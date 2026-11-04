Polymarket: Στο 74% η πιθανότητα να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί και Γερουσία και Βουλή, λέει η μεγαλύτερη εταιρεία προβλέψεων

Σχεδόν 2 δισ. δολάρια ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις πλατφόρμες Kalshi και Polymarket

Να σημειωθεί ότι ο τζίρος τωνέχει φτάσει σε επίπεδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείχνοντας ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να τοποθετούν χρήματα στην έκβαση πολιτικών αναμετρήσεων.Η αγορά δείχνει να αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις πλατφόρμες προβλέψεωνκαιείχε προσεγγίσει τα 1,9 δισ. δολάρια έως το βράδυ της Δευτέρας, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών.Από αυτά, περίπου 1,3 δισ. δολάρια αφορούσαν τηνκαι 600 εκατ. δολάρια την Polymarket, με τις συναλλαγές να καλύπτουν περισσότερα από 7.000 διαφορετικά εκλογικά ενδεχόμενα.Η παράλληλη αυτή αγορά δείχνει το οικονομικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης μεταξύ αγορών προβλέψεων και παραδοσιακών δημοσκόπων, καθώς και οι δύο πλευρές διεκδικούν την εμπιστοσύνη του κοινού ως προς την αξιοπιστία των εκλογικών εκτιμήσεων. Να σημειωθεί πάντως ότι ο τζίρος δεν ταυτίζεται με τα πραγματικά κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι συμμετέχοντες, καθώς περιλαμβάνει και επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες συμβολαίων.