«Παντού εκτός από Μόσχα ή Λευκορωσία»: Έτοιμος ο Ζελένσκι για τετ-α-τετ με τον Πούτιν για το εδαφικό, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
«Παντού εκτός από Μόσχα ή Λευκορωσία»: Έτοιμος ο Ζελένσκι για τετ-α-τετ με τον Πούτιν για το εδαφικό, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Το Κίεβο συντόνισε με Φινλανδία και Νορβηγία την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο - «Θέλουμε αυτή τη συνάντηση και είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα - Εν αναμονή των νέων τριμερών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι
Έτοιμος ακόμα και για τετ-α-τετ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσει και τα πιο δύσκολα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου κι ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να επαναρχίσουν οι τριμερείς ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.
Σε συνέντευξή του στη φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat, η οποία δημοσιεύθηκε μετά τη διήμερη επίσκεψή του στη Φινλανδία, ο Σιμπίχα αποκάλυψε ότι το Κίεβο είχε συντονίσει με το Ελσίνκι και το Όσλο την απόφαση να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου, του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και του Νορβηγού πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό, οι δύο Σκανδιναβοί ηγέτες μετέφεραν στον Πούτιν δύο βασικά μηνύματα: την απαίτηση της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός και την πρότασή της για απευθείας συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.
«Θέλουμε αυτή τη συνάντηση και είμαστε έτοιμοι γι' αυτήν», δήλωσε ο Σιμπίχα και πρόσθεσε: «Πιθανότατα μόνο μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν μπορεί να δώσει νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις. Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συζητήσει τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού».
Όπως διευκρίνισε, το Κίεβο δεν θέτει ιδιαίτερους περιορισμούς ως προς τον τόπο διεξαγωγής μιας ενδεχόμενης συνάντησης, με δύο βασικές εξαιρέσεις. «Δεν έχει σημασία για εμάς πού θα πραγματοποιηθεί, αρκεί να μην είναι στη Μόσχα ή στη Λευκορωσία», ανέφερε, προσθέτοντας αστειευόμενος ότι θα μπορούσε να αποκλειστεί και η Βόρεια Κορέα.
Όσο για την πρόσκληση της Μόσχας προς τον Ζελένσκι να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα, τη χαρακτήρισε «μη σοβαρή».
«Η εκτίμησή μας είναι ότι η τηλεφωνική επικοινωνία αποτέλεσε ένα βήμα προς τα εμπρός στις ειρηνευτικές μας προσπάθειες», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο δίαυλος επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο θα παραμείνει ανοιχτός.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό, η συνομιλία επιβεβαίωσε επίσης ότι αναμένεται να συνεχιστούν τον Νοέμβριο στο Άμπου Ντάμπι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.
«Αυτές οι συνομιλίες θα δείξουν εάν η Ρωσία έχει σοβαρή πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο με διπλωματικά μέσα», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το Κίεβο δεν διακρίνει προς το παρόν ενδείξεις πως η Μόσχα διαθέτει τέτοια πρόθεση.
Σε συνέντευξή του στη φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat, η οποία δημοσιεύθηκε μετά τη διήμερη επίσκεψή του στη Φινλανδία, ο Σιμπίχα αποκάλυψε ότι το Κίεβο είχε συντονίσει με το Ελσίνκι και το Όσλο την απόφαση να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου, του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και του Νορβηγού πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό, οι δύο Σκανδιναβοί ηγέτες μετέφεραν στον Πούτιν δύο βασικά μηνύματα: την απαίτηση της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός και την πρότασή της για απευθείας συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.
«Θέλουμε αυτή τη συνάντηση και είμαστε έτοιμοι γι' αυτήν», δήλωσε ο Σιμπίχα και πρόσθεσε: «Πιθανότατα μόνο μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν μπορεί να δώσει νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις. Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συζητήσει τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού».
«Δεν έχει σημασία ο τόπος, αρκεί να μην είναι η Μόσχα ή η Λευκορωσία»Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και η επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.
Όπως διευκρίνισε, το Κίεβο δεν θέτει ιδιαίτερους περιορισμούς ως προς τον τόπο διεξαγωγής μιας ενδεχόμενης συνάντησης, με δύο βασικές εξαιρέσεις. «Δεν έχει σημασία για εμάς πού θα πραγματοποιηθεί, αρκεί να μην είναι στη Μόσχα ή στη Λευκορωσία», ανέφερε, προσθέτοντας αστειευόμενος ότι θα μπορούσε να αποκλειστεί και η Βόρεια Κορέα.
