη μέρα.
Αλλά εξέφρασε και την απορία «τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες εκλογές», ζητώντας να βρεθεί κάποιος να του εξηγήσει. Σε άλλο σημείο ισχυρίστηκε ότι «δημιουργήσαμε 25 τρισ. δολάρια σε πλούτο και χάσαμε 6 τρισ. στις εκλογές», χωρίς να εξηγήσει από που προκύπτουν οι (τεράστιοι) αριθμοί.
Κλείνοντας υποσχέθηκε ότι του χρόνου θα δώσει χάρη στις γαλοπούλες στην αίθουσα χορού που χτίζει στον Λευκό Οίκο, «ένα από τα πιο ασφαλή σημεία» που έχουν κατασκευαστεί.
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