Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε την είσοδο δημοσιογράφων του Politico, MS NOW και CNN παρά τη δικαστική απόφαση
Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε την είσοδο δημοσιογράφων του Politico, MS NOW και CNN παρά τη δικαστική απόφαση
Επιπλέον, η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico κατασχέθηκε, λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απαγόρευση του Τραμπ και δήλωσε ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική
Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε σήμερα την είσοδο των δημοσιογράφων του Politico, του MS NOW και του CNN παρά τη δικαστική απόφαση για την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τριών μέσων ενημέρωσης.
Επιπλέον, η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico κατασχέθηκε, λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απαγόρευση του Τραμπ και δήλωσε ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.
Η δικαστική απόφαση ακύρωσε την απαγόρευση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης για 14 ημέρες και αποτελεί ηχηρό χαστούκι για τον Τραμπ και την σύγκρουσή του με τα μέσα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι τα συγκεκριμένα μέσα «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα», κατηγορώντας τα για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τη δράση της κυβέρνησής του.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε να υπερασπιστεί την απόφαση του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός σχετιζόταν με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε ότι η απαγόρευση είναι πιθανό να μην είναι συμβατή με τις συνταγματικές προστασίες της ελευθερίας του Τύπου και διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων στον Λευκό Οίκο.
Επιπλέον, η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico κατασχέθηκε, λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απαγόρευση του Τραμπ και δήλωσε ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.
Η δικαστική απόφαση ακύρωσε την απαγόρευση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης για 14 ημέρες και αποτελεί ηχηρό χαστούκι για τον Τραμπ και την σύγκρουσή του με τα μέσα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι τα συγκεκριμένα μέσα «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα», κατηγορώντας τα για τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τη δράση της κυβέρνησής του.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε να υπερασπιστεί την απόφαση του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός σχετιζόταν με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε ότι η απαγόρευση είναι πιθανό να μην είναι συμβατή με τις συνταγματικές προστασίες της ελευθερίας του Τύπου και διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων στον Λευκό Οίκο.
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