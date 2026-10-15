Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Βατικανό για Πάπα Λέοντα: Κάνει φυσικοθεραπείες και επέστρεψε στα καθήκοντά του - Τα νεότερα για την υγεία του
Βατικανό για Πάπα Λέοντα: Κάνει φυσικοθεραπείες και επέστρεψε στα καθήκοντά του - Τα νεότερα για την υγεία του
Οι γιατροί εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την πορεία της ανάρρωσής του - «Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων»
Στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις 13 Οκτωβρίου για την αφαίρεση όγκου από τον πνεύμονα με τους θεράποντες γιατρούς να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την πορεία της ανάρρωσής του.
Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ποντίφικας ήταν φυσιολογικές, ενώ η ακτινογραφία θώρακος έδειξε ότι ο χειρουργημένος πνεύμονας ανακάμπτει ικανοποιητικά. Ο Πάπας κατάφερε επίσης να πραγματοποιήσει μόνος του τις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ συμμετείχε σε πλήρες πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.
«Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Η ακτινογραφία θώρακος επιβεβαίωσε την καλή αποκατάσταση του χειρουργημένου πνεύμονα. Ο Πάπας πραγματοποίησε ανεξάρτητα τις καθημερινές του δραστηριότητες και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Συνολικά, η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.
Παράλληλα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, γνωστοποίησε ότι ο Πάπας έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία του, παρά το γεγονός ότι παραμένει νοσηλευόμενος.
Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ποντίφικας ήταν φυσιολογικές, ενώ η ακτινογραφία θώρακος έδειξε ότι ο χειρουργημένος πνεύμονας ανακάμπτει ικανοποιητικά. Ο Πάπας κατάφερε επίσης να πραγματοποιήσει μόνος του τις καθημερινές του δραστηριότητες, ενώ συμμετείχε σε πλήρες πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.
«Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Η ακτινογραφία θώρακος επιβεβαίωσε την καλή αποκατάσταση του χειρουργημένου πνεύμονα. Ο Πάπας πραγματοποίησε ανεξάρτητα τις καθημερινές του δραστηριότητες και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Συνολικά, η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.
Παράλληλα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, γνωστοποίησε ότι ο Πάπας έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία του, παρά το γεγονός ότι παραμένει νοσηλευόμενος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα