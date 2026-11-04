Associated Press: Οι 3 στους 4 Αμερικανούς δυσαρεστημένοι με την πορεία της χώρας, χρεώνουν την ακρίβεια στον Τραμπ
Associated Press: Οι 3 στους 4 Αμερικανούς δυσαρεστημένοι με την πορεία της χώρας, χρεώνουν την ακρίβεια στον Τραμπ
Περίπου οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα, δείχνει η δημοσκόπηση – Το 70% επιθυμεί να ασκεί ισχυρότερο έλεγχο το Κογκρέσο στην προεδρική εξουσία
Η διάθεση για πολιτική αλλαγή κυριαρχεί μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση AP Voter Poll, η οποία καταγράφει εκτεταμένη δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας. Περίπου 3 στους 4 ψηφοφόρους δηλώνουν «οργισμένοι» ή «δυσαρεστημένοι» με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η πλειονότητα φαίνεται να αποδίδει στην κυβέρνηση Τραμπ την ευθύνη για το αυξημένο κόστος ζωής. Συγκεκριμένα, περίπου 6 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι υψηλότερες από το συνηθισμένο τιμές οφείλονται «περισσότερο στις πολιτικές του Τραμπ» παρά σε «παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του».
Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τη βαθιά δυσαρέσκεια των Αμερικανών τόσο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ όσο και απέναντι στο Κογκρέσο.
Παράλληλα, περίπου το 70% των ψηφοφόρων επιθυμεί το Κογκρέσο να ασκεί ισχυρότερο έλεγχο στην προεδρική εξουσία, ενισχύοντας τους θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης των εξουσιών. Αντίθετα, μόλις 2 στους 10 εκτιμούν ότι το Κογκρέσο ασκεί τον απαιτούμενο βαθμό ελέγχου στον πρόεδρο, ενώ περίπου ένας στους δέκα θεωρεί ότι παρεμβαίνει υπερβολικά.
Η εκτεταμένη έρευνα του AP Voter Poll στο εκλογικό σώμα δείχνει επίσης ότι η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων είναι βαθιά δυσαρεστημένη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου 6 στους 10 δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα.
Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους τοποθετούν την οικονομία στην κορυφή των ανησυχιών τους, ενώ 3 στους 10 θεωρούν ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι η δημοκρατία.
Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που καταγράφονται για άλλα ζητήματα, όπως η εγκληματικότητα, η υγειονομική περίθαλψη και η μετανάστευση, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.
Η πλειονότητα φαίνεται να αποδίδει στην κυβέρνηση Τραμπ την ευθύνη για το αυξημένο κόστος ζωής. Συγκεκριμένα, περίπου 6 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι υψηλότερες από το συνηθισμένο τιμές οφείλονται «περισσότερο στις πολιτικές του Τραμπ» παρά σε «παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του».
Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τη βαθιά δυσαρέσκεια των Αμερικανών τόσο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ όσο και απέναντι στο Κογκρέσο.
Παράλληλα, περίπου το 70% των ψηφοφόρων επιθυμεί το Κογκρέσο να ασκεί ισχυρότερο έλεγχο στην προεδρική εξουσία, ενισχύοντας τους θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης των εξουσιών. Αντίθετα, μόλις 2 στους 10 εκτιμούν ότι το Κογκρέσο ασκεί τον απαιτούμενο βαθμό ελέγχου στον πρόεδρο, ενώ περίπου ένας στους δέκα θεωρεί ότι παρεμβαίνει υπερβολικά.
Οι 6 στους 10 είναι δυσαρεστημένοι με τον Ντόναλντ Τραμπ
Η εκτεταμένη έρευνα του AP Voter Poll στο εκλογικό σώμα δείχνει επίσης ότι η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων είναι βαθιά δυσαρεστημένη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου 6 στους 10 δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα.
Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους τοποθετούν την οικονομία στην κορυφή των ανησυχιών τους, ενώ 3 στους 10 θεωρούν ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι η δημοκρατία.
Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που καταγράφονται για άλλα ζητήματα, όπως η εγκληματικότητα, η υγειονομική περίθαλψη και η μετανάστευση, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.
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