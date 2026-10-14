Δικαστική νίκη για τα CNN, MS NOW και Politico: Διατηρούν την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για όσο εκκρεμεί η αγωγή
Δικαστική νίκη για τα CNN, MS NOW και Politico: Διατηρούν την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για όσο εκκρεμεί η αγωγή
Η προσωρινή διαταγή θα παραμείνει σε ισχύ έως την οριστική επίλυση της αγωγής των τριών μέσων ενημέρωσης κατά της κυβέρνησης Τραμπ
Νίκη, έστω και προσωρινή, πέτυχαν τα CNN, MS NOW και Politico στη «μάχη» που δίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφάνθηκε πως η αμερικανική κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει να τους επιτρέπει την πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου, για όσο διάστημα εκκρεμεί η αγωγή που έχουν καταθέσει οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί.
Ο δικαστής Τίμοθι Κέλι, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ, εξέδωσε στις 24 Σεπτεμβρίου προσωρινή διαταγή υπέρ των τριών μέσων, υποχρεώνοντας τον Λευκό Οίκο να επαναφέρει για 14 ημέρες τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων τους. Την περασμένη εβδομάδα, ο Κέλι παρέτεινε την ισχύ της έως τις 13 Οκτωβρίου.
Η νέα προσωρινή δικαστική προστασία διατηρεί την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης έως ότου επιλυθεί η υπόθεση, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια.
«Οι εναγόμενοι - με εξαίρεση τον πρόεδρο Τραμπ - καθώς και οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποί τους και όλα τα πρόσωπα ή οι φορείς που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί τους, δεν επιτρέπεται να εκτελέσουν, να εφαρμόσουν ή να επιβάλουν την απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2026 για την ανάκληση των μόνιμων δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων του Λευκού Οίκου που κατέχουν εργαζόμενοι του CNN, του MS NOW και του Politico», αναφέρεται στη δικαστική εντολή του Κέλι.
Ωστόσο, η απόφαση δεν εγγυάται στους προσφεύγοντες πρόσβαση σε χώρους ιδιαίτερης σημασίας, όπως το Οβάλ Γραφείο, ούτε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να αποκλείει δημοσιογράφους του CNN και του Politico από τις αποστολές της δημοσιογραφικής ομάδας που επιβαίνει στο Air Force One, παρά την προσωρινή διαταγή με την οποία επανήλθαν οι διαπιστεύσεις τους.
Μια διαφορετική δικαστική υπόθεση κατά του Λευκού Οίκου, την οποία κίνησε το Associated Press και παραμένει σε εξέλιξη, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει το εύρος της εξουσίας του προέδρου να αποκλείει δημοσιογράφους από τέτοιους χώρους.
Οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί προσέφυγαν κατά του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, αποκλείοντάς τους σε αντίποινα για τη δημοσιογραφική κάλυψή τους και κάνοντας διακρίσεις βάσει των απόψεών τους. Υποστήριξαν επίσης ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας, καθώς αποκλείστηκαν χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Η προσωρινή διαταγή και η δικαστική προστασία που ακολούθησε υποδηλώνουν ότι ο δικαστής θεωρεί πως οι προσφεύγοντες διαθέτουν ισχυρή υπόθεση ως προς τους ισχυρισμούς τους βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας. Περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και δίκη, θα κρίνουν εάν ο Λευκός Οίκος παραβίασε τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης βάσει της Πρώτης Τροπολογίας.
Νομικοί εκτιμούν ότι οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν ισχυρό χαρτί στα χέρια τους, λόγω του δεδικασμένου που δημιούργησε το 1977 η υπόθεση «Sherrill κατά Knight». Τότε, εφετείο είχε κρίνει αντισυνταγματική την αυθαίρετη ανάκληση δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων από τον Λευκό Οίκο με βάση τη δημοσιογραφική κάλυψη ή τις απόψεις ενός δημοσιογράφου.
Οι νομικοί επικαλούνται επίσης δηλώσεις του Τραμπ με τις οποίες επιχείρησε να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό, μεταξύ των οποίων και η εξής: «Γράφουν σκοπίμως αρνητικές ειδήσεις. Και το κάνουν επειδή θέλουν να προσπαθήσουν να υπονομεύσουν τους Ρεπουμπλικανούς και μια ρεπουμπλικανική κυβέρνηση».
Η ευρύτερη δημοσιογραφική ομάδα του Λευκού Οίκου, η οποία αποτελείται από μέσα που καλύπτουν εκ περιτροπής τον πρόεδρο και τον συνοδεύουν στα ταξίδια του, έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που αποκλείστηκαν.
Ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ζητώντας τους να καλύψουν τις θέσεις του CNN και του Politico στη δημοσιογραφική ομάδα, εκείνα όμως αρνήθηκαν. Ορισμένα μέσα έχουν επίσης γνωστοποιήσει ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να μην δημοσιεύουν ή να μη διανέμουν φωτογραφίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επίσημης φωτογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου, «έως ότου δοθεί σε δικαστήριο η ευκαιρία να εξετάσει τα επιχειρήματα σχετικά με τις νομικές αξιώσεις που έχουν εγείρει οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης».
Ο δικαστής Τίμοθι Κέλι, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ, εξέδωσε στις 24 Σεπτεμβρίου προσωρινή διαταγή υπέρ των τριών μέσων, υποχρεώνοντας τον Λευκό Οίκο να επαναφέρει για 14 ημέρες τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων τους. Την περασμένη εβδομάδα, ο Κέλι παρέτεινε την ισχύ της έως τις 13 Οκτωβρίου.
Η νέα προσωρινή δικαστική προστασία διατηρεί την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης έως ότου επιλυθεί η υπόθεση, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και χρόνια.
«Οι εναγόμενοι - με εξαίρεση τον πρόεδρο Τραμπ - καθώς και οι υπάλληλοι, οι εκπρόσωποί τους και όλα τα πρόσωπα ή οι φορείς που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί τους, δεν επιτρέπεται να εκτελέσουν, να εφαρμόσουν ή να επιβάλουν την απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2026 για την ανάκληση των μόνιμων δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων του Λευκού Οίκου που κατέχουν εργαζόμενοι του CNN, του MS NOW και του Politico», αναφέρεται στη δικαστική εντολή του Κέλι.
Ωστόσο, η απόφαση δεν εγγυάται στους προσφεύγοντες πρόσβαση σε χώρους ιδιαίτερης σημασίας, όπως το Οβάλ Γραφείο, ούτε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να αποκλείει δημοσιογράφους του CNN και του Politico από τις αποστολές της δημοσιογραφικής ομάδας που επιβαίνει στο Air Force One, παρά την προσωρινή διαταγή με την οποία επανήλθαν οι διαπιστεύσεις τους.
Μια διαφορετική δικαστική υπόθεση κατά του Λευκού Οίκου, την οποία κίνησε το Associated Press και παραμένει σε εξέλιξη, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει το εύρος της εξουσίας του προέδρου να αποκλείει δημοσιογράφους από τέτοιους χώρους.
Οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί προσέφυγαν κατά του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, αποκλείοντάς τους σε αντίποινα για τη δημοσιογραφική κάλυψή τους και κάνοντας διακρίσεις βάσει των απόψεών τους. Υποστήριξαν επίσης ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας, καθώς αποκλείστηκαν χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Η προσωρινή διαταγή και η δικαστική προστασία που ακολούθησε υποδηλώνουν ότι ο δικαστής θεωρεί πως οι προσφεύγοντες διαθέτουν ισχυρή υπόθεση ως προς τους ισχυρισμούς τους βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας. Περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και δίκη, θα κρίνουν εάν ο Λευκός Οίκος παραβίασε τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης βάσει της Πρώτης Τροπολογίας.
Νομικοί εκτιμούν ότι οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν ισχυρό χαρτί στα χέρια τους, λόγω του δεδικασμένου που δημιούργησε το 1977 η υπόθεση «Sherrill κατά Knight». Τότε, εφετείο είχε κρίνει αντισυνταγματική την αυθαίρετη ανάκληση δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων από τον Λευκό Οίκο με βάση τη δημοσιογραφική κάλυψη ή τις απόψεις ενός δημοσιογράφου.
Οι νομικοί επικαλούνται επίσης δηλώσεις του Τραμπ με τις οποίες επιχείρησε να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό, μεταξύ των οποίων και η εξής: «Γράφουν σκοπίμως αρνητικές ειδήσεις. Και το κάνουν επειδή θέλουν να προσπαθήσουν να υπονομεύσουν τους Ρεπουμπλικανούς και μια ρεπουμπλικανική κυβέρνηση».
Η ευρύτερη δημοσιογραφική ομάδα του Λευκού Οίκου, η οποία αποτελείται από μέσα που καλύπτουν εκ περιτροπής τον πρόεδρο και τον συνοδεύουν στα ταξίδια του, έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που αποκλείστηκαν.
Ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ζητώντας τους να καλύψουν τις θέσεις του CNN και του Politico στη δημοσιογραφική ομάδα, εκείνα όμως αρνήθηκαν. Ορισμένα μέσα έχουν επίσης γνωστοποιήσει ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να μην δημοσιεύουν ή να μη διανέμουν φωτογραφίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επίσημης φωτογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου, «έως ότου δοθεί σε δικαστήριο η ευκαιρία να εξετάσει τα επιχειρήματα σχετικά με τις νομικές αξιώσεις που έχουν εγείρει οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης».
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