Όσο για την πρόσκληση της Μόσχας προς τον Ζελένσκι να επισκεφθεί τη ρωσική πρωτεύουσα, τη χαρακτήρισε «μη σοβαρή».
Το τηλεφώνημα Στουμπ και Στέρε στον Πούτιν και οι συνομιλίες στο Άμπου ΝτάμπιΟ Σιμπίχα αποτίμησε θετικά την τηλεφωνική επικοινωνία της 27ης Οκτωβρίου μεταξύ του Πούτιν και των ηγετών της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, η οποία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά.
«Η εκτίμησή μας είναι ότι η τηλεφωνική επικοινωνία αποτέλεσε ένα βήμα προς τα εμπρός στις ειρηνευτικές μας προσπάθειες», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο δίαυλος επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο θα παραμείνει ανοιχτός.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό, η συνομιλία επιβεβαίωσε επίσης ότι αναμένεται να συνεχιστούν τον Νοέμβριο στο Άμπου Ντάμπι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.
«Αυτές οι συνομιλίες θα δείξουν εάν η Ρωσία έχει σοβαρή πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο με διπλωματικά μέσα», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το Κίεβο δεν διακρίνει προς το παρόν ενδείξεις πως η Μόσχα διαθέτει τέτοια πρόθεση.
Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν διατύπωσε κάποια σημαντική θέση κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Σιμπίχα απάντησε χαρακτηριστικά: «Τουλάχιστον πραγματοποιήθηκε».
Η διεξαγωγή των τριμερών συνομιλιών δεν έχει πάντως οριστικοποιηθεί ακόμα. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ο επόμενος γύρος ενδέχεται να καθυστερήσει εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, της κατάστασης στο μέτωπο και άλλων παραγόντων.
Οι Στουμπ και Στέρε διευκρίνισαν ότι ενήργησαν υπό την εθνική τους ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι της Ευρώπης. Ο Σιμπίχα, ωστόσο, υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι αποτέλεσε κοινή απόφαση που είχε προηγουμένως συντονιστεί με την ουκρανική κυβέρνηση. Όπως εξήγησε, το Κίεβο θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου διπλωματικού διαύλου που θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις και να εκφράζεται με ενιαία φωνή.
Ο Ουκρανός υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις στενές σχέσεις που διατηρεί ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σύμφωνα με τον Σιμπίχα, οι σχέσεις αυτές προσδίδουν ήδη στον Φινλανδό πρόεδρο σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες, ενώ πλέον έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και τις θέσεις του Πούτιν από απευθείας επικοινωνία μαζί του.
Ερωτηθείς εάν ο Στουμπ θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη στην ειρηνευτική διαδικασία, ο Σιμπίχα σημείωσε ότι η σχετική απόφαση ανήκει στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Γιατί όχι;», απάντησε.
Ως παραδείγματα ανέφερε τις αμερικανικές πιέσεις για αλλαγή της ουκρανικής ηγεσίας, τη χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την επανέναρξη των αμερικανικών αγορών ρωσικού ντίζελ.
Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο Ουκρανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να διατηρήσει την Ουάσινγκτον ενεργά εμπλεκόμενη στη διαδικασία. «Δεν είναι ρεαλιστικό να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς αυτούς ή να εξασφαλίσουμε πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον χωρίς αυτούς», δήλωσε.
Κατά συνέπεια, όπως εξήγησε, ο ευρωπαϊκός ρόλος πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Ρωσία εκτόξευσε 100 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων μέσα σε δύο εβδομάδες. Όπως εξήγησε, η κλιμάκωση των επιθέσεων αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο το Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διπλωματικές δυνατότητες που προσφέρουν η Φινλανδία και η Νορβηγία.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό και ότι θα απαιτηθεί «εκτεταμένη και σχολαστική προετοιμασία».
Ο Ζελένσκι είχε προτείνει να συναντηθεί με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε αυτή την επιλογή «αδύνατη», επαναλαμβάνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να αποδεχθεί την πρόσκληση του Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα, εφόσον «επιθυμεί πραγματικά» απευθείας συνομιλίες.
Ήδη από τις αρχές Ιουνίου, ο Ζελένσκι είχε προτείνει με μια σπάνια ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής σε ουδέτερη χώρα.
Στην πρότασή του είχε επισημάνει ότι μια τέτοια συνάντηση θα έπρεπε να συνοδεύεται από ευρύτερες εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Κρεμλίνο είχε απορρίψει την πρόταση, επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση προς τον Ζελένσκι να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα.
Η διεξαγωγή των τριμερών συνομιλιών δεν έχει πάντως οριστικοποιηθεί ακόμα. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ο επόμενος γύρος ενδέχεται να καθυστερήσει εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, της κατάστασης στο μέτωπο και άλλων παραγόντων.
Οι αντιδράσεις στην Ευρώπη και ο πιθανός ρόλος του ΣτουμπΗ τηλεφωνική επικοινωνία των δύο Βορειοευρωπαίων ηγετών με τον Πούτιν προκάλεσε επικρίσεις από ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους, κυρίως Σκανδιναβούς.
Οι Στουμπ και Στέρε διευκρίνισαν ότι ενήργησαν υπό την εθνική τους ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι της Ευρώπης. Ο Σιμπίχα, ωστόσο, υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι αποτέλεσε κοινή απόφαση που είχε προηγουμένως συντονιστεί με την ουκρανική κυβέρνηση. Όπως εξήγησε, το Κίεβο θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου διπλωματικού διαύλου που θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις και να εκφράζεται με ενιαία φωνή.
Ο Ουκρανός υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις στενές σχέσεις που διατηρεί ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ τόσο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σύμφωνα με τον Σιμπίχα, οι σχέσεις αυτές προσδίδουν ήδη στον Φινλανδό πρόεδρο σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες, ενώ πλέον έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και τις θέσεις του Πούτιν από απευθείας επικοινωνία μαζί του.
Ερωτηθείς εάν ο Στουμπ θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρώπη στην ειρηνευτική διαδικασία, ο Σιμπίχα σημείωσε ότι η σχετική απόφαση ανήκει στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Γιατί όχι;», απάντησε.
Οι ανησυχίες του Κιέβου για τη στάση των ΗΠΑΟ Σιμπίχα υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, όπως εκτιμά, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινηθεί περισσότερο προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των ρωσικών αιτημάτων.
Ως παραδείγματα ανέφερε τις αμερικανικές πιέσεις για αλλαγή της ουκρανικής ηγεσίας, τη χαλάρωση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την επανέναρξη των αμερικανικών αγορών ρωσικού ντίζελ.
Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο Ουκρανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν έχει άλλη επιλογή από το να διατηρήσει την Ουάσινγκτον ενεργά εμπλεκόμενη στη διαδικασία. «Δεν είναι ρεαλιστικό να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς αυτούς ή να εξασφαλίσουμε πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον χωρίς αυτούς», δήλωσε.
Κατά συνέπεια, όπως εξήγησε, ο ευρωπαϊκός ρόλος πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Η Ρωσία εκτόξευσε 100 βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο εβδομάδες»Ο Σιμπίχα συνέδεσε την αναζήτηση νέων διπλωματικών διαύλων και με την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Ρωσία εκτόξευσε 100 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων μέσα σε δύο εβδομάδες. Όπως εξήγησε, η κλιμάκωση των επιθέσεων αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο το Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διπλωματικές δυνατότητες που προσφέρουν η Φινλανδία και η Νορβηγία.
Η Μόσχα επιμένει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στη ΡωσίαΑπό την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 28 Οκτωβρίου ότι ελπίζει να πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα» μια συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό και ότι θα απαιτηθεί «εκτεταμένη και σχολαστική προετοιμασία».
🤡 Putin is ready to speak with Zelensky over the phone — but no one has called yet— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026
That's how Peskov tried to wriggle out of an awkward question from a Russian propagandist. Not very convincingly:
— (Inaudible — ed.) said that if the leaders of Norway or Finland called again,… pic.twitter.com/KKZTnbDVW4
Ο Ζελένσκι είχε προτείνει να συναντηθεί με τον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε αυτή την επιλογή «αδύνατη», επαναλαμβάνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να αποδεχθεί την πρόσκληση του Πούτιν να μεταβεί στη Μόσχα, εφόσον «επιθυμεί πραγματικά» απευθείας συνομιλίες.
Ήδη από τις αρχές Ιουνίου, ο Ζελένσκι είχε προτείνει με μια σπάνια ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής σε ουδέτερη χώρα.
Στην πρότασή του είχε επισημάνει ότι μια τέτοια συνάντηση θα έπρεπε να συνοδεύεται από ευρύτερες εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Κρεμλίνο είχε απορρίψει την πρόταση, επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση προς τον Ζελένσκι να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα.
